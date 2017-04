Nur Dürrbrunn gewinnt sein Topspiel

Während sich der TSV Kirchehrenbach und die DJK Weingarts in der Kreisliga 2 mit einem torlosen Remis trennen, findet auch das Spitzenspiel der Kreisklasse 2 zwischen Ebermannstadt und Kersbach keinen Gewinner.



Kreisliga 2 ER/PEG

TSV Kirchehrenbach - DJK Weingarts 0:0

Es ist eine typische Krankheit von Spitzenspielen: Die Zuschauer strömen auf den Sportplatz, was aber auf dem Rasen passiert, ist letztlich überschaubar. Die Maigischer haderten schon vor der Partie damit, dass das Derby nicht bereits vor dem Winter ausgetragen wurde, als sie einen Lauf hatten und alle Mann an Bord. Kirchehrenbach ließ das Spiel damals ins Wasser fallen. Beim Wiederholungstermin waren die Voraussetzungen gedreht, Kirchehrenbach hatte den Lauf und das volle Personal. Den Maigischern fehlten sechs Leute. Trotz allem hatten die Gäste nach einem Freistoß von Sebastian Friedl die beste Chance in der ersten Hälfte, als Tobias Link köpfte (6.). Torwart Marco Wagner hielt seine Mannschaft mit einem Wahnsinns-Fußreflex im Spiel. Auf dem kleinen mit Flutlicht bestückten Platz vor dem Sportheim hatte danach Kirchehrenbach die Feldhoheit, wurde aber vor dem Tor nicht sonderlich gefährlich. Die Zuschauer vermissten die Torraumszenen. In der zweiten Hälfte änderte sich daran kaum etwas. Vielmehr ging es um Zweikämpfe und darum, die Konzentration aufrecht zu erhalten. Die beste Chance hatte Niklas Stelzner auf eine Flanke von Thomas Eismann. Er stoppte sich den Ball mit einem Kontakt herunter und drosch ihn an den langen Pfosten (70.). "Wir können mit dem Punkt ganz gut leben", meinte Kirchehrenbachs Trainer Christian Martin. "Wir hatten ein bisschen mehr vom Spiel. Mit ein wenig Glück geht der Ball vom Niklas rein und wir gewinnen." Der TSV ist bei zwei Nachholspielen nur einen Punkt hinter Weingarts. "Vom Spielverlauf ist ein 0:0 in Ordnung, aber eigentlich wollten wir unbedingt gewinnen. Es war ein Spiel, das von der Spannung gelebt hat. Das Unentschieden wirft uns nicht zurück, Kirchehrenbach muss jetzt erst einmal seine Spiele gewinnen", sagte DJK-Coach Arne Schmidt. uwke



Kreisklasse 2 ER/PEG

TSV Ebermannstadt - DJK Kersbach 1:1

Wissend um die Qualität des jeweils anderen Teams tasteten sich Ebermannstadt und Kersbach langsam in die Partie hinein. Entstand Gefahr, gingen meist Standards voraus. Der erste Aufreger erfolgte in der 20. und 21. Minute: Kurz aufeinanderfolgend tauchte Florian Seeberger vor dem TSV-Kasten auf, verzog den ersten Schuss knapp rechts und setzte den zweiten Abschluss links vorbei. Die erste dicke Chance verzeichnete Ebs kurz vor dem Pausenpfiff, den Freistoß von Tobias Ziegler fischte der Keeper aber aus dem Eck. Nach dem Seitenwechsel machten die Gastgeber mehr für's Spiel, Kersbach reagierte auf das, was der TSV initiierte. Alex Kapp boten sich zwei gute Gelegenheiten (56./58.). Es bedurfte aber eines Geniestreichs von Patrick Hutzler, damit der TSV in Führung ging. Außerhalb des rechten Strafraumecks kurz aufblickend, sah Hutzler, wie der Torwart etwas zu weit aus seinem Kasten stand - und chippte den Ball mit viel Gefühl aus rund 25 Metern ins Gehäuse (77.). Der TSV diktierte nun das Spiel, leistete sich defensiv aber einen folgenschweren Aussetzer: Ein Verteidiger wollte den Ball aus dem Strafraum schlagen, übersah aber den Kersbacher in seinem Rücken. Gegner statt Ball gespielt - ein klares Foul. "Das hat der Stürmer clever gemacht, keine Frage", sagte TSV-Abteilungsleiter Stefan Nützel. Völlig humorlos nagelte Lutz Reinhold den Strafstoß mit Hilfe der Latten-Unterkante ins Netz (85.). Viel mehr sollte in den restlichen Minuten nicht mehr passieren. "Natürlich ist es ärgerlich, kurz vor Schluss den Elfmeter zum Ausgleich zu kassieren. Mit der Leistung können wir aber sehr zufrieden sein", so Nützel. tsc



DJK-FC Schlaifhausen - SV Langensendelbach 2:2

Zwei verschiedene Halbzeiten legte Schlaifhausen auf den Rasen: Hatten die Hausherren in der ersten Halbzeit noch ein klares Chancenplus, wurde Langensendelbach mit der Zeit immer stärker und verdiente sich das Remis. "Das Ergebnis geht schon in Ordnung, andererseits hätten wir das Spiel in Halbzeit eins in eine andere Richtung lenken können", so Abteilungsleiter Manuel Drummer. Nach 25 Minuten verwandelte Alexander Wöß einen berechtigten Strafstoß für die Gäste zum 1:0. Nach dem Seitenwechsel fielen die Tore in schneller Folge: Erst überlupfte Andre Finze den Keeper zum 1:1-Ausgleich (49.). Vier Minuten später wartete ganz Schlaifhausen auf den Abseitspfiff des Schiedsrichters, Langensendelbach spielte aber weiter und traf zur neuerlichen Führung. Die wurde postwendend wieder egalisiert, als Andre Finze die SV-Defensive alt aussehen ließ und zum 2:2 vollstreckte (54.). Die Schlussphase der Partie ging zwar eher an Langensendelbach, Schlaifhausen brachte das Ergebnis aber über die Runden. tsc



SV Weilersbach - Spvgg Hausen 2:2

Ein abwechslungsreiches Spiel, bei dem jedes Team seine starken Phasen hatte - und am Ende geht die Punkteteilung in Ordnung. "Wir können mit dem Ergebnis leben, die Hausener auch, wie sie gesagt haben", so SV-Abteilungsleiter Arno Amon. Schließlich sei jeder Zähler auf dem Weg zum Klassenerhalt wichtig. Mit ihrer ersten Offensivaktion gingen die Gäste in Führung, Matthias Rascher traf zum 1:0 (30.). Nach der Pause rissen die konditionell starken Weilersbacher das Spiel wieder an sich, Spielertrainer Simon Dimter markierte den Ausgleich (57.). Die Gloria war drauf und dran, in Führung zu gehen, kassierte durch den Freistoß von Daniel Scherzer aber den 1:2-Rückstand (70.). Dass es noch zum Remis reichte, hatte Weilersbach seinem Spielertrainer zu verdanken: Zwei Minuten vor Schluss netzte Dimter zum 2:2-Endstand ein. tsc



Kreisklasse 3 ER/PEG

ASV Pegnitz II - TSV Gräfenberg 4:1

Der Tabellenzweite wurde seiner Favoritenrolle gerecht. Christopher Schraml (12.) und Julian Steger (39.) sorgten für das 2:0 zur Pause. Nach dem Anschlusstreffer (59.) keimte beim TSV Hoffnung auf. Mit einem Doppelschlag (73./79.) machten Sebastian Haas und Tobias Redel diese zunichte. jk



SV Kirchenbirkig - SV Gößweinstein 3:3

Es war ein hektisches Derby mit strittigen Entscheidungen. Das Remis geht in Ordnung, auch wenn der Foulelfmeter für Kirchenbirkig durch Grembler zum 2:1 (33.) umstritten war. Seine Knipserqualitäten unterstrich Sven Wächter vom SVG mit drei Toren (7./48./56.). Für die Regenthaler trafen Brütting (23.) und erneut Grembler per Foulelfer in der Schlussminute. jk



ASV Michelfeld - FC Wichsenstein 2:2

Vor der Pause war Wichsenstein spielbestimmend, die Führung durch Abubakar (28.) hochverdient. Nach dem Wechsel fiel durch Kohl (47.) der Ausgleich. In der Folge kam Michelfeld besser ins Spiel. Rubner (64.) traf zum 1:2, doch Zerreis (84.) gelang noch das verdiente 2:2. jk



SV Bieberbach - SV Hiltpoltstein 1:3

Der Erfolg des HSV ist hochverdient. Die Gäste fanden schnell ins Spiel und erzielten durch Gebhardt in der 5. Minute das 1:0. Müller (20./32.) baute diese auf 3:0 aus. Walz gelang in der 89. Minute nur noch der verdiente Ehrentreffer. jk



A-Klasse 3 ER/PEG

DJK Willersdorf - SpVgg Dürrbrunn 1:2

Willersdorf und Dürrbrunn zeigten, dass sie eigentlich nicht in die A-Klasse gehören. "Das war spielerisch von beiden Seiten sehr ansprechend", so Andreas Männlein, Vorstandsmitglied bei der SpVgg. Im ersten Abschnitt hatte Willersdorf die beste Chance durch einen Kopfball an den Pfosten. Nach dem Wechsel wurde Dürrbrunn stärker und profitierte von zwei Toren aus der Distanz: Erst traf Jonas Übelacker (60.), kurz danach Wilhelm Senger (67.) - jeweils aus rund 20 Metern. Die Gäste marschierten dem Sieg entgegen, es wurde aber nochmal eng: Ein Foulelfmeter von Sebastian Fischer brachte die DJK fünf Minuten vor dem Ende auf 1:2 heran. Die restliche Spielzeit war geprägt von Hektik, aber ohne Änderung am Spielergebnis. tsc



DJK-SC Neuses -SV Moggast II 4:0

Neuses war feldüberlegen und ging nach 30 Minuten durch Salvatore Siccardi in Führung. Nach dem Wechsel machte Neuses weiter Druck und kam durch Michael Rößler zum zweiten Treffer (65.). Mehmet Kaya machte mit seinen beiden Treffern (74./81.) bei seinem ersten Einsatz nach langer Verletzungspause den Deckel drauf. mgö



SG Pinzberg/Gosberg - DJK Hallerndorf II 2:1

Helmut Leidner beschrieb den 2:1-Sieg seiner SG als ein typisches Mittwochabend-Spiel. "Bei uns haben einige Spieler gefehlt, weil sie verletzt waren oder nicht von der Arbeit weg konnten." Trotzdem gelang Stefan Derfuss der Führungstreffer (27.) für die Hausherren. Hallerndorf II soll ein wenig durch die Kreisliga-Mannschaft verstärkt worden sein. So war es nicht verwunderlich, dass sich ein Spiel auf Augenhöhe entwickelte. Nach einem Eckball traf Dominik Schindler (33.) zum 1:1. Den Siegtreffer markierte erneut Derfuss, nachdem ihn Martin Weber mustergültig bedient hatte. Er schloss souverän zum 2:1 ab (54.). "Wir haben unsere Tore gemacht, der Gegner nicht", beschreibt Leidner den einfachen Grund für den Heimsieg. uwke



TSV Drügendorf - SpVgg Muggendorf 1:2

Die Heimelf verpennte die erste Hälfte komplett, folgerichtig nutze Muggendorf die Schläfrigkeit aus und ging mit einer 2:0-Führung in die Halbzeit. Nach dem Wechsel kam der TSV verbessert aus der Kabine, musste jedoch nach einer Gelb-Roten Karte mit einem Mann weniger auskommen. Dennoch gelang Manuel Pecho der 1:2-Anschluss. Nun war es ein offener Schlagabtausch, es kam immer wieder zu Fouls, die den Spielfluss unterbrachen. Am Ende war es ein Spiel "acht gegen neun", da noch jeweils zwei Mann jedes Teams mit Gelb-Rot zum Duschen mussten. mgö



A-Klasse 4 ER/PEG

SV Bronn - SC Egloffstein 1:2

Die Bronner lieferten dem Favoriten ein Duell auf Augenhöhe. Mit etwas Glück hätten sie einen Punkt holen können. In der Schlussminute scheiterte Lothes mit einem Foulelfer am glänzend reagierenden Keeper. Lothes traf bereits in der 10. Minute mit einem Freistoß von der Strafraumgrenze zum 1:0. Andreas Ledig nutzte nach einer halben Stunde ein Missverständnis in der Abwehr zum 1:1-Ausgleich. Backof überraschte die SV-Abwehr einschließlich Torwart mit einem gefühlvollen Lupfer zum frühen 1:2-Endstand (42.). jk



FC Leutenbach - SpVgg Weißenohe 2:4

Leutenbach verkaufte sich gegen den Tabellenführer hervorragend. Lediglich in der ersten Viertelstunde waren die Gäste deutlich wacher und schafften durch Simsek (4.) und Gebhardt (13.) das schnelle 0:2. Müller verkürzte (71.), Schüpferling verwertete einen Foulelfmeter im Nachschuss (75.) zum 2:2. In den Schlussminuten konnten die Gäste zusetzen und sicherten sich durch die Treffer von Simsek (85./91.) drei wichtige Zähler im Kampf um den Titel. jk