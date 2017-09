Eggolsheim beginnt 2. Liga mit kleinem Drama

Der Saisonauftakt bei den Keglern des SKC Eggolsheim darf als geglückt bezeichnet werden: Während die Damen nach dem Aufstieg in die 2. Liga Mitte ein 4:4 gegen Bad Neustadt erkämpften, setzte sich die zweite Mannschaft in der Bezirksoberliga mühelos mit 8:0 durch. Die Herren zeigten unterdessen eine starke Heimleistung in der Landesliga beim 6:2-Erfolg gegen Kitzingen. Im Reserve-Duell der BOL unterlag Eggolsheim II mit 2:6 in Breitengüßbach.



Damen, 2. Liga Mitte: SKC Eggolsheim - Unter Uns Bad Neustadt 4:4

Schon in der Vergangenheit sind die Duelle beider Teams meist knapp ausgegangen, so wie auch diesmal, als sich der SKC nach einem wahren Krimi einen Tabellenpunkt sicherte. In der Startpaarung traten Helga Friede und Kathrin Hübner an. Friede kehrte wieder in die erste Mannschaft zurück. Sie kam jedoch nicht richtig in ihr Spiel und musste prompt ein 0:2 nach Sätzen hinnehmen. In den letzten Durchgängen nutzte sie die Schwäche der Gegnerin aus und holte zwei Satzpunkte (SP). 524:531 hieß es am Ende, der Mannschaftspunkt (MP) landete bei den Gästen. Hübner spielte vier ausgeglichene Durchgänge, hatte das Glück aber nicht auf ihrer Seite. Mit 1,5:2,5 SP und 545:546 Holz ging auch dieser MP an die Gäste.



Als die zweite Paarung die Bahn betrat, waren es lediglich acht Holz Rückstand, den Melanie Schwarzmann und Ersatzspielerin Jasmin Hahn wettmachen wollten. Beide starteten verhalten und mussten die SP abgeben. Erst nach dem zweiten Bahnwechsel kam Schwarzmann ins Spiel und überzeugte mit 153:140 und 148:123 Holz, was ihr mit 549 Kegeln den MP einbrachte. Auch Hahn sicherte sich die letzten beiden SP, hatte mit 536:544 Holz dennoch das Nachsehen.



Die Gesamtholzzahl war nach wie vor eng beieinander, doch Eggolsheim hatte erst einen MP geholt. Nun lag es an Tamara Burgis und Manuela Haßfurther, die Niederlage abzuwenden. Es folgte Kegeln auf hohem Niveau, ein echter Krimi: Burgis hatte ihre Gegnerin anfangs voll im Griff und holte mit 146:136 und 141:121 wichtige Holz. Haßfurther hatte es mit der starken Kathrin Klose zu tun. Sie hielt dagegen, so stand es 1:1 nach zwei Durchgängen. Den dritten Abschnitt mussten beide SKClerinnen abgeben, so dass die Entscheidung im letzten Durchgang fallen musste. Nur fünf Holz mehr standen für die Gastgeberinnen auf der Tafel, für ein Unentschieden brauchten sie einen MP und die höhere Holzzahl.



104 Holz erspielte Burgis in den Vollen und legte den Grundstein dafür. Ihre Gegnerin kam im Räumen zwar heran, hatte aber das Nachsehen (3:1 SP, 559:530 Holz). Bei Haßfurther war es genau anders herum: Startete sie schwach in den Vollen (87:104 Holz), überzeugte sie wiederum im Räumen (53:36). Damit holte sie noch einen halben SP, viel wichtiger waren aber die nicht verlorenen Holz. 4:4 und 3277:3268 lautete das Endergebnis, die Punkteteilung war absolut gerecht.

"Für das erste Spiel in der neuen Saison und vor allem in der neuen Liga sind wir alle sehr zufrieden. Wir wussten, dass es kein einfaches Spiel werden wird", sagte Mannschaftsführerin Melanie Schwarzmann.



Herren, Landesliga: SKC Eggolsheim - PSW Kitzingen 6:2

Der Einstand des ersten Herrenteams des SKC ist geglückt. Zum Saisonauftakt siegten die Eggolsheimer auf der Heimbahn relativ sicher. Für das Saisonziel "Bayernliga-Aufstieg", wofür Platz 1 bis 3 benötigt wird, war das positive Abschneiden in einer nicht leichten Partie sehr wichtig.



In der Startpaarung kamen Thomas Hollmann, der sich in der Vorbereitung stark verbessert hatte, und Leader Christopher Schlund zum Einsatz. Hollmann musste sich trotz 559 Holz mit 1:3 SP gegen Markert (546) geschlagen geben. Motivation und der Glaube an sein Können verhalfen Hollmann zu einem sehenswerten Endspurt (160). Schlund wirkte zum Auftakt noch etwas verkrampft, hatte aber mit 566 Holz sein Gegenüber mit 528 im Griff. Nach der Startpaarung stand es 1:1, aber der SKC führte mit 51 Holz.



Im mittleren Abschnitt rissen Reinhold Trautner und Kapitän Kai Postler das Spiel an sich, wenn auch mit Schwächephasen. Trautner beherrschte seinen Gegenspieler (545) vor allem im Abräumen (203 Holz mit einem Fehler) mit sehr sicherem Spiel auf den Bildern und fuhr mit 562 Holz den MP ein. Postler hielt den Kitzinger (548) in einem spannendem Duell auf der Zielgeraden mit 559 Holz nieder, beide brachten die "Rot-Weißen" mit 3:1 MP und komfortablen 79 Holz nach vorne.



Im Schlussabschnitt kontrollierten die Gastgeber weitgehend das Geschehen, aber die Unterfranken versuchten alles und machten den Eggolsheimern das Leben nicht leicht. Markus Hausner mit soliden 556 Holz sicherte den vierten MP. Die Kombi aus Otto Dörfler und Manfred Krolikowski erreichte 526 Holz. Dieser MP ging aber an den Gast (567). Durch die höhere Holzzahl kamen zwei weitere Zähler aufs SKC-Konto. Die Oberfranken waren froh, den zähen Auftakt erfolgreich hinter sich gebracht zu haben. Gegen stärkere Gegner werden 3328 Holz kaum reichen. sp