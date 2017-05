Teuchatz holt den Toto-Titel

Die Frauen des TSV Brand warten in der Bezirksoberliga zwar seit drei Partien auf einen Sieg, im Halbfinale des Bezirkspokals ließ das Team aber nichts anbrennen. Der FC Schlaifhausen hatte gegen den Tabellenführer der Bezirksliga keine Chance und verpasste den vorzeitigen Klassenerhalt. Der Spitzenreiter der Kreisliga ER/PEG, die SpVgg Effeltrich, hat nach zwei sieglosen Partien wieder in die Spur gefunden. Der SV Langensendelbach hat den ASV Weisendorf mit einem klaren 5:0 aus dem Aufstiegsrennen geworfen, hat mit Oberreichenbach aber noch einen Konkurrenten, denn nur der Meister darf 2017/18 in der Kreisliga ran.



Toto-Pokal, Kreis Bamberg: DJK Teuchatz - RSC Oberhaid 2:0

Während sich die beiden Teams in der Kreisliga Südwest ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den Aufsteig liefern, standen sie sich in Breitengüßbach im Kreispokalfinale gegenüber. Teuchatz verzeichnete den besseren Auftakt mit einigen guten Möglichkeiten. Nach einer halben Stunde wendete sich das Blatt, der RSC wurde stärker. In der 75. Minute jubelten aber die DJKlerinnen. Selina Heidig erkämpfte sich an der Außenlinie die Kugel und netzte mit einem platzierten Flachschuss ein.



Drei Minuten vor dem Schlusspfiff legte die 19-Jährige per wuchtigem Kopfstoß aus kurzer Distanz nach. "Die Klasse von Selina hat die umkämpfte Partie entschieden", stellte DJK-Trainer Frank Lunz fest. Schon beim 3:2-Ligasieg im Oktober traf sie doppelt. Am 14. Mai kommt es zum Wiedersehen in Oberhaid. Im Endspiel der Herren an selber Stelle setzte sich der FSV Unterleiterbach (Bezirksliga Ofr. West) mit 5:4 nach Elfmeterschießen gegen den Tabellenersten der Ost-Staffel, BSC Saas Bayreuth, durch. Nach regulärer Zeit stand es 1:1. red



Bezirksoberliga Mittelfranken: TSV Falkenheim - TSV Brand 3:1

Lisa Schreiber kam nach einem Standard schon in der vierten Minute gefährlich vors gegnerische Tor. Auch sonst zeigte sich Brand feldüberlegen, musste aber immer wieder auf die Konter der Falkenheimerinnen aufpassen. Dies gelang vorerst, so dass Brand den Führungstreffer erzielte (16.). Daniela Puscha und Schreiber erhöhten den Spielstand nicht, stattdessen der Gastgeber den Druck. So drehte Nina Roß vor der Pause die Partie (28./38.). Die Gäste kamen motiviert aus der Kabine, die gut parierende Falkenheimer Keeperin stand unter ständigem Beschuss, doch Antonia Hartmann, Lena Übel, Nicole März und Schreiber vergaben hochkarätige Chancen. Auch die Schüsse aus der zweiten Reihe saßen nicht. Als Brand in der Nachspielzeit alles nach vorne warf, traf - natürlich Roß - mit ihrem einzigen Torschuss in der zweiten Halbzeit zum Endstand. mg



Bezirks-Pokal, Mittelfranken: TSV Frauenaurach - TSV Brand 0:4

Die Gäste ließen den Klassenunterschied deutlich erkennen. Lena Übel (18.), Stephanie Barabas (28.) und Lisa Schreiber (30.) machten den Finaleinzug im Prinzip vor dem Seitenwechsel fix. Nicole März sorgte kurz nach Wiederanpfiff dafür, dass Frauenaurach keine Hoffnung mehr schöpfte. rup



Bezirksliga Mittelfranken 1: FC Schlaifhausen - SG Nürnberg/Fürth 0:5

Nach dem 0:5 eine Woche zuvor und dem 3:8 im Hinspiel setzte es für die Walberlaelf erneut eine Niederlage mit fünf Toren Unterschied. Im Gegensatz zum Auftritt in Schnaittach zeigte sich das Heimteam zwar deutlich verbessert, dennoch geriet es wieder früh in Rückstand. Nach wenigen Sekunden zog Nicole Nähr weitgehend unbedrängt aus 16 Metern ab. Danach war der FCS konzentriert und kam zu eigenen Chancen. Mit einem Doppelschlag von Nähr in der 19. und 21. Minute waren die Verhältnisse aber schnell geklärt. Die Heimelf hielt zwar gut dagegen, musste aber nach einer halben Stunde durch Tanja Lehnes den 0:4-Pausenstand hinnehmen.



In der zweiten Hälfte setzte Schlaifhausen die Vorgaben des Trainergespanns Kurt Finze und Christian Groh und gestaltete das Spiel ausgeglichen, lediglich der Torerfolg bliebt verwehrt, als ein Freistoß von Friederike Unruh gerade noch an die Latte gelenkt wurde. Den letzten Treffer der Partie steuerte Lehnes per Strafstoß bei (81.). cg



Kreisliga ER/PEG: FC Herzogenaurach - FC Burk 3:3

Über weite Strecken waren die Burkerinnen spielbestimmend, der FCH nutzte seine Chancen dafür eiskalt. Die Gäste setzten von Anfang an kleine Nadelstiche und gingen durch einen Freistoß von Theresa Leipold, der im Winkel einschlug, in Führung (16.). Anschließend verflachte die Partie.



Mit einem Doppelschlag von Annika Spinglerin der 40. und 45. Minute drehte Herzogenaurach das Spiel. Sie traf erst aus dem Gewühl heraus, dann nach einer Unachtsamkeit mit einem satten Schuss ins lange Eck. Direkt nach Wiederanpfiff glich Julia Rose auf Zuspiel von Alexandra Loukas aus. Danach entwickelte sich eine Partie auf Augenhöhe, in der "die Pumas" ihre einzige Chance nutzten: Spingler brachte ihre Farben zum zweiten Mal in Front (68.). Daraufhin entwickelte sich ein Spiel auf ein Tor, doch Burk kam zu keiner nennenswerten Torchance, da auch die Herzogenauracher Abwehr gut stand. Erst eine Sekunde vor Abpfiff erlöste Leipold ihre Mannschaft, als sie aus 20 Metern unhaltbar einnetzte (92.). ns



SpVgg Effeltrich - TSV Ebermannstadt 3:0

Die tapfer kämpfenden Gäste brachten den Heimsieg Effeltrichs nie in Gefahr. Die SpVgg legte los wie die Feuerwehr und ging durch zwei sehr schöne Tore ihrer Sturmführerin Gina Obert rasch mit 2:0 in Führung. Beim ersten Treffer drosch sie den Ball mit hoher Geschwindigkeit in den Winkel. Weitere Chancen im ersten Durchgang ließ der Tabellenführer aus. Mit dem schnellen 3:0 kurz nach der Pause, bei dem sich die TSV-Torhüterin Stefanie Schlittenbauer zwei Mal wehrte, beim dritten Nachschuss von Christine Schrott aber machtlos war, fiel bereits die Entscheidung. Danach sparte Effeltrich Kräfte, ohne die Spielkontrolle aus der Hand zu geben. RH



Die weiteren Spiele

Der SC Adelsdorf bleibt dank eines 6:0 gegen Eggolsheim bei weiter zwei Spielen weniger an Effeltrich dran. Bis zum 9. April stand der FC Herzogenaurach ohne Punkt da. Gegen Schlusslicht Herpersdorf (2:1) fuhren "die Pumas" aber den vierten Sieg im fünften ungeschlagenen Spiel in Folge ein. Am Samstag sorgten Marion Trautner (2), Christina Schumm und Amelie Mehl zwar für einen klaren Erfolg gegen Hammerbach, am 1. Mai unterlag der SV Hetzles aber dem FC Burk mit 2:3 und muss die Hoffnung auf den Aufstieg wohl aufgeben. rup