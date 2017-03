HC Erlangen ist auf Formsuche

Der HC Erlangen ist in der Handball-Bundesliga etwas aus der Spur geraten: Nach den beiden Niederlagen gegen Minden und Coburg wartet heute um 19 Uhr mit dem Tabellenvierten ein dicker Brocken: Die Füchse Berlin gastieren in Nürnberg. Unterdessen haben die Mittelfranken einen Abgang zur kommenden Saison vermeldet - und ein Duo darf wieder zur Nationalmannschaft reisen.



HC Erlangen - Füchse Berlin

Niemand Geringeres als der amtierende Club-Weltmeister wird mit dem HC Erlangen um zwei Punkte auf dem blauen Rechteck ringen. "Die Füchse gehören zu den besten fünf Mannschaften der Bundesliga, das haben sie mit dem Punktgewinn gegen die Rhein-Neckar Löwen am letzten Wochenende wieder eindrucksvoll unter Beweis gestellt", so HC-Cheftrainer Robert Andersson. Sein Team müsse wieder an sein maximales Leistungsniveau herankommen, wenn es gegen den Hauptstadt-Klub eine Chance haben will.



Dass der HC dazu in der Lage ist, hat er nicht zuletzt im Hinspiel in der Max-Schmeling-Halle bewiesen, als er die Füchse sehr lange gut im Griff hatte und am Ende nur mit 21:24 verlor. "Das Zusammenspiel zwischen Abwehr und unseren Torhütern muss wieder passen. Wir müssen Zugriff zum Gegner bekommen und dadurch unser starkes Umschaltspiel forcieren", so der 47-Jährige. Andersson kann bis auf Uros Bundalo aus dem Vollen schöpfen.



Die Füchse aus Berlin sind die Titelsammler der letzten Jahre. So gewannen die Hauptstädter nach dem EHF-Pokal und dem DHB-Pokal in den vergangenen beiden Jahren den Weltpokal. "Die Füchse verfügen über ein Team, dass mit Spielern bestückt ist, die schon viel internationale Erfahrung gesammelt haben. Dazu kommen die sehr gut ausgebildeten Nachwuchskräfte, die sich innerhalb kürzester Zeit in der Bundesliga etablieren", so Andersson. Bestes Beispiel ist hier Christoph Reißky, der nach den Verletzungen von Fabian Wiede und Kent Tönnesen im rechten Rückraum ins kalte Wasser sprang und sich erstaunlich schnell freischwamm.



Auch tabellarisch können die Berliner mit der bisherigen Saison sehr zufrieden sein. Belegen Sie doch aktuell Rang vier der Bundesliga und sind nur zwei Punkte hinter den Rhein-Neckar Löwen. Der Deutsche Handball-Bund schickt mit Robert Schulze und Tobias Tönnies zwei internationale Schiedsrichter in die Arena nach Nürnberg.



Zwei Erlanger im DHB-Team

Nicolai Theilinger und Ole Rahmel sind für die beiden Länderspiele der deutschen A-Nationalmannschaft gegen Schweden nominiert worden.



Die Spiele gegen die Skandinavier finden am 18./19. März statt, am Samstag zunächst in Göteborg, am Sonntag zum "Tag des Handballs" steigt die Partie in Hamburg. Des Weiteren wird das HC-Duo an einem fünftägigen Lehrgang der Nationalmannschaft teilnehmen.



Unterdessen ist der Weggang von Mario Huhnstock in trockenen Tüchern, der Torhüter wechselt im Sommer nach Dresden. Der 30-jährige hat beim Drittligisten HC Elbflorenz einen Drei-Jahres-Vertrag unterschrieben. Huhnstock, der 2015 vom Bergischen HC nach Mittelfranken kam, absolvierte bis zum jetzigen Zeitpunkt 65 Pflichtspiele für Erlangen. "Mario hatte großen Anteil am Wiederaufstieg. Ich bin mir sicher, dass er bis zum Saisonende alles geben wird, damit wir unsere Ziele erreichen", sagte HCE-Geschäftsführer René Selke. red