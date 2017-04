HC Forchheim vergibt den ersten Matchball

Den Handball-Herren des HC Forchheim fehlte zur Meisterschaft in der Bezirksoberliga nur noch ein Punkt. Die HSG Nabburg/Schwarzenfeld musste unbedingt gewinnen, um ihrerseits die letzte Chance auf Platz 1 zu bewahren. Das tat sie auch: Durch den 23:18-Sieg der HSG hat der HC Forchheim aber noch eine letzte Chance, mit einem Remis im letzten Spiel gegen den HC Erlangen III den Titel perfekt zu machen.



HSG Nabburg/Schwarzenf. -HC Forchheim 23:18

Es war schon vor dem Anpfiff ordentlich Druck auf diesem Kessel der Emotionen. Die zahlreichen Fans des HC, die zur Unterstützung ihrer Mannschaft mitgereist waren, machten nicht nur gefühlt fast die Hälfte der Zuschauer auf der gut gefüllten Tribüne aus. Sie sorgten auch von Anfang bis Ende unermüdlich für ein akustisches Gleichgewicht und eine tolle Atmosphäre, die schon Heimspielcharakter hatte. Die Anspannung war schon in der Kabine greifbar. Eine Mischung aus Siegeswillen und Motivation, gepaart mit einer Portion Nervosität. Im Idealfall führt so ein Gemenge zu einer Höchstleistung. Doch diese Gleichung sollte für die junge HC-Mannschaft nicht aufgehen.



Die Trainer mussten auf den verhinderten Rechtaußen Christian Regelmann verzichten, konnten aber mit Michael Klingert einen weiteren Linkshänder aufstellen. Das Spiel entwickelte sich zunächst durchaus nach den Vorstellungen des Forchheimer Anhangs. Gegen die stärkste Abwehr der Liga gelang es dem HC ständig, mit ein bis zwei Treffern in Führung zu gehen, während die Gastgeber maximal den Ausgleich schafften (4:4, 6:6, 8:8). Das großgewachsene Abwehrzentrum der HSG hatte sich gut auf den Rückraum der Forchheimer eingestellt. Den "Flippers" wollte es nicht gelingen, die Führung über die zwei Tore hinaus zu vergrößern. Umgekehrt gelang den Gastgebern in der Schlussphase der ersten Halbzeit die erstmalige Führung zum Pausenstand von 10:8.



In dem nach Wiederanpfiff immer intensiver werdenden Spiel nutzten die Gastgeber das Momentum für eine Vier-Tore-Führung (14:10), während die Forchheimer mit ihrer Ladehemmung im Angriff haderten. Zu oft rannten sie sich in der Deckung fest, im Abschluss wurde nicht immer die beste Wurfentscheidung getroffen. Der Versuch, das Spiel schnell zu machen, wirkte oft hektisch und ohne Konzept. An dieser Vier-Tore-Führung bissen sich die "Flippers" die Zähne aus. Am Einsatzwillen mangelte es nicht, der HC kam immer wieder in Schlagweite (17:15, 18:16), aber zu verkrampft waren die Offensivbemühungen, als dass es noch zum Ausgleich gereicht hätte. Einfache Kontertore durch Ballgewinne in der Abwehr, schnelle Mitte, erste und zweite Welle, all diese Tugenden suchte man in vergeblich. In den letzten Minuten konnte der Tabellenzweite die Führung wieder auf fünf Tore ausbauen. Der 23:18-Sieg war nicht unverdient, wenn auch um ein paar Treffer zu hoch.



Für Unmut bei den HC-Fans sorgte die Großzügigkeit der Schiedsrichter gegenüber der vielarmigen HSG-Abwehr. Zu oft endeten deren Aktionen im Gesicht eines Forchheimer Angreifers, ohne dass dies entsprechend geahndet worden wäre. Insbesondere Stefan Bauer musste in schöner Regelmäßigkeit Gesichtstreffer einstecken, das bedeutete viel Einsatzzeit für den Mannschaftsarzt.



Zweites Endspiel gegen Erlangen

"Wir wussten, dass es schwer werden würde, ausgerechnet hier den Aufstieg klarzumachen. Wir haben es nicht geschafft, das umzusetzen, was wir in der Vorbereitung trainiert hatten. Aber mit nur 18 Toren kann man kein Finale gewinnen. Wir müssen das jetzt aus den Köpfen kriegen und uns auf das letzte Spiel gegen den HC konzentrieren", so Trainer Dirk Samel, der bei seinem Fazit schon wieder beim entscheidenden letzten Spieltag ist, wenn am kommenden Samstag um 20 Uhr der Tabellenletzte aus Erlangen zu Gast in der Realschulhalle sein wird. men

HC Forchheim: Müller, Wiebe - Neumann, Sekolec (5), Mückusch, Kiesel (1), Epp (3), Hallmann (1), Schindler (2/1), Bauer (5), Klingert, Hecht (1), Fürch.