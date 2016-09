Gleich voll auf die Zehn

Zum Start in die neue Saison lieferten sich die DJK-FC Schlaifhausen und der 1. FC Nürnberg III in der Bezirksliga ein wildes 5:5-Remis. Mit einem 4:2-Sieg gegen den SC Gremsdorf ist die SpVgg Effeltrich in die Kreisliga-Spielzeit gestartet.





Bezirksliga

DJK-FC Schlaifhausen - 1. FC Nürnberg III 5:5

Einen umkämpften Saisonauftakt lieferten sich die Damen der DJK-FC Schlaifhausen und die dritte Mannschaft des 1. FC Nürnberg. Diese verbuchte in der 7. Minute den besseren Start mit dem 1:0 nach einer Reihe von Abwehrfehlern, als Lugner alleine und unbedrängt einschieben konnte. Auch in der Folge fand die Defensivabteilung der Schlaifhäuserinnen nicht richtig ins Spiel und wurde für die Stellungsfehler in der 21. Minute mit dem 0:2 durch Back bestraft.



Die Heimelf konnte sich dann zahlreiche Chancen erarbeiten, kam aber erst nach 35 Minuten mit einen sehenswerten Angriff über Schwarz zum 1:2-Anschlusstreffer durch Wölfel. Mit einem Sonntagsschuss von Freddy Unruh aus 35 Metern zum 2:2-Ausgleich (42.) belohnte sich Schlaifhausen für die nun konzentriertere Spielweise. Ärgerlich nur, dass den Gästen quasi im Gegenzug noch die 2:3- Halbzeitführung durch einen ebenfalls sehenswerten Schuss von Herrmann gelang.



Nach dem Wechsel fielen die Tore praktisch im Minutentakt. Zunächst traf die Walberla-Elf zum 3:3-Ausgleich mit einer direkt verwandelten Ecke von Unruh (49.). Nur eine Minute darauf ging der FCN III mit 4:3 in Front, wieder traf die starke Back. In der 52. Minute nutzte Wölfel ein Durcheinander in Folge einer Ecke, um den Ball zum 4:4-Ausgleich über die Linie lupfen. Wieder nur drei Minuten später war es Bäumler, die den Club mit 4:5 in Führung brachte. Den Schlusspunkt des Schützenfests verbuchten wiederum die Damen des FCS, die durch Pieger zum leistungsgerechten 5:5-Endstand kamen. Es waren zwar noch 30 Minuten zu spielen, ein Treffer gelang beiden Mannschaften aber nicht mehr, fast ein Wunder angesichts der vorherigen Torflut. dm





Kreisliga ER/PEG

SpVgg Effeltrich - SC Gremsdorf 4:2

Die Heimelf begann stark und ging durch Gina Obert in Führung, die in die Schnittstelle startete und SC-Torfrau Pflügner ausspielte (14.). Als Effeltrichs Spielführerin Sandra Lorenz mit einer schweren Knieverletzung vom Feld musste, ging bei der SpVgg der rote Faden verloren, Alina Erban nutzte die Unordnung zum Ausgleich (36.). Nach einer deftigen Pausenpredigt nahmen die Gastgeberinnen wieder Fahrt auf. Nicole Güth-lein schloss einen Querpass zum 2:1 ab (48.). Auch der neuerliche Ausgleich durch Christina Scholz (66.), die nach einer zu kurz abgewehrten Ecke erfolgreich war, warf Effeltrich nicht mehr aus der Bahn. Kristina Himmel legte schnell das 3:2 nach (69.). Mit einem Lupfer in der Schlussminute besiegelte Marie Gelder die Niederlage der nie aufsteckenden "Bixn". red