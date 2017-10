FC Burk gewinnt den Kreispokal

Der TSV Brand blieb auch im fünften Spiel der Bezirksoberliga ungeschlagen und ist schärfster Verfolger. In der Bezirksliga holte Schlaifhausen den zweiten Dreier aus den vergangenen drei Partien, Aufsteiger Effeltrich landete einen Pflichtsieg beim Schlusslicht. Ein unerwartetes Schützenfest feierte der TSV Ebermannstadt gegen den SV Hetzles und hält in der Kreisliga ER/PEG den Anschluss an die Spitzenplätze, Neuling Langensendelbach marschiert allerdings wie die Männer ohne Punktverlust vorneweg. Reuth und Drügendorf unterlagen in der Kreisklasse 1 deutlich. Im siegreichen Spitzentrio der KK2 hat Obertrubach die Nase vorn.



Toto-Pokal, Finale



SpVgg Hüttenbach - 1. FC Burk 0:2

Von Beginn an entwickelte sich eine gute Partie, allerdings mit wenigen Chancen. Die erste Gelegenheit hatte Natascha Späth, die den FC zum ersten Mal nach elf Monaten Verletzungspause aufs Feld führte. Einen Ball in die Schnittstelle von Julia Rose spitzelte sie an Gegenspielerin und Torhüterin, jedoch auch knapp am Gehäuse vorbei. Trotzdem gingen die Gäste in Führung: Theresa Leipold versenkte einen Freistoß aus gut 20 Metern unhaltbar im Dreieck (25.). Danach drückte Hüttenbach, ohne wirklich gefährlich vor das Burker Tor zu kommen. Die Angriffsbemühungen scheiterten an der Konsequenz oder an der starken FC-Abwehr um Trainerin Saskia Fischer. Kurz vor der Pause hatte Leipold sogar das 0:2 auf dem Fuß.



Nach dem Seitenwechsel waren die Gäste gedanklich wohl schon auf der Burker Kirchweih, denn sie ließen den Gegner gewähren. Doch die SpVgg ließ das unbestraft, stattdessen spitzelte Rose den Ball nach einem Freistoß von Fischer zum 0:2 über die Linie (66.), das bis zum Ende Bestand hatte. ns



Bezirksoberliga Mittelfranken



TSV Brand - SV Mosbach 4:1

Weil der Schiedsrichter nicht auftauchte, musste Ersatz beschafft werden. Nach feinem Pass von Iris Neubig erzielte Vanessa Lietz die frühe Führung (2.). Brand blieb am Drücker und belohnte sich in der 18. Minute, als Lisa Schreiber mit einem Fernschuss das 2:0 markierte. Sieben Minuten später legte Daniela Puscha nach, und Lietz sorgte noch vor der Pause für die Entscheidung (40.). Brand hatte weitere Möglichkeiten, die allesamt ungenutzt blieben. Mehr als der Ehrentreffer (81.) war für Mosbach aber nicht drin. red



Bezirksliga Mittelfranken 1



STV Deutenbach - SpVgg Effeltrich 0:4

Mit einer imposanten Leistung in der ersten Halbzeit trumpfte Effeltrich auf. Trotz holprigen Platzes zog die SpVgg ihr Spiel unbeirrt durch: Gina Obert erzielte nach Zuspiel von Tina Stein die Führung (8.). Nur drei Minuten später besorgte Stein nach Pass in die Schnittstelle von Jessica Miess das 0:2. Josie Obert jagte die Pille, jeweils herrlich freigespielt von ihrer Schwester Gina, trocken ins Netz (24./27.). Damit war die Messe gelesen, auch weil die Gästeabwehr um Libero Nicole Bitter und Torfrau Daniela Glauber souverän agierte. rh



FC Schlaifhausen - SC Germania Nbg. 4:2

Mit der stärksten Saisonleistung setzte sich Schlaifhausen verdient durch. Die Gastgeberinnen gingen in Führung, als Angela Pieger nach einem Pass von Henriette Unruh alleine aufs Tor zustürmte und einschob (9.). Nach der Pause tat der FC zu wenig, um eine frühzeitige Entscheidung herbeizuführen und musste den Ausgleich hinnehmen (68.). Die Walberlaelf zeigte sich jedoch unbeeindruckt, Pieger antwortete zwei Minuten später per Solo. In der 77. Minute drückte Vanessa Weigler eine Hereingabe zum 3:1 über die Linie. Obwohl Nürnberg nochmal verkürzte, ließen sich die Schützlinge des Trainergespanns Kurt Finze und Christian Groh die Butter nicht vom Brot nehmen. Drei Minuten vor Schluss krönte Pieger ihre Leistung per Foulelfmeter. cg



Kreisliga ER/PEG



TSV Ebermannstadt - SV Hetzles 7:0

Die große Schwachstelle der Gäste war deren Verteidigung. So dauerte es nur acht Minuten, bis Anna-Lena Adami die TSV-Führung nach langem Ball von Marie-Magdalena Nützel erzielte. In der Folge zeigten die Ebser, wie erfolgreiches Pressing geht. Nach einer halben Stunde stecke Lena Alisch den Ball in die Schnittstelle, Adami schob flach ein. Fünf Minuten vor der Pause schickte Nützel Alisch auf die Reise, die den Ball überlegt in die lange Ecke schlenzte. Nach dem Seitenwechsel wurde Hetzles gnadenlos ausgekontert. Lucia Kauer leitete einen Diagonalball in den Lauf von Adami weiter (47.), nach einer Stunde trug sich Annika Friedrich in die Torschützenliste ein. Die letzten zwei Treffer waren wieder Adami vorbehalten (68./75.). sal



SC Oberreichenbach - DJK Eggolsheim 6:2

Zwar gelang Anna Bastian der 1:2-Anschlusstreffer (34.), doch noch vor der Pause stellte der SCO den Zwei-Tore-Abstand wieder her. Nach dem Wechsel versäumte es die Heimelf, das Spiel frühzeitig zu entscheiden. Stattdessen wurde es spannend, weil Larissa Grimm das 2:3 erzielte (52.). Danach schwamm die Oberreichenbacher Abwehr gewaltig, Eggolsheim schlug aber kein Kapital daraus. Mitte der zweiten Halbzeit fingen sich die Gastgeber wieder und schraubten das Ergebnis in die Höhe (65./73./80.). red



Kreisklasse 1 ER/PEG



SpVgg Reuth - SG Etzelskirchen 0:5

Schon in der ersten Halbzeit sorgten die Gäste mit dem 0:3 für klare Verhältnisse (32./34./39.), zogen der SpVgg kurz nach Wiederanpfiff endgültig den Zahn (49.) und legten kurz vor Schluss nach (83.). red



SC Gremsdorf - TSV Drügendorf 4:0

Durch einen ungefährdeten Erfolg übernahmen die "Bixn" die Tabellenführung. Die Gastgeberinnen hatten vom Start weg die Kontrolle, dennoch lag der TSV bis zur 62. Minute nur 0:1 zurück. red



Kreisklasse 1 ER/PEG



SpVgg Effeltrich II - SF Großgründlach 5:4

Die heimische Elf lag durch zwei Abwehrfehler bereits nach 25 Minuten mit 0:2 im Rückstand. Doch die Gäste vergaßen, den Sack zuzumachen. Nach dem Halbzeitdonnerwetter von Heimtrainer Daniel Läufer gelang den SF zwar noch das 0:3, doch Christina Stein erzielte postwendend den Anschlusstreffer. Sieben Minuten später brachte Josi Obert die SpVgg heran und nur weitere drei Zeigerumdrehungen später gelang Christine Schrott der Ausgleich. Josi Obert brachte die Gastgeberinnen erstmals in Führung, die Stein ausbaute, so dass der vierte Großgründlacher Treffer keine Bedeutung hatte. rh



Kreisklasse 2 ER/PEG



FC Wichsenstein - TSV Neunhof 5:1

Aufgrund anfänglicher Unsicherheit lag der FC früh zurück, doch Anika Neuner drehte die Partie mit zwei Alleingängen (6./21.). Auch Lena Seyberth gelang ein Solo (65.). Auf Flanke von Neuner unterlief Neunhof ein Eigentor (77.), ehe Neuner aus der Distanz den Schlusspunkt setzte (86.). ls



Kreisklasse Bamberg Süd



DJK Schnaid/Rothensand - DJK Teuchatz II 3:2

Die Gastgeberinnen gingen mit der ersten gelungenen Aktion in Führung: Anna-Lena Schuberth netzte auf Hereingabe von Trainerin Tanja Fritsch aus acht Metern ein (11.). Danach waren die Pässe zu ungenau, Chancen Mangelware. Erneut Schuberth verwertete aber einen Pass von Laura Höhn in die Schnittstelle zum 2:0 (32.). Nach der Pause plätscherte das Spiel vor sich hin. Teuchatz musste das Risiko erhöhen und fing sich prompt einen Konter ein, den Schuberth zur vermeintlichen Entscheidung nutzte (72.). Eva-Maria Weiß im Gegenzug und Melanie Dorn (77.) machten es aber nochmal spannend. red