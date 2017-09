Neues Glück im anderen Trikot

von TOBIAS SCHNEIDER

Sie wechselten vor der Saison die Fronten und treffen am Samstag um 16 Uhr im direkten Duell aufeinander: Vor dem Bayernliga-Derby zwischen der SpVgg Jahn Forchheim und dem SC Eltersdorf sprechen der Neu-Forchheimer Patrick Hagen und der Ex-Jahnler Maximilian Göbhardt über das Spiel, mögliche Gemeinsamkeiten und die Zielsetzung in dieser Spielzeit.



Herr Hagen, wie Sie ist auch Maxi Göbhardt 24 Jahre alt und ebenfalls ein gelernter Mittelfeldspieler. Sie dürften sich am Samstag also häufiger über den Weg laufen. Freuen Sie sich auf das Duell?

Patrick Hagen: Maxi ist zwar ein sympathischer Kerl, gegen ihn zu spielen, würde ich aber eher als unangenehm bezeichnen. Wir sind ja schon öfter gegeneinander angetreten. Er ist sehr robust, durch seine Größe ein hervorragender Kopfballspieler und torgefährlich mit seinem starken linken Fuß.

Max Göbhardt: Da gab es schon einige Duelle zwischen uns, es ist aber immer fair abgelaufen. Patrick ist technisch versiert und sehr zweikampfstark, einer, der nie locker lässt und immer alles gibt. Nicht umsonst hat sich Forchheim um ihn bemüht. Er ist definitiv eine Verstärkung für den Jahn.



Gemeinsam in einem Team haben Sie aber nie gespielt...

Max Göbhardt: Das hatte sich irgendwie nie ergeben, weil wir persönlich auch nur wenige Berührungspunkte haben. Aktuell sehen wir uns allerdings recht häufig, weil mein Freundeskreis aus vielen Jahn-Spielern besteht, mit denen ich immer noch täglich in Kontakt bin.



Herr Hagen, auch Sie werden am Samstag auf etliche Ex-Kollegen treffen. Ein seltsames Spiel?

Patrick Hagen: In gewisser Weise schon. Ich bin ja im Guten aus Eltersdorf weg, wollte nach vier Jahren einfach etwas Neues ausprobieren. In der Winterpause 2016/2017 habe ich mir einen Mittelfußbruch zugezogen und war lange außer Gefecht. Der Schritt zum Jahn war nur ein logischer, ich kenne viele Spieler, Co-Trainer Dennis Weiler ist ein enger Freund. Auch Trainer Christian Springer hat sich intensiv um mich bemüht. Nichtsdestotrotz bin ich natürlich noch mit vielen Spielern in Kontakt, Tobias Herzner und ich sticheln uns gegenseitig an.



Wer ein Tor schießt, bekommt vom anderen etwas ausgegeben?

Patrick Hagen: Er hat schon sieben Treffer geschossen, ich wäre blöd, mich auf eine Torwette mit ihm einzulassen.



Mit Bruder Bastian bildet Herzner ein gefährliches Sturm-Duo. Auf wen ist sonst zu achten?

Patrick Hagen: Auf Maxi Göbhardt natürlich, er hat seine starke Landesliga-Saison in Forchheim mit zwölf Toren nahtlos fortgesetzt und in dieser Saison bereits vier Treffer erzielt.



Woher kommt die neue Torgefährlichkeit, Herr Göbhardt?

Max Göbhardt : Ich denke, das ist ein Zusammenspiel mehrerer Faktoren. Man wächst von Jahr zu Jahr, als Spieler und als Persönlichkeit. Ich bin zwar erst 24, habe aber schon mindestens 150 Bayernliga-Spiele absolviert. Das Selbstvertrauen steigt, die Nervosität vor Spielen sinkt, man geht routinierter an die Sache heran. Und natürlich ist es auch ein Verdienst der gesamten Mannschaft - das war in Forchheim so und setzt sich in Eltersdorf fort. Die Mitspieler suchen mich, das ermöglicht es mir natürlich, in eine tragende Rolle hineinzufinden.



Wie viele Tore sollen es am Saisonende denn werden?

Max Göbhardt: Ich bin zwar nicht nur fürs Toreschießen da, habe mir aber einen zweistelligen Wert vorgenommen. Und ehrlich gesagt bin ich mit meiner bisherigen Ausbeute nicht zufrieden. Gegen Ammerthal wird mir wegen vermeintlichen Abseits ein Tor aberkannt, gegen Ansbach laufe ich allein auf den Torhüter zu und wähle aus Überheblichkeit einen Lupfer. Das sind zwar nur Kleinigkeiten, die mich aber wahnsinnig ärgern. Der Erfolg des Teams steht allerdings immer an erster Stelle.



Herr Hagen, glauben Sie an den Aufstieg der Ex-Kollegen?

Patrick Hagen: Das Zeug dazu haben sie allemal, aber die Saison ist lang, da kann viel passieren. Im Kampf um Platz 1 wird auch mit Aubstadt und Aschaffenburg zu rechnen sein.

Max Göbhardt: Das sehe ich ähnlich, Aubstadt und Aschaffenburg sind richtige Bretter. Wir reden innerhalb der Mannschaft aber nicht groß darüber, was am Ende der Saison sein wird. Unser Trainer Bernd Eigner lebt es uns intensiv vor, nur das nächste Spiel im Kopf zu haben. Unser Ziel vor der Saison war ein Platz unter den ersten Fünf. Da sind wir gut im Plan.



Nach etwas holprigem Start findet auch der Jahn immer besser in die Saison. Wie kommt's?

Patrick Hagen: Bei uns ist vieles neu, etliche Abgänge, viele Neuzugänge. Es ist logisch, dass wir eine gewisse Zeit gebraucht haben. Wir finden zueinander und können die Vorgaben des Trainers von Woche zu Woche besser umsetzen. Jetzt sind wir Sechster, haben 19 Punkte und noch das Nachholspiel gegen Aschaffenburg. Damit können wir zufrieden sein, auch wenn das 4:4 gegen Sand vergangene Woche natürlich etwas ärgerlich ist.



Gegen Sand musste Basti Schäferlein verletzt runter. Ist etwas Schlimmeres passiert?

Patrick Hagen: Offenbar nicht, zum Glück. Das Abschlusstraining wird zeigen, ob er am Samstag auflaufen kann. Das gilt auch bei Patrick Titzmann. Bitter ist das Fehlen von Adem Selmani, der noch rotgesperrt ist.