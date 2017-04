Der VC Eltmann bleibt Zweitligist

Die Eltmanner verzichten auf einen Aufstieg, auch wenn sie in der 2. Liga Süd Meister werden, was wohl am kommenden Wochenende der Fall sein wird. Eine Finanzierungslücke von rund 150 000 Euro, um den Erstliga-etat von 550 000 Euro zu decken, konnten die Eltmanner auch in den letzten Tagen vor Ablauf der Meldefrist am Montag, 3. April, 23.59 Uhr, nicht mehr schließen.



"Intensiv gesucht"

"Die Oshino-Volleys Eltmann werden ungeachtet der bevorstehenden Meisterschaft in der 2. Volleyball-Bundesliga Süd in der kommenden Saison 2017/18 ihre Lizenz in der 2. Bundesliga erneuern und nicht in die 1. Bundesliga aufsteigen", führte der VCE-Vorstand in einer Presseerklärung aus, und weiter: "Intensiv wurde in den letzten Wochen versucht, die für die Erteilung der Lizenz für die 1. Bundesliga notwendigen Sponsorengelder zu sichern, um zu dem von der VBL (Volleyball-Bundesliga, Anm. d. Red.) gesetzten Termin, Montag, den 3. April, die Spiellizenz einzureichen. Trotz der intensiven Bemühungen des Vereinsvorstandes, der Schirmherrin Staatssekretärin Dorothee Bär, der für Marketing zuständigen Verantwortlichen des VC Eltmann, konnte das selbst gesteckte Ziel der finanziellen Absicherung des Aufstiegs nicht komplett erreicht werden. Dies ist deshalb besonders tragisch, da die Mitglieder des bisherigen Sponsorenpools, überwiegend mittelständische Unternehmen aus Ober-, Mittel- und Unterfranken, nahezu ohne Ausnahme ihre Zusagen aus dem Vorjahr erhöht haben, um der Mannschaft den sportlichen Aufstieg zu ermöglichen. Ausgehend von den gemachten Erfahrungen war der Vorstand trotz der überragend gestalteten Saison mit bisher 18 Siegen, drei Spiele stehen ja noch aus, nicht willens, mit einer Finanzlücke im sechsstelligen Bereich das Abenteuer 1. Liga anzugehen."



So weit die Presseerklärung des Vereins. Mit den Erfahrungen der Vergangenheit meinen die Eltmanner die Abgabe der Bundesliga-Lizenz der SG Eltmann aus finanziellen Gründen im Jahr 2009 und die daraus erwachsenen finanziellen Probleme, mit denen der 2010 neu gegründete VC Eltmann lange zu kämpfen hatte. Jedoch versicherte der VCE-Vorstand, das Ziel 1. Liga im Auge zu behalten und "ab sofort an der noch bestehenden Lücke für den Aufstieg in 2018/19 zu arbeiten".



Kein Zweitligist will nach oben

Dass es nicht nur für die Eltmanner extrem schwer ist, die Anforderungen der Volleyball-Bundesliga mit gesondertem Hallenboden, hauptamtlicher Geschäftsstelle und vielem mehr zu erfüllen, zeigt die Tatsache, dass diesmal kein einziger Zweitligist eine Lizenz für die 1. Liga beantragt hat. Dies bestätigte gestern auf Anfrage von infranken.de der Pressesprecher der VBL, Frank Bleydorn. Um eine Wild Card für die Bundesliga, die erstmals vergeben wird, hat sich der Drittligist TSV Unterhaching beworben. In Unterhaching hat Erstliga-Volleyball Tradition. Zudem habe, wie Bleydorn mitteilte, der sportliche Absteiger Solingen Volleys einen Antrag auf einen freien Bundesligaplatz gestellt, dem wohl entsprochen werden wird.



"Die Schere zwischen 1. und 2. Liga ist groß", sagte Bleydorn dazu. "Aber in der Vergangenheit haben Solingen, Herrsching oder auch die United Volleys Rhein-Main den Sprung geschafft, und es gibt für die ersten zwei Jahre ja Übergangsfristen, in denen ein Aufsteiger nicht alle Voraussetzungen sofort erfüllen muss." Diesen Weg wollen die Eltmanner, wie Sportvorstand Rolf Werner mehrfach versichert hat, aber nicht gehen, sondern nur aufsteigen, wenn sie die geforderte Professionalisierung von der ersten Saison an umsetzen können.



Als unglücklich empfinden es die Eltmanner, dass sie alle drei noch zu absolvierenden Punktspiele dieser Runde nun auswärts bestreiten, davon zwei in kurzer Folge am 8. und 9. April in Freiburg und Friedrichshafen. Damit viele Fans die Meisterehrung miterleben können, plant der Verein, für das letzte Spiel am 22. April in Delitzsch einen oder zwei Fanbusse einzusetzen, in denen auch die Spieler mitfahren werden.