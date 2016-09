Fränkische-Schweiz-Marathon: Ein Spielball der Äthiopier

Coburg vor Fürth: Der Äthiopier Addisu Tulu Wodajo, startend für den TV 1848 Coburg, wurde seiner Favoritenrolle gerecht und holte sich am Sonntag in 2:29:37 Stunden den Sieg bei der 17. Auflage des Fränkischen-Schweiz-Marathons. Zweiter wurde sein Landsmann Berhanu Diro (LAC Quelle Fürth) mit 2:31:07 Stunden. Auf den dritten Platz kam Sven Ehrhardt vom Team Memmert (2:36:08). Als schnellste Frau finishte Marija Vrajic (Maksimir Zagreb, 2:56:15)."Die Äthiopier haben mit uns gespielt", sagte Ehrhardt, der als Dritter fast fünf Minuten später als der Zweite ins Ziel einlief. Dabei bot sich den Zuschauern bis Kilometer 10 ein Kopf-an-Kopf-Rennen, damit war aber schnell Schluss. "Ab Kilometer 11 haben die Beiden ernst gemacht, wir mussten sie ziehen lassen", sagte ein sichtlich erschöpfter Ehrhardt. Die Laufbedingungen waren beinahe optimal für einen Marathon, nur ein bisschen kühler hätte es sein können, so Ehrhardt.Eigentlich habe er den Streckenrekord, der bei rund 2:26 Stunden liegt, einstellen wollen, sagte Addisu Tulu Wodajo, der Sieger. Letztlich haben aber rund drei Minuten gefehlt. Für die Männer des TV 1848 Coburg war es übrigens ein erfolgreicher Tag, gelang es doch, gleich drei Athleten unter den ersten zehn Sportlern zu positionieren.Bei den Frauen wurde die als Favoritin gehandelte Marija Vrajic aus Kroatien ihrer zugedachten Rolle gerecht. Zweite wurde Maria Magdalena Veliscu mit einer Zeit von 3:00:47.Ein bekannter Name tauchte beim Zehn-Kilometer-Lauf auf: Firaa´Ol Eebbisaa Nagahoo, der Marathon-Sieger aus 2015, der sich heuer aber für einen Start über die kürzere Distanz entschieden hatte: Auch hier war der Äthiopier eine Klasse für sich und gewann in 32:32 Minuten. Der Abstand auf die Verfolger war aber nicht allzu groß: Nur 26 Sekunden dahinter lief Markus Schwartz (LAC Quelle Fürth) über die Ziellinie. Einen Heimsieg feierte Babinja Wirth über diese Distanz: Der Ebermannstädterin konnte in 37:57 Minuten keine Konkurrentin das Wasser reichen.Bei den Inline-Skatern siegte Tobias Hecht vom RSV Blau-Weiß Gera vor seinen Teamkollegen Nils Fischer und Tim Ziegeldecker. Schnellste Frau bei den Speedskatern wurde Katja Ulbrich von der TS Bayreuth, die erneut als Erste ins Ziel kam und mit dem Titel "Seriengewinnerin" geschmückt wurde. Beim Halbmarathon siegte Marcel Bräutigam in 1:07:55 Stunden mit großem Vorsprung. Schnellste Frau wurde im Halbmarathon Felicity Milton vom Team adidas (1:24:22).Eine Überraschung gab es bei den Handbikern: Vorjahressieger Thorsten Purschke, der wieder als Favorit galt, musste sich den Teamkollegen Wolfgang Almer (1.) und Jürgen Döringer (2.) geschlagen geben. Für den Vorjahressieger reichte es lediglich zu Platz 5.In der Zehntel-Marathon-Wertung standen mit Clemens Gundermann (LG Forchheim) und Holger Ganschow vom Erlebnislauf-Team zwei hoffnungsvolle Talente aus der lokalen Läuferszene auf dem Treppchen. Schnellste Läuferin wurde hier Cosima Gundermann von der LG Forchheim.