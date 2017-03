SpVgg Effeltrich muss mit Remis leben

Zum Auftakt ins neue Jahr ist die SpVgg Effeltrich in Gremsdorf nicht über ein 0:0 hinausgekommen. Für den Kreisliga-Spitzenreiter hat sich dadurch aber nichts verändert, da Hetzles in Burk ebenfalls Remis spielte.



Bezirksoberliga

TSV Brand - Post-SV Nürnberg 3:1

In den ersten Minuten passierte wenig, man merkt die Nervosität beiden Mannschaften an, die vor dem Spiel punktgleich waren. Ab der 10. Minute erhöhte Brand den Druck. Die Gäste zogen sich ein wenig zurück, Brand kam dadurch zu Chancen, nutzte diese aber nicht. Und lag plötzlich in Rückstand: Per Knie traf eine Nürnbergerin zum 0:1-Pausenstand (36.). Nach dem Wechsel setzte Brand alles daran, das Spiel zu drehen: Es dauerte bis Minute 63, ehe Daniela Puscha einen Elfmeter zum 1:1 verwandelte. Von Nürnberg sah man so gut wie nichts mehr. In der 73. Minute besorgte Schreiber nach einer Ecke per Kopf die 2:1-Führung. Keinen Zweifel am TSV-Sieg gab es mehr, als Puscha eine Einzelleistung mit dem 3:1 krönte (78.). red



Bezirksliga

1. FC Nürnberg III -DJK-FC Schlaifhausen 2:2

Das 5:5 im Hinspiel war schon ein Spektakel, ähnlich sollte es auch im zweiten Vergleich laufen: Schon in der 1. Minute erzielte Schlaifhausen den 1:0-Führungstreffer durch Rebecca Burkard. Die Club-Dritte erholte sich davon aber sehr schnell und glich nur zwei Minuten später zum 1:1 aus. Mit ihrem 19. Saisontreffer schoss Luisa Wölfel die Gäste dann mit 2:1 in Führung (19.), noch vor dem Seitenwechsel glich der FCN allerdings zum 2:2 (34.) aus. Auf dem ungewohnten Kunstrasen hatte Schlaifhausen zunächst seine Probleme und Glück, dass der FCN in der ersten Halbzeit am Aluminium scheiterte. So blieb es bis zur Pause beim 2:2. Nach Wiederbeginn setzte sich das hohe Tempo nahtlos fort, nun war Schlaifhausen aber in der spielbestimmenden Rolle. Die dickste Gelegenheit offenbarte sich Wölfel, sie scheiterte aber frei vor dem Tor (69.). Es blieb schließlich beim leistungsgerechten Remis. "Wir sind mit dem Ziel angereist, einen Punkt zu holen. Die Leistung war zufriedenstellend, es war ja das erste Pflichtspiel für uns. Am Sonntag um 10.30 Uhr im Heimspiel gegen Deutenbach peilen wir aber drei Punkte an", sagte Co-Trainer Christian Groh. tsc



Kreisliga ER/PEG

SC Gremsdorf - SpVgg Effeltrich 0:0

In einem kampfbetonten und harten Spiel kam der souveräne Spitzenreiter aus Effeltrich besser ins Spiel und hatte in der 5. Minute die Chance, in Führung zu gehen. Stein scheiterte jedoch mit ihrem Schuss an der bravourös haltenden Torfrau. Im weiteren Verlauf kämpfte sich der SC immer besser ins Spiel und hatte auch gute Chancen, die jedoch allesamt vergeben wurden. Auch in der zweiten Hälfte wogte das Spiel hin und her. Effeltrich hatte die besseren Einzelspieler, die Bixn hielten kämpferisch dagegen. So traf Gremsdorf etwa Pfosten und Latte, die SpVgg-Stürmerinnen zielten entweder knapp vorbei oder scheiterten an der überragenden Keeperin. So bleib es beim insgesamt gerechten 0:0-Unentschieden. red



1. FC Burk - SV Hetzles 3:3

Chancen blieben zunächst Mangelware, bis zur 25. Minute, als Julia Rose einen von der SVH-Abwehr unterschätzten langen Ball nur knapp am Tor vorbei- schob. So dauerte es bis zur 33. Minute, als Rose eine hohe Flanke in den Strafraum schlug, die mit Johanna Birkelbach einen dankbaren Abnehmer fand und diese zum 1:0 einnetzte. Nach dem Gegentreffer wurde Hetzles stärker, die knappe Führung hielt aber bis zur Pause. Burk kam zunächst etwas wacher aus der Kabine, was dann auch in der 51. Minute durch Johanna Birkelbach in ein Tor umgemünzt werden konnte. Danach verflachte die Partie wieder etwas, jedoch fand das Spiel größtenteils in der Hetzleser Hälfte statt. Alexandra Loukas fasste sich ein Herz und zog aus 25 Metern ab. Ihr Schuss landete zum 3:0 im Gehäuse (67.). Die Vorentscheidung schien gefallen, aber Hetzles zeigte großes Kämpferherz: Quasi im Gegenzug verkürzte Daniela Leuthäußer auf 1:3 (68.). Danach hatten die Burkerinnen einige Konterchancen, die jedoch ohne Erfolg blieben. Das rächte sich: Hetzles drückte auf den Anschluss und konnte in der 81. Minute verkürzen, als ein Freistoß von Lisa Hristschenko noch abgewehrt wurde, beim Nachschuss durch Sandra Benesch hatte Keeperin Jenny Späth aber keine Abwehrchance mehr. Es lief schon die Nachspielzeit, als sich wieder Benesch durchsetzte und aus abseitsverdächtiger Position den 3:3-Endstand markierte. Dieses Remis fühlt sich für Burk wie eine Niederlage an. red