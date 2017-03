Der Eltmanner Gegner ist im Aufwind

Sebastian Richter, der Kapitän des VC Eltmann, hatte zuletzt im Heimspiel gegen Grafing Pause, doch in Stuttgart dürfte er am Samstag (19 Uhr) wieder für den Tabellenführer der 2. Volleyball-Liga Süd auflaufen. Zwar liegen die Stuttgarter um Trainer Tim Schöne mit 20 Punkten noch auf einem Abstiegsplatz, doch in den letzten beiden Spielen holten sie fünf Zähler gegen namhafte Gegner. Die Eltmanner dürfen sich also auf einen entschlossenen Gegner einstellen.



Der TSV GA Stuttgart besiegte Freiburg und ebenso in einem packenden Tiebreak den Vorjahresmeister Fellbach. Milan Maric, der Eltmanner Trainer, warnt ähnlich wie gegen Grafing, dass sich die Oshino Volleys nicht davon leiten lassen sollten, wo die Stuttgarter in der Tabelle stehen.Es gab daheim im Hangar zwar ein 3:0, aber für Maric ist klar, Fellbach hat Stuttgart unterschätzt. Es mag zwar sei, dass der Kampf der Brüder Harms, die auf unterschiedlichen Seiten standen, eine wichtige Rolle gespielt hat, aber es passierte in den ersten beiden Monaten des Jahres 2017 so einiges Unerwartete in der 2. Liga Süd. So unterlagen die Oshino Volleys in Schwaig, der Verfolger kam in Mainz unter die Räder, Stuttgart siegte in Grafing, Fellbach verbuchte drei Siege in Folge, so auch in Mainz, und die Mainzer punkteten danach unerwartet in Delitzsch.



Eine allzu lockere Einstellung gegenüber dem Stuttgart-Spiel kann sich bitter rächen, denn die Schwaben, auch wenn es noch fünf Punkte zum Nichtabstiegsplatz sind, sind nicht chancenlos. Zum einen deshalb, weil der TSV ein Spiel weniger bestritten hat als die Konkurrenten vor ihm, zum anderen, weil Tim Schöne und seine Männer zum Saisonende drei Heimspiele in Folge austragen, anders als die Eltmanner, auf die drei Auswärtsspiele am Stück warten.



Mit voller Konzentration

Der Stuttgarter Manuel Harms steht an Können seinem in Fellbach spielenden Bruder Yannik kaum nach, vor allem als Außenangreifer glänzte er mehrfach. Dreimal war er in den jüngsten Begegnungen wertvollster Spieler seines Teams. Und auch Dominik Höschle, Bester seiner Mannschaft in Eltmann, ist nicht scharf auf die Silbermedaille, die es für den Besten im Verliererteam gibt. Er möchte Gold, und das gibt es nur bei einem Sieg. Da die Eltmanner aber wissen, dass die relativ klaren Sätze beim Stuttgart-Heimspiel keine Garantie für einen klaren Auswärtserfolg darstellen, wollen sie es an der nötigen Konzentration und Ernsthaftigkeit auf keinen Fall fehlen lassen.



Auch wenn man die Gefährlichkeit eines Gegenspielers nicht in der Körpergröße ausdrücken kann, stehen mit Veit Klausmann (2,05 Meter) und Mirko Schneider (2,04) zwei der längsten Akteure der Liga den Eltmannern gegenüber. Die Stuttgarter wollen gegen den Spitzenreiter nachweisen, dass sie ein echtes Team sind, sozusagen als Kampfansage für die Tabellennachbarn.