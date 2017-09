SKC Eggolsheim mit erstem Ausrufezeichen

Mit einem knappen 5:3-Sieg sind die Kegel-Damen des SKC Eggolsheim in der 2. Bundesliga Mitte aus Dittelbrunn zurückgekehrt. Einen gebrauchten Tag und einen starken Gegner erwischte das 1. Herrenteam bei seiner Auswärtspartie in Langenzenn am 2. Spieltag in der Landesliga Nord.



Damen, 2. Bundesliga Mitte

SG Dittelbrunn - SKC Eggolsheim 3:5 MP

Im Start sollten Helga Friede und Kathrin Hübner Druck auf die Gäste ausüben. Friede tat sich schwer und musste ihren Punkt mit 517:528 Holz bei 2:2 Sätzen den Gastgebern überlassen. Besser machte es Hübner. Mit persönlicher Bestleistung sowie einer Neunerflut im letzten Durchgang sicherte sie in einem hochklassigen Duell über 3:1 Sätze und grandiose 583:559 Holz den ersten Mannschaftspunkt (MP) für Eggolsheim.



Anna Ritthaler und Corina Wirsching knüpften im Mittelpaar an die guten Leistungen an. Ritthaler überzeugte von der ersten Kugel und machte nach 2,5 gewonnenen Sätzen den Sack zu. Mit 561:537 gingen wertvolle Holz auf die Habenseite. Nebenan ergatterte Wirsching durch einen tollen Endspurt ihren Punkt über 2:2 Sätze und 546:524 Zähler. Melanie Schwarzmann und Manuela Haßfurther mussten nun den Holzvorsprung nur noch verteidigen. Von Anfang an fanden beide jedoch nicht in ihr Spiel. Nach 60 Wurf war der Vorsprung weg, Schwarzmann verletzte sich zudem, so dass Ersatzfrau Ortrud Will einspringen musste. Aufgewacht von der Auswechslung spielten Haßfurther und "Otti" wie aus einem Guss und egalisierten die abgegebenen Hölzer. Will fand super in ihr Spiel, musste aber trotzdem das Duell mit 526:546 Holz und einen gewonnenen Satzpunkt abgeben. Mit 540:543 Zählern ging der Punkt von Haßfurther auch an die Dittelbrunnerin, was jedoch am Sieg der Gäste nichts mehr änderte. Bei 3273:3237 Holz gingen die Mannschaftspunkte für das Gesamtergebnis nach Eggolsheim, der 5:3-Sieg war perfekt.



Herren, Landesliga

BWH Langenzenn - SKC Eggolsheim 6:2 MP

Gut kam der SKC in die Partie: Reinhold Trauter machte sicher bei 578:542 Holz seinen MP, versäumte es aber mit ganz schwachen letzten fünf Minuten, deutlich mehr Hölzer herauszuspielen. Christopher Schlund verlor nach gutem Beginn völlig den Faden, Thomas Hollmann kam ins Spiel. Beide zusammen kamen auf 543 Holz (gegen 575), nach der Startpaarung stand es 1:1. Eine ganz starke Vorstellung bot Otto Dörfler bei seinen 590 Holz und ließ seinem Gegenspieler keine Chance. Einen schweren Stand hatte Kai Postler bei seinen 549 Holz gegen Eberlein (600), der persönliche Bestleistung erzielte. Nun stand es 2:2, wobei der SKC mit 47 Holz in Front lag. Im Schlussabschnitt rollte eine mächtige Welle auf die Oberfranken zu, zwei Langenzenner (630 und 609) brachten ihr Team auf die Siegerstraße. Manni Krolikowski (523) und Markus Hausner (564) hatten da einfach keine Chance. Was lange nach einer engen Kiste aussah, war am Ende eine klare Angelegenheit für die Mittelfranken. Das 2:6 mit 3347:3451 Holz muss weggesteckt werden.



Herren, Bezirksoberliga

SKC Eggolsheim II - Warmensteinach 1,5:6,5 MP

Auch fürs 2. Herrenteam in der BOL gab es nichts zu holen. Das Gesamtergebnis von 3107:3360 spricht Bände. Das Team aus dem Fichtelgebirge spielte nahezu ohne Schwäche, beim SKC erreichten nur Robert Busch (546) und Frank Rohrmoser (573) das geforderte Niveau. red