Kreis Forchheim sieht auch Nachteile bei Reform

von ALEXANDER HITSCHFEL

Der Tischtennis-Kreisverband Forchheim könnte, wie auch die anderen Kreisverbände in Bayern, schon bald Geschichte sein. So will es jedenfalls der Bayerische Tischtennisverband (BTTV). Doch die angekündigte Strukturreform stößt nicht überall auf Gegenliebe. Der Kreisverband Forchheim hat sich in seiner Wintersitzung mit der geplanten Strukturreform beschäftigt.



Kreis besteht seit über 40 Jahren

Das beherrschende Thema bei der Wintersitzung in der Sportgaststätte der Spvgg Hausen war die geplante Strukturreform, die die gesamten Kreisverbände in Bayern obsolet macht. Der stellvertretende Kreisvorsitzende Christof Gügel, der in Vertretung für den erkrankten Vorsitzenden Martin Distler die Sitzung leitete, führte in die Thematik ein. Der Tischtennis-Kreis Forchheim ist im April 1974 gegründet worden, erinnerte Bayerns dienstältester Abteilungsleiter Richard J. Gügel (SpVgg Heroldsbach), der damals den Kreisverband mit anderen Personen gründete.



Die Gründung eines eigenen Kreisverbandes sei damals notwendig gewesen, weil angedeutet worden sei, dass die Forchheimer von den Bambergern "geschluckt" werden könnten. Da habe man, um eigenständig zu bleiben, einen eigenen Kreisverband gegründet, erinnerte sich Gügel. Bereits vor zwei Jahren hatte der BTTV eine solche Strukturreform angestrebt, war aber an der Gegenwehr der Vereine gescheitert. Gügel bedauerte, dass man die geplante Reform nicht direkt vom Verband, sondern über andere Kanäle erfahren habe.



Die bisherigen politischen Kreis- und Bezirksverbände würden aufgelöst und in 64 Bezirksklassen A, 128 Bezirksklassen B, 256 Bezirksklassen C und eine noch nicht genau bekannte Anzahl an Bezirksklassen D sowie 32 Bezirksligen aufgeteilt. Gerade für Vereine, die in den bisherigen Kreisen in "geographischen Randlagen" liegen würden, könnte dies eine Umverteilung in eine andere Bezirksklasse und damit weitere Anfahrtswege zu den jeweiligen Auswärtsfahrten bedeuten. Geplant ist aktuell, dass man in einer Bezirksklasse mit Nürnberger Land, Nürnberg, Erlangen und Erlangen-Höchstadt spiele.



Doch wie geht man jetzt mit solchen Änderungsvorschlägen um? Seiner Meinung nach gebe es hier drei Möglichkeiten, so der stellvertretende Kreisvorsitzende Christof Gügel: "Entweder wir arrangieren uns mit dem Vorschlag oder wir stellen uns auf stur und wehren uns. Dann müssen wir aber damit rechnen, dass wir einer Klasse mit Bamberg, Lichtenfels und Coburg zugeteilt werden", so Gügel.



Für Richard J. Gügel war es klar: "Stur stellen bringt nichts", sagte der Kreisehrenvorsitzende. Auf die Frage aus der Versammlung, warum eine Reform überhaupt erforderlich sei, zählte Kreisjugendwart Bernd Wohlhöfer verschiedene Gründe auf. Ausschlaggebend für eine solche Entscheidung seien unter anderem die unterschiedliche Größe der Kreise, steigende Kosten und sinkende Erträge oder auch die Schwierigkeiten bei der Findung ehrenamtlicher Funktionäre.



"Wenn wir jetzt nicht Ja sagen, dann kommen in den nächsten Jahren noch blödere Ideen. Wir müssen dann vielleicht nach Bamberg, was wir ja eigentlich nicht wollen", erklärte Christof Gügel. Das anschließend per Akklamation abgefragte Stimmungsbild unter den Vereinsvertretern ergab, dass man sich den mittelfränkischen Vereinen anschließen würde, wenn man es denn müsse. Außerdem wolle man versuchen, dass das System des Forchheimer Kreises mit nur vier Spielern je Mannschaft anstatt sechs in der neuen Bezirksklasse Anwendung finde.



Nach Planungen des Verbands soll die Strukturreform am 8. und 9. Juli 2017 beschlossen und in den nächsten ein bis eineinhalb Jahren umgesetzt werden. Gespannt darf man sein, wie sich die anderen 62 Tischtennis-Kreise Bayerns, die teilweise von den Plänen des Dachverbands noch nichts wissen, verhalten werden.





Neue Wettkampfordnung gilt ab Mai 2017 - Änderungen im Pokal

Mit Wirkung vom 25. Mai dieses Jahres tritt die neue bundeseinheitliche Wettkampfordnung im Tischtennis in Kraft, die auch für die Vereine im Kreis Forchheim nicht unerhebliche Auswirkungen hat. Kreisjugendwart Bernd Wohlhöfer erläuterte auf der Wintersitzung die Änderungen. "Bei einigen Passagen ist es den Verbänden freigestellt, zwischen zwei oder wenigen Alternativen zu wählen und diese selbst festzulegen", sagte Wohlhöfer. Die Festlegung für Bayern soll im März erfolgen.



Folgende Änderungen sind schon festgezurrt: Im Mannschaftssport muss jeder Spieler pro Halbserie zwei Einsätze im Einzel bestreiten. Erreicht er diese Anzahl nicht, wird er zum Reservespieler, was zur Folge hat, dass in dieser Mannschaft ein zusätzlicher Spieler gemeldet werden muss, der der untergeordneten Mannschaft dann nicht mehr zur Verfügung steht. Ein Abhelfen wie bisher durch ein ärztliches Attest ist dann nicht mehr möglich. Bisher waren jedoch drei Einsätze pro Halbserie notwendig, um ein Aufrutschen zusätzlicher Spieler zu vermeiden. Ausnahmen sind im Damen-Bereich bei Schwangerschaften möglich.



Änderung der Toleranzwerte

Bei der Aufstellung der Mannschaftsmeldung und den Positionen innerhalb der Mannschaften gibt es bei der Jugend Änderungen: Die Toleranzwerte wurden nach oben verschoben. Innerhalb einer Mannschaft darf die Differenz künftig maximal 70 QTTR-Punkte betragen, das bedeutet, dass ein Spieler maximal 70 Punkte mehr haben darf, um hinter einem anderen Spieler zu stehen. Mannschaftsübergreifend gelten sogar 85 Punkte. Der QTTR-Wert bestimmt die Stärke eines Spielers. Er ändert sich bei Siegen und Niederlagen während der Saison.



Dies wurde durchgesetzt, weil man davon ausgeht, dass Jugendspieler schnellere Leistungsentwicklungen in kürzerer Zeit vollziehen können. "Es soll gleichzeitig möglich sein, Jugendliche zu fördern und ihnen höhere Positionen zuzuweisen", erläuterte Wohlhöfer: "Diese Regelung gilt auch für Jugendspieler, die zusätzlich in der Erwachsenen-Meldung stehen oder nur dort gemeldet sind. Bei den Erwachsenen bleibt es bei der Regelung von 50 Punkten mannschaftsübergreifend und 35 Punkten teamintern."



Neues Pokalsystem

In Pokalspielen wird ein neues Spielsystem angewandt, hier wird auch ein Doppel eingefügt. Die drei Mannschaftsspieler haben jeweils maximal zwei Einzel pro Pokalspiel. Nach dem vierten Punkt wird abgebrochen, da der Mannschaftskampf entschieden ist (ein Doppel, sechs Einzel; knappstes Ergebnis also 4:3). Diese Regelung gilt für den Nachwuchs- wie für den Erwachsenen-Bereich.



Für den Kreis Forchheim hat dies zur Auswirkung, dass auch in der Bambini-Liga nicht mehr nach dem alten Pokalsystem gespielt werden kann. Hier kommt voraussichtlich das "Braunschweiger System" für Dreier-Teams zur Anwendung.



Allgemein wurden einige Spielsysteme im Mannschaftssport, die nur wenig zur Anwendung kommen, gestrichen. Eingaben von Spielergebnissen mit den kompletten Spielberichten (Aufstellungen und Einzelergebnisse) müssen zukünftig innerhalb von 24 Stunden nach Spielbeginn erfolgen, bisher waren 48 Stunden festgelegt. Ob einvernehmliche Nachverlegungen weiterhin möglich sind, wird noch beschlossen. Tritt eine Mannschaft in der Vorrunde nicht zu einem Auswärtsspiel an, muss auch in der Rückrunde das Spiel gegen diesen Gegner auswärts bestritten werden.





Hausen bekommt das Legionellenproblem noch nicht in den Griff

Bei der Wintersitzung des Tischtennis-Kreises Forchheim in der Sportgaststätte Hausen hatte Bürgermeister Gerd Zimmer (SPD) keine guten Nachrichten für die Sportfreunde. Kurzerhand mussten die Duschen der Sporthalle wegen Legionellenverdacht erneut gesperrt werden.



"Es tut mir leid, dass Sie sich aktuell bei den Spielen in der Hausener Mehrzweckhalle nicht duschen können", sagte Zimmer in seinem Grußwort. "Ich habe heute die Duschen sperren lassen, nachdem die bestellten speziellen Duschköpfe immer noch nicht geliefert wurden", so der Kommunalpolitiker. Er bedauerte, dass es bisher noch nicht gelungen sei, das Legionellenproblem in den Griff zu bekommen. Das Problem mit den Legionellen habe nicht nur die Gemeinde Hausen, auch in Pretzfeld sei kürzlich die Legionellenproblematik aufgetaucht, so der stellvertretende Kreisvorsitzende Christof Gügel.



Distler: Rücktritt kein Thema

In Abwesenheit des erkrankten Kreisvorsitzenden Martin Distler verlas Gügel den Bericht von Distler. Nachdem es gelungen sei, die Arbeit in der Führung des Kreises auf mehrere Schultern zu verteilen, habe er von seinem geplanten Rücktritt Abstand genommen, schreibt Distler in seinem Bericht. Außerdem zeigte sich Distler zufrieden, dass es in der aktuellen Runde bisher nur wenige Nichtantretungen gegeben habe.



Auch die Anzahl der Verlegungen sei mit 24 bei 310 Spielpaarungen verhältnismäßig niedrig gewesen, so der Kreisvorsitzende in seinem Bericht. Es folgten die Berichte der Fachwarte und auch die eine oder andere Prognose, wer am Ende in den einzelnen Liegen ganz oben auf dem Siegertreppchen landen könnte. hit