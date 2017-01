Die Eltmanner sind wieder da

In der 2. Volleyball-Liga Süd hat der VC Oshino Eltmann im Nachholspiel gegen den TSV GA Stuttgart wieder eine souveräne Leistung gezeigt. Der Spitzenreiter gewann in der Georg-Schäfer-Halle gegen den Vorletzten der Tabelle klar mit 3:0 (25:13, 25:16, 25:18). Für Trainer Milan Maric und seine Jungs war es nach der bitteren 0:3-Niederlage in Schwaig wichtig, den Fans nachzuweisen, dass die Schwaig-Pleite verarbeitet war, was wohl für die weitere Saison von großer Wichtigkeit ist. Nachdem im Herbst das Heimspiel gegen den TSV GA Stuttgart wegen des Unfalls eines Fahrzeuges der Gäste abgesagt hatte werden müssen, kamen die Schwaben nun am Samstag in den Eschenbacher Hangar zum Nachholspiel und mussten die Überlegenheit des Spitzenreiters anerkennen.

Der Eltmanner Youngster Timon Schippmann aus Stuttgart präsentierte sich neben Zuspieler Merten Krüger, der erneut zu MVP-Ehren kam, in Topform und wuchs im dritten Satz über sich hinaus. Begonnen hatte es vor 300 Fans mit vorsichtigem Spiel der Eltmanner, die nach Schippmanns 7:5 im Mittelteil des ersten Satzes das Ergebnis auf 16:8 schraubten. Als Johnny Engel das 17:8 markiert hatte, deutete sich ein Debakel für die Gäste an. Nach zwei Nürnberger Punkten und einem sehr guten und mit Beifall bedachten Ballwechsel erhöhte der wieder voll einsatzbereite "Blockmeister" Nicola Poluga auf 21:10. Dann war es vor allem ein starker Block der Eltmanner "Flugkünstler", der für den 25:13-Satzerfolg verantwortlich zeichnete.

Coach Maric erklärte nach dem Match, dass die Mannschaft das 0:3-Debakel von Schwaig gut verarbeitet habe und gegen eine eigentlich gute Stuttgarter Mannschaft, was sich zwar in der Tabelle noch nicht ganz widerspiegele, mit eine souveränen Leistung gesiegt habe. Die Stuttgarter zeigten sich im zweiten Satz deutlich stärker, führten mit 11:9, so dass Maric eine Auszeit nahm. Es ging hin und her. Nach dem 12:13 brachte ein Aufsteiger von Kellermann das 13:13 und der starke Eltmanner Block sorgte gegen die 2,05 (Klausmann) und 2,04 m (Schneider) großen Recken der Stuttgarter für die 14:13-Führung. In der zweiten technischen Auszeit präsentierten die Lucky Angels eine sehr schöne Pyramide und Eltmann erhöhte anschließend auf 18:14 durch Hansi Nürnberger.

Nach dem 19:15 war Schippmann-Zeit mit einem herrlichen Einmann-Block und einer spektakulären Aktion zum 21:15. Poluga und Krüger stellten einen Top-Block, der zum 22:15 führte. Und nach einem hochklassigen Ballwechsel, der zum 16. Punkt für Stuttgart führte, war es wieder Engel vorbehalten, das 23:16 zu erschmettern. Mit einem klaren 25:16, aber einer stärkeren Stuttgarter Mannschaft als im ersten Satz, war der zweite Gewinnsatz unter dem Beifall der Eltmanner Fans im Sack.

Zu den tragenden Stuttgarter Kräften gehörten Diagonalspieler Veit Klausmann (2,05 m), die Universalspieler Mirko Schneider (2,04 m) und Dominik Höschle, der für seine Leistung die MVP-Medaille erhielt. Der Eltmanner Kapitän Sebastian Richter und Thiago Welter kamen diesmal nicht zum Einsatz, im dritten Satz allerdings Tobias Werner und Nico Bitsch. Bis auf 12:9 kamen die Stuttgarter heran, doch dann versemmelten sie den nächsten Aufschlag und Engel steuerte weitere gute Aktionen bei. Merten Krüger hatte beim 19:10 ein herrliches Aufschlag-Ass. Werner und Schippmann legten mit Punkten nach, so zog Eltmann auf 23:12 davon.

Dann probierte die Maric-Truppe einige neue Varianten aus, Stuttgart kam so noch zu sechs Punkten. Pfeffer (10) steuerte einen lupenreinen Aufschlagpunkt für Stuttgart bei, doch dann beendete ein gewaltiger Ball von Schippmann das Match unter dem Beifall der Fans. Er schlug den Block an und der Ball flog dann nach außen.

Wichtig am Samstagabend war auch der Mainzer 3:0-Sieg über den Eltmanner Verfolger aus Schwaig. Die Mainzer Trainerin Aline Reinhardt, die diese Woche Geburtstag feierte, hat nun einen fachkundigen Assistenten, der einstmals die irakische Nationalmannschaft trainierte. Und das neue Trainerteam fand den Schlüssel, um die Schwaiger Festung von Jozef Janosik zu knacken. Interessant, dass die Mainzer Cheftrainerin schon vor Weihnachten in Eltmann bei der Rückspiel-Niederlage ihres Teams prognostiziert hatte, dass man nach dem Spitzenreiter in Mainz auch Schwaig besiegen werde. Beeindruckend dieser klare Erfolg, der den Eltmannern wieder einen ausreichenden Vorsprung vor Schwaig und Delitzsch sicherte. Und die Mainzer könnten, wenn sie wie auch Eltmann ihr Nachholspiel gewinnen, bis auf Platz 2 der Tabelle vorrücken.

In Eltmann klang der Abend nach dem Erfolg gegen Stuttgart locker aus. Die Eltmanner Fans hoffen, dass ihre Oshinos auch kommende Woche gegen Fellbach erfolgreich sind. Doch diese sieben Tage sind für die Maric-Volleyballer eine "englische Woche", denn am Mittwoch um 20 Uhr kommt das Team Mitteldeutschland, der Tabellenführer der 2. Liga Nord, zum Testspiel, was von den Fans auch gewürdigt werden soll, hoffen die Verantwortlichen. Das Spiel soll eine Standortbestimmung in Richtung 1. Liga sein.