SV Hetzles kassiert erste Saisonpleite

Die Frauen des TSV Brand sind dank des vierten Siegs im vierten Spiel des Jahres auf Rang 3 der Bezirksoberliga geklettert. Für Schlaifhausen gab es im dritten Einsatz 2017 dagegen die erste Pleite. In der Kreisliga war der TSV Ebermannstadt Leidtragender des ersten Herzogenauracher Saisonerfolgs und muss den FC Burk vorbeiziehen lassen.



Da die Partie zwischen der SpVgg Erlangen III und dem SC Oberreichenbach zur Pause beim Stand von 0:4 abgebrochen wurde, führt der SV Langensendelbach (7:0 im Derby bei der SG Poxdorf/Möhrendorf) die Tabelle der Kreisklasse 1 alleine an. Die Landesliga-Reserve war nur mit acht Mädels angetreten, zwei davon verletzten sich.



Bezirksoberliga Mittelfranken: TSV Brand - TSV Lonnerstadt 4:0

Von Beginn an dominierte Brand gegen defensiv stehende Lonnerstadterinnen und ging früh in Führung: Nach einer schönen Ballstafette steckte Lisa Schreiber den Ball durch, Evi Schlagenhaufer schob ein (7.). Brand blieb am Drücker und bekam einen Elfmeter (20.), doch Carolin Horlamus scheiterte an der Keeperin und Nicole März setzte den Nachschuss über das Gehäuse. Danach schaltete die Heimelf einen Gang zurück, so dass auch Lonnerstadt zu Offensivaktionen kam. Doch der Aufsteiger agierte zu harmlos und wurde bei einem Sololauf von Bär wegen vermeintlicher Abseitsposition zurückgepfiffen.



Auch in der zweiten Halbzeit blieben die Gäste defensiv und operierten vornehmlich mit langen Bällen, was die Brander Abwehr kaum vor Probleme stellte. Das Geschehen spielte sich meist im Mittelfeld ab, Möglichkeiten gab es nicht. Erst die eingewechselte Linda Knoll sorgte für frischen Wind und erhöhte mit einem Fernschuss auf 2:0 (75.). In der Folge drückte die Heimelf noch einmal aufs Gaspedal. Antonia Hartmann legte nach (77.) und März war nach Vorarbeit von Iris Neubig zum Endstand erfolgreich (81.). mg



Bezirksliga Mittelfranken 1: TSV Frauenaurach - FC Schlaifhausen 5:1

Die Walberla-Elf ging bereits in der dritten Minute überraschend in Führung, als die Torhüterin einen Unruh-Freistoß nur gegen die Latte lenken konnte und Luisa Wölfel den Abpraller verwertete. Frauenaurach spielte sich gegen den gut stehenden FCS kaum Chancen heraus. Gefährlich wurde es bei einer scharfen Hereingabe (17.) sowie bei Standards und langen Bällen aus dem Mittelfeld.



In der zweiten Halbzeit nahm das Schicksal jedoch seinen Lauf. Der TSV kam nach einer Flanke zum Ausgleich durch die eingewechselte Alina Mahr (51.) und drehte die Partie, als Nilüfer Kaya einen diskussionswürdigen Freistoß volley verwandelte (64.). Nach einem Ballverlust der Gäste erhöhte Mahr aus stark abseitsverdächtiger Position (70.). Der Widerstand des Tabellenfünften war gebrochen. Laura Vogel legte das 4:1 per abgefälschtem Freistoß nach (84.) und Pauline Link sorgte im Nachschuss für den Endstand (86.). "Schlaifhausen hat uns in der ersten Halbzeit alles abverlangt und gezeigt, wie Zweikampf in der Bezirksliga funktioniert", lobte TSV-Coach Steven Cyrson den Gegner. "Die zweite Halbzeit hat aber gezeigt, was wir im Stande sind zu leisten", erklärte Cyrson weiter. hf



Kreisliga ER/PEG: FC Burk - SV Offenhausen 2:1

Burk tat sich gegen kämpferische Gäste schwer. Mit langen Bällen in die Tiefe kam der FC zu Chancen. Zwei Mal zeigte die ansonsten gute Julia Rose Nerven, ein Mal hatte Paula Meyer die Führung auf dem Fuß. Zumindest hielten Mandy Nehmer und Annika Hänsch hinten dicht. Die zweite Hälfte begannen die Burkerinnen mit einer Drangphase, die der SVO per Konter mit dem 0:1 unterband (61.).



Meyer glich aber nur zwei Minuten später aus: Alexandra Loukas setzte sich über die rechte Seite durch und passte nach innen, wo Meyer unbedrängt einschieben konnte. Danach scheiterte Burk immer wieder an der Defensive der Gäste oder an der eigenen Inkonsequenz. Rose erlöste ihr Team und belohnte ihre gute Leistung in der 88. Minute per indirektem Freistoß, dem ein in die Hand aufgenommener Rückpass vorausgegangen war. ns



DJK Eggolsheim - SV Hetzles 4:1

Mit dem Anpfiff der Partie setzte Eggolsheim den Gegner unter Druck. Der SV war vom Pressing überrascht und leistete sich viele Ballverluste, wodurch die DJK zu Chancen kam. Nach einem Pfostentreffer (5.) erzielte Larissa Grimm nach guten Zuspielen die 2:0-Führung (9./28.). Hetzles war bemüht, Eggolsheim wurde stärker. Auf Flanke von Magdalena Dötzer erhöhte Stefanie Glaß (41.), noch vor der Pause markierte Grimm den vierten Treffer. Im zweiten Abschnitt verwalteten die Gastgeberinnen das Ergebnis. Der Anschlusstreffer von Daniela Leuthäuser in der 77. Minute kam zu spät. jha



TSV Ebermannstadt - FC Herzogenaurach 0:4

Hinten standen die "Pumas" sicher und ließen gegen gut kombinierende Gastgeberinnen kaum etwas zu. In der ersten Halbzeit wurde Ebs nur ein Mal gefährlich, als ein Fernschuss den Pfosten streifte. Die Herzogenauracherinnen kamen zu etlichen Chancen, von denen Tina Jordan gleich die erste nach einer schönen Kombination zum 0:1 nutzte (12.). Sekunden nach dem Seitenwechsel überlistete dieselbe Spielerin die zu weit vor dem Kasten postierte TSV-Torhüterin aus der Distanz. In der 77. Minute traf Michaela Meier nur den Pfosten, doch von dort kullerte der Ball zum 3:0 ins Netz. Elena Dehmer macht den Überraschungserfolg perfekt (87.). red



Kreisklasse 1 ER/PEG: TSV Drügendorf - ASV Weisendorf 0:4

Gegen den ASV, der eines seiner besten Saisonspiele lieferte, hatte Drügendorf keine Chacne. Verena Stürmer (13.), Carina Belzer (21.) und Nadine Ebersberger (41.) machten schon vor der Pause alles klar. Nach dem Seitenwechsel war der TSV zwar ebenbürtig, doch ein Torerfolg war wieder nur Weisendorf in Person von Ebersberger vergönnt (66.). red



SG Poxdorf/Möhrendorf - SV Langensendelbach 0:7

Martina Nögel und Janin Müller glänzten jeweils mit Dreierpacks. Zudem traf Simone Konieczny für die Gäste. red