Menges und Mahr schocken Ermreuth

von UWE KELLNER

TSV Neunkirchen - SV Ermreuth 3:2

Was wäre der TSV Neunkirchen ohne das Duo Mahr/Menges? Der Spielertrainer Adrian Mahr und sein Torjäger Manuel Menges sind die Grundpfeiler der angestrebten Aufholjagd um den Bezirksliga-Aufstieg. Dies stellten die beiden im Derby gegen den SV Ermreuth wieder einmal unter Beweis. So wunderte es nicht, dass der erste Treffer eine Co-Produktion der der beiden war. Per Doppelpass wurde die gegnerische Hintermannschaft ausgespielt, außerhalb des Sechzehners zündete Menges den Ball mit Pfostenberührung in den Torwinkel (11.). Beide waren auch an den folgenden Torchancen der Brandbachkicker beteiligt, es entwickelte sich langsam aber sicher ein Duell mit Ermreuths Schlussmann Frank Weiland. "Die ersten 45 Minuten waren konstant und sehr kompakt von uns, so dass der Gegner zu keiner Torchance kam. Teilweise haben wir über sieben Stationen gespielt und sind am Ende noch zum Abschluss gekommen", lobt Mahr seine Jungs. Ermreuth war defensiv gebunden und offensiv nur ein laues Lüftchen.



"In der ersten Halbzeit war Neunkirchen sicherlich besser, aber im zweiten Durchgang kamen wir stärker aus der Kabine. Wir sind dann endlich in die Zweikämpfe gekommen", erklärt der verletzte Gästecoach Maik Sprenger. Und tatsächlich kam Ermreuth zum Ausgleich. Über die linke Seite wurde Christian Biermeier geschickt und spitzelte aus dem Laufduell heraus den Ball am Torwart vorbei (51.). Aus Neunkirchener Sicht nicht ganz lupenrein, denn sie wollen die Hand im Spiel gesehen haben. Genauso nicht ganz astrein war das nächste Tor. Als Markus Conrad den Ball in die Tiefe zu Menges schob, sahen die Gäste ein Abseits, auch der Linienrichter warf kurz die Fahne nach oben, um sie aber sofort wieder zu senken. Ermreuth war dadurch leicht verwirrt und Menges legte quer für Daniel Magiera, der nur noch einschieben brauchte (55.). Bei einer späteren Chance war dasselbe Verhalten des Linienrichters zu beobachten, was mitgereiste Ermreuther Anhänger auf die Palme brachte.



Wiederum Diskussionsbedarf gab es beim erneuten Ausgleich. Der eingewechselte Matthias Senftner spielte Mathias Hammerand steil. Dieser drang in den Strafraum ein, wo Torwart Andreas Pitteroff in den Ball rutschte. Er kam zu spät und der Ermreuther fiel. Neunkirchen beschwerte sich, aber Andreas Hammerand versenkte den Strafstoß sicher zum 2:2 (70.). Eine Gelbe Karte für den Schlussmann, der zuvor schon wegen Zeitspiels verwarnt wurde, entfiel, so dass Ermreuth wiederum etwas zu beanstanden hatte. Neunkirchen machte das Spiel, aber es stand unentschieden. Dass das so blieb, hatte Ermreuth seinem Torhüter zu verdanken, der immer wieder gegen Menges glänzen musste.



Erst als die 91. Minute anbrach, fiel die Ermreuther Mauer. Ein langer Ball landete bei Menges, dieser lief auf Weiland zu, schoss den Schlussmann an, aber zirkelte den Nachschuss dennoch akrobatisch ins Netz. "Man hat gesehen, dass die Mannschaft will und sich nicht mit dem 2:2 begnügt. Wir wissen, dass der Manu vorne mit seiner Schnelligkeit immer für ein Tor gut ist. Der Last-Minute-Treffer kann uns jetzt natürlich für die nächsten Spiele beflügeln", freute sich Mahr. "Wenn du in der Nachspielzeit das Gegentor bekommst, ist das natürlich ähnlich unglücklich wie bei der Niederlage gegen den TSV Neunhof. Bei einem langen Ball, der eigentlich nicht so schwer zu verteidigen war, sind wir nicht ganz auf der Höhe. Dann hat der Menges natürlich die entsprechende Klasse und trifft, wenn auch erst im Nachschuss", bedauerte Sprenger.



TSV Neunkirchen: Pitteroff - Herrmann, Heinlein, Kolb, Ritter, Magiera, Kramer, Mahr, Menges, Conrad, Schulte (Pröll, Kreis)

SV Ermreuth: Weiland - Friedrich, Kreisl, Strassgürtel, Noegel, Biermaier, Reichert, Back, Klenner, Andreas Hammerand, Mathias Hamemrand (Thummet, Senftner)

Tore: 1:0 Menges (11.), 1:1 Biermaier (51.), 2:1 Magiera (55.), 2:2 A. Hammerand (70./FE), 3:2 Menges (90.+1). SR: Ulrich Schönfeld (Sassanfahrt)