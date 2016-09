Und dann hat's Puff gemacht ...

In einer im zweiten Durchgang hoch dramatischen Auseinandersetzung trotzte der FC Coburg in der Landesliga Nordwest dem torhungrigen Spitzenreiter SpVgg Jahn Forchheim ein leistungsgerechtes 3:3 ab. Dabei hatten die 220 Zuschauer im Dr.-Stocke-Stadion in der 53. Minute kaum noch einen Pfifferling auf die Hausherren gegeben, als die bis dahin abgezockt und extrem ballsicher wirkenden Forchheimer ihre frühe Führung auf 2:0 ausbauten. Doch dann überschlugen sich die Ereignisse, inklusive Coburger Siegtor in der vierten Minute der Nachspielzeit. "Obwohl wir 85 Minuten lang ein gutes Spiel gemacht haben und besser als der Gegner waren, hat sich Coburg den Punkt verdient. Sie wollten dieses Tor unbedingt erzielen", sagte Jahn-Coach Michael Hutzler.



FC Coburg -SpVgg Jahn Forchheim 3:3

Die Heimelf begegnete dem Titelaspiranten mit offenem Visier und schaffte es, dessen Grundordnung nach und nach ins Wanken zu bringen. Die hochsommerlichen Temperaturen und das holprige Geläuf trugen sicher dazu bei, dass beiden Mannschaften doch etliche Fehlter unterliefen. Mehr von der Partie hatte aber der Jahn, der sich erstmals nach 12 Minuten durch Patrick Titzmann vor dem FC-Tor bemerkbar machte. Coburg stand sehr tief, passte aber in der 25. Minute nicht auf, als Maxi Göbhardt unbedrängt aus 16 Metern zum 1:0 abzog (25.). Bis zur Halbzeit sollte nicht mehr viel passieren, das änderte sich aber nach dem Wiederbeginn. Andi Mönius stellte in der 53. Minute auf 2:0, alles sprach nun für den Tabellenführer.



Doch urplötzlich zeigte der Jahn wieder seine überwunden geglaubte Defensivprobleme. Innerhalb von nur drei Minuten stahl sich Lukas Mostert davon und glich per Doppelschlag zum 2:2 (65./68.) aus. Doch die Forchheimer Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Einen Kunstschuss von Mönius fast von der Torauslinie fischte Keeper Shabestari noch aus dem Winkel des langen Ecks. Doch niemand fühlte sich für Dominik Zametzer verantwortlich, der zum 2:3 (72.) abstaubte. Coburg stürmte nun mit Mann und Maus, rannte aber nicht planlos an. Erstaunlicherweise häuften sich nach der Roten Karte gegen Schiebel (80./Tätlichkeit) glasklare Coburger Möglichkeiten. Sam verfehlte mehrmals sein Ziel nur knapp, Forchheim dagegen spielte seine Konter viel zu ungenau aus. Und kam dann zu langsam zurück. Jahn-Keeper Alexander Schulz bewahrte seine Farben mit einem tollen Reflex gegen den auf ihn zu preschenden Ehrlich (90.).



Und dann sollte es doch passieren: In der vierten Minute der Nachspielzeit nahm der eingewechselte Daniel Puff die Kugel nach einer gut getimten Eingabe von rechts trotz Bedrängnis mit der Brust an, ließ sie abtropfen und versenkte sie zum 3:3-Remis.



Die Statistik zum Spiel

SpVgg Jahn Forchheim: Schulz - Wieczorek, Mai, Gumbrecht, Schäferlein, Müller (ab 58. Zametzer), Bauernschmitt, Göbhardt, Mönius (ab 78. Selmani), Roas, Titzmann (ab 46. Burkel).

SR: Wieber (Ramsthal). ZS: 220. Tore: 0:1 Göbhardt (25.), 0:2 Mönius (53.), 1:2, 2:2 Mosert (65., 68.), 2:3 Zametzer (72.), 3:3 Puff (90.+4). Rot: Schiebel (80./FC Coburg).