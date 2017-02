Der FC Sand zeigt Licht und Schatten

von ALFONS BEUERLEIN

FC Sand - TSV Aubstadt 1:0: Die beiden Bayernligisten FC Sand und TSV Aubstadt lieferten sich ein sehr intensives Vorbereitungsspiel. Am Ende behielten die Gastgeber durch einen von Daniel Krüger in der 39. Spielminute verwandelten Foulelfmeter knapp mit 1:0 die Oberhand. Zu Beginn war der TSV Aubstadt das spielstärkere Team. Der FC Sand hielt jedoch dagegen und hatte in der 14. Minute durch Thorsten Schlereth eine erste gute Einschuss-Gelegenheit. Auf der anderen Seite bot sich den Grabfeldern in der 17. Minute ebenfalls eine gute Möglichkeit, aus aussichtsreicher Position schoss Martin Thomann jedoch den gut reagierenden FC-Torwart Simon Mai an.



Gästespieler Christian Köttler verletzte sich in der 21. Minute und wurde durch Niklas Müller ersetzt. Die Aubstadter waren im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit etwas offensivstärker, doch die Sander Abwehr stand gut. Einsatz und Lauffreude war auf beiden Seiten Trumpf, so dass die interessante Begegnung ansonsten weitgehend ausgeglichen war. Nach einer Flanke von Stefan Nöthling konnte TSV-Schlussmann Felix Reusch nur mit einem Foul an Sebastian Wagner einen Einschlag verhindern. Den Strafstoß verwandelte Daniel Krüger in der 39. Minute sicher zum 1:0. Den Ausgleich hatte Niklas Müller in der 41. Minute auf dem Fuß, doch Mai war nicht zu überwinden.



Gastgeber vergibt einige gute Chancen

In der Anfangsphase der zweiten Halbzeit hatte der FC Sand mehrere gute Spielszenen mit schön herausgespielten Torchancen. Marc Fischer, Thorsten Schlereth und Christopher Gonnert bauten den Vorsprung jedoch nicht aus. Der TSV Aubstadt, der fünf weitere Spieler aus- und einwechselte, erhöhte in der letzten halben Stunde durch gutes Pass- und Kombinationsspiel den Druck. Doch trotz guter Chancen für Julian Grell und Jens Trunk und auch weiterer Möglichkeit gelang den Grabfeldern der Ausgleich gegen die ebenfalls gut spielenden Sander mit ihrer gut stehenden Defensivabteilung nicht mehr.

FC Sand: Mai - Steinmann, Müller, Leim, Nöthling, D. Schmidt (75. A. Schmidt), Krüger (80. Rippstein), Wagner, Fischer, McCullough (61. Gonnert), Th. Schlereth



FC Sand - FC Fuchsstadt 1:3: Das Vorbereitungsspiel des FC Sand gegen den FC Fuchstadt war gerade eine Viertelstunde alt, da lag der Bayernligist bereits mit 0:2 im Rückstand. Die von Trainer Martin Halbig gut eingestellten Gäste nutzten ihre ersten Chancen und gingen in der 9. Minute durch Marcel Plehn in Führung. In der 15. Minute legte der frühere Sander Simon Häcker das 0:2 nach. Danach entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel, das meist im Mittelfeld stattfand. Beide Mannschaften zeigten Lauffreude und Einsatz, ließen jedoch beiderseits den Zug zum Tor vermissen.



Nur der Ehrentreffer

Gegenüber den Sandern, die sich gut wie keine Torgelegenheit herausspielten, hatte der Landesligist Fuchsstadt in der 29. Minute eine weitere Riesenchance durch Lukas Lieb, die er jedoch vergab. Um den Rückstand aufzuholen, wechselte der Sander Trainer Uwe Ernst zur Pause gleich vier neue Spieler ein. Zunächst musste der Bayernligist nach einem Abwehrfehler in der 50. Minute aber noch das 0:3 durch Dominik Halbig hinnehmen. Danach bestimmten die Hausherren das Spielgeschehen, auch, weil sich Fuchsstadt geschickt zurückzog und so seinen Strafraum sauber hielt. Ein Freistoß von Sebastian Wagner, der in der 68. Minute das Gästetor knapp verfehlte, war die bis dahin beste Gelegenheit für die Hausherren.



In den letzten 20 Minuten erhöhte der FC Sand nochmals das Tempo und den Druck auf das Gästetor. Das zahlte sich in der 83. Minute durch das 1:3 von Tevin McCullough aus. Der FC Sand hatte zwar noch weitere Möglichkeiten, um zumindest noch zum Ausgleich zu kommen, doch die defensivstarken Fuchsstadter ließen keinen weiteren Treffer mehr zu und gingen deshalb nicht unverdient als Sieger vom Platz.

FC Sand: Strober - A. Schmitt, Müller, Leim, Nöthling (46. Krüger), Götz, Rippstein (46. Wagner), Gundelsheimer (46. Th. Schlereth), Steinmann (46. McCullough), Gonnert (52. Fischer), Karmann