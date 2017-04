Kein Spieltag der großen Sprünge

Ein halber Gipfelsturm: Der TSV Kirchehrenbach hat in der Kreisliga 2 durch das 1:1-Remis beim SV Ermreuth zur DJK Weingarts an der Tabellenspitze aufgeschlossen - und dazu ein Spiel weniger absolviert. In der Kreisklasse 2 kommen die Kellerkinder nicht so recht vom Fleck: Während Hausen gegen Schlaifhausen verliert und sich Wimmelbach und Hetzles beim 2:2 gegenseitig die Punkte wegnehmen, holt auch Reuth gegen Langensendelbach nur einen Punkt.



Kreisliga 1 ER/PEG

FC Großdechsendorf - SV Buckenhofen 1:3

Buckenhofen hatte den besseren Start, aber Dechsendorf hielt mutig dagegen. Nach 17 Minuten war es Felix Pfister, der die Gäste in Führung brachte. FC- Torjäger Stefan Räuber besorgte in der 31. Minute den Ausgleich. Zu diesem Zeitpunkt waren beide Mannschaften auf Augenhöhe. Nach dem Wechsel spielte immer mehr der SV Buckenhofen und ging folgerichtig in der 57. Minute durch den zweiten Treffer von Pfister wieder in Front. Diesmal zogen die Gäste ihr Spiel weiter durch, kurz vor dem Ende machte Simon Kupfer mit dem 1:3 alles klar. mgö



Kreisliga 2 ER/PEG

SC Eckenhaid - TSV Brand 0:2

Während Eckenhaid durch das Kühlenfelser Remis gegen Pottenstein auf einen Abstiegsplatz abgerutscht ist, hat sich Brand durch den Sieg von eben jenen Plätzen wieder ein Stück entfernen können. Die Tore hoben sich die Gäste aber für den zweiten Abschnitt auf: Zunächst traf Thomas Munker durch einen abgefälschten Freistoß (53.), nur sechs Minuten später schraubte sich Christoph Brütting nach einer Ecke nach oben und traf per Kopf zum 2:0 (59.). Von diesem Doppelschlag sollte sich Eckenhaid nicht mehr erholen, obwohl noch genügend Zeit war.

tsc

SV Ermreuth - TSV Kirchehrenbach 1:1

Zum ersten Mal in dieser Saison musste Ermreuth auf Maik Sprenger, den 25-Tore-Mann, verzichten. Der SV-Spielertrainer hat sich einen Muskelfaserriss in der Wade zugezogen und wird wohl auch in den nächsten zwei bis drei Wochen kein großer Faktor sein. Das Fehlen des besten Mannes merkte man Ermreuth an, allerdings konnte auch Kirchehrenbach sein Potenzial an diesem Abend nicht komplett abrufen. So war es auch keineswegs verwunderlich, dass der erste Treffer durch ein Eigentor fiel: Patrick Herzer bugsierte die Murmel ins eigene Netz und ermöglichte dem SV die Führung (66.). Lange hielt das 1:0 aber nicht, zwölf Minuten später markierte Andreas Benning den 1:1-Endstand. Ein Ergebnis, das dem Spielverlauf auch gerecht wird. tsc



SC Kühlenfels - TSC Pottenstein 0:0

Im hitzigen Derby gab es nur wenig Torraumszenenen zu bestaunen. In der ersten Hälfte zeigten sich die Hausherren bestimmend, im zweiten Abschnitt hatte der TSC mehr Spielanteile - die wenigen Chancen wurden auf beiden Seiten vergeben. Einziges Highlight: Kühlenfels kassierte in der Schlussphase noch zwei Ampelkarten. "Es ist ein gerechtes Unentschieden, etwas anderes als ein 0:0 war heute einfach nicht drin", bestätigt Gäste-Coach Thomas Spethling. zme



TSV Neunkirchen - TSV Neunhof 2:2

Eine verpatzte Abseitsfalle brachte die Hausherren in Führung, Manuel Menges profitierte von dem Fehler der Hintermannschaft und netzte zum 1:0 ein (32.). Die Antwort der Gäste folgte jedoch prompt: Nach einem Freistoß behielt Jan Gruber im Strafraum die Übersicht und schob zum Ausgleich ein (33.). Nach dem Seitenwechsel brachte Markus Conrad die Gastgeber erneut auf die Siegerstraße (50.), doch Kevin Schmitt sorgte mit seinem direkt verwandelten Freistoß für die Punkteteilung (75.). In den Schlussminuten kassierte Neunkirchen zwei Mal Gelb-Rot, rettete das Ergebnis aber dennoch über die Zeit. zme



Kreisklasse 2 ER/PEG

SV Weilersbach - SV Poxdorf 4:0

Die starke Form der letzten Wochen hat Weilersbach auch im Heimspiel gegen Poxdorf bestätigt. Allerdings waren die Gäste keine vier Tore schlechter. Vielleicht hätte das Spiel auch eine andere Wendung genommen, wenn Christoph Reck im Alleingang die Nerven behalten und Poxdorf in Führung geschossen hätte. So waren es aber die Weilersbacher, die durch Dominic Amon den ersten Treffer bejubelten (26.). Amon legte nach der Pause das 2:0 nach (55.) und gab damit endgültig die Richtung vor. Der schönste Treffer des Tages war sicherlich der 25-Meter-Kracher in den Winkel durch Lukas Schmidt (78.) zum 3:0. Den 4:0-Schlusspunkt setzte Christopher Ott (85.). tsc



DJK Wimmelbach - SV Hetzles 2:2

Ein passendes Ergebnis für eine Partie mit zwei unterschiedlichen Halbzeiten: Nachdem Hetzles den besseren Start erwischte und sogar einen Elfmeter verschoss (20.) traf Sven Allmann schließlich doch zum verdienten 1:0 (29.). Nach der Pause legte Christoph Mehl das 2:0 für die Gäste nach (55.), die sich nun auf der Siegerstraße wähnten. Wimmelbach zeigte aber in der zweiten Halbzeit ein ganz anderes Gesicht. Lohn der Mühe war der Doppelschlag zum 2:2-Endstand. Jim Lutumba (75.) und Florian Gößwein (77.) glichen die Partie im Handumdrehen aus. tsc



Spvgg Hausen -DJK-FC Schlaifhausen 1:2

Hätte Steffen Frank im Hausener Kasten nicht so einen starken Tag erwischt, wäre Schlaifhausen deutlicher als nur mit einer 1:0-Führung in die Halbzeitpause gegangen. Den einzigen Treffer in einer einseitigen ersten Halbzeit markierte Andre Finze nach 25 Minuten. Mit Wiederbeginn wurde Hausen mutiger. Kurz nachdem die Gäste einen Lattentreffer verzeichneten, traf Winter-Neuzugang Mario Sivonjic für Hausen zum 1:1-Ausgleich (55.). Schlaifhausen blieb aber in der spielbestimmenden Rolle. Es brauchte aber einen Handelfmeter, verwandelt von Daniel Kremer in der 75. Minute, damit der Gast wieder in Führung ging. Kurz vor Abpfiff hatte Sascha Wieneck noch die dicke Chance zum 2:2, agierte aber zu überhastet. tsc



SpVgg Reuth - SV Langensendelbach 1:1

Am Ende hätte aufgrund der vielen Chancen jedes Team den Sieg davontragen können, das 1:1 ist aber wohl das passende Ergebnis für dieses abwechslungsreiche Spiel. Hoch her ging es in der Schlussphase der ersten Halbzeit: Erst markierte Alexander Wöß die 1:0-Führung der Gäste (38.), dann setzte Yusuf Öntürk einen Elfmeter für die Reuther neben den Pfosten. Noch bevor der Schiri aber zur Halbzeit pfeifen konnte, stand Bernd Kilcher nach einer Ecke goldrichtig und staubte zum 1:1 ab. Nach der Pause machte "LA" vorerst mehr Druck, nun zeichneten sich auf beiden Seiten die starken Keeper aus. Gefahr entstand besonders nach Standards und Kontern. Die Schlussviertelstunde gehörte dann wieder klar den Reuthern, die sich aber wie die Gäste im Auslassen der Chancen übertrumpften. tsc





Kreisklasse 3 ER/PEG

TSV Gräfenberg - FC Troschenreuth 1:0

Es war das erwartet umkämpfte Kellerduell, in dem beide Teams unbedingt den Dreier wollten. Die Partie war geprägt von zahlreichen Nickligkeiten und wenig spielerischer Klasse. Mit Gräfenberg setzte sich das glücklichere Team durch. In Minute 13 gelang Sebastian Schumann der entscheidende Treffer. Vor der Pause kontrollierte der TSV die Partie relativ sicher, doch nach dem Wechsel war Troschenreuth dem Ausgleich deutlich näher als die Heimelf dem zweiten Tor. jk





A-Klasse 3 ER/PEG

TSV Drügendorf -SV Buckenhofen II 2:2

Die Gäste legten einen Blitzstart hin und gingen nach einem Fehler in der TSV-Abwehr nach drei Minuten in Führung. Danach sahen die Zuschauer ein gutes und ausgeglichenes Spiel. Alexandru Laza erzielte in der 18. Minute den 1:1-Ausgleich. Derselbe Spieler nutzte auch in der 42. Minute die Chance und traf zur 2:1-Führung für den TSV. Nach dem Wechsel wogte die Partie hin und her, ehe durch ein Eigentor des TSV der Ausgleich fiel. Dabei sollte es bleiben. mgö