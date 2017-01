Doppelvergleich geht an Winkelhaid

Nach zwei Siegen in Folge haben die Handballfrauen des HC Forchheim wieder verloren. Der TSV Winkelhaid war in der Landesliga kaltschnäuziger als der Aufsteiger. Beim selben Gegner holten die Bezirksoberliga-Männer zwar ein Remis und behalten die Tabellenführung, doch beim Vorletzten hatten sich die "Flippers" mehr erwartet.



Frauen, Landesliga: TSV Winkelhaid - HC Forchheim 28:26

HC-Trainer Thomas Ihrke musste auf die Rückraumspielerinnen Theresa Nemeth (krank) und Sabrina Molls (verletzt) verzichten, die die Mannschaft aber verbal unterstützten. Bis zum 3:3 blieben die Gäste im Spiel, dann setzten sich die Gastgeberinnen durch einige Gegenstöße auf 7:3 ab. In dieser Phase der ersten Halbzeit war die Forchheimer Abwehr zu unsortiert und zu inkonsequent, wodurch sich Ihrke gezwungen sah, das erste Timeout zu nehmen.



Er forderte die Spielerinnen auf, in der Abwehr mehr zuzugreifen und mehr miteinander zu reden. Auch die Rückzugphase sollte geordneter ablaufen, um das schnelle Spiel des Gegners zu unterbinden. Gesagt, getan: Die HC-Damen kämpften sich mit einfachen Toren von Caroline Schmitt und Linda Gärtner aus dem Rückraum Stück für Stück auf 8:9 heran. Bis zur Pause agierten beide Mannschaften auf Augenhöhe, so dass es mit einem Halbzeitstand von 15:13 für Winkelhaid in die Kabinen ging.



Nach dem Seitenwechsel verbuchte der HC in der zweiten Welle den ersten Treffer durch Hannah Nemeth. Von da an schlichen sich immer mehr Fehler ins Spiel der Forchheimerinnen, wodurch der TSV einen kleinen Vorsprung aufbaute (21:17). Immer wieder wurde die Gästeabwehr ausgespielt, da diese zu zögerlich agierte und das schnelle Spiel nicht unterband.



Nach einer Zweiminutenstrafe gegen Winkelhaids beste Spielerin, Susanne Spychala, stand die Defensive wieder kompakt und im Angriff fand der Ball öfter den Weg ins Tor. Auf der anderen Seite gelang den Gastgeberinnen in dieser Phase nichts mehr. Somit schloss der Aufsteiger binnen sieben Minuten auf 21:22 auf (48.). Doch wurde die Begegnung immer hektischer. Ihrke nahm seine Auszeit, um an seine Damen zu appellieren, wieder mehr Ruhe und Konsequenz ins Spiel zu bringen.



Dies fruchtete sofort, der HC glich zum 23:23 aus. Von nun an war das Spiel sehr umkämpft und niemand konnte sich absetzten. Beide Teams leisteten sich viele Ballverluste und technische Fehler. Die HClerinnen verpassten es beim 26:26 trotz guter Möglichkeiten, in Führung zu gehen. Stattdessen lag der TSV eine Minute vor Abpfiff vorn. Forchheim setzte alles auf eine Karte und versuchte sich in der offenen Manndeckung, jedoch entschieden die Schiedsrichter nach einem verhinderten Freiwurf auf Rote Karte gegen den HC und Siebenmeter für die Gastgeberinnen, der sicher zum 28:26-Endstand verwandelt wurde.



Kaltschnäuzigkeit des HC fehlt

Aufgrund ihrer Leistung und vor allem ihres Kampfes hätte Forchheim einen Zähler verdient gehabt. Zum Schluss fehlte die Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor und das Quäntchen Glück. Gelegenheit zu weiteren Punkten für den Klassenerhalt haben die HC-Damen erst am 19. November. sm

HC: Simmerlein - Hannah Nemeth (2), Schmitt (12/4), Gärtner (8), Sokol (3), Friedl, Gößwein, Walz, Lenhard, Irnstorfer, Kohnen, Sauer (1)



Männer, Bezirksoberliga: TSV Winkelhaid - HC Forchheim 26:26

Viel Krampf und Kampf und wenig attraktiven Handball boten beide Mannschaften den Zuschauern in der Winkelhaider Sportanlage. Forchheim fehlte durch den kurzfristigen verletzungsbedingten Ausfall von Matthias Ochs ein zentraler Spieler. Auch Trainer Dirk Samel musste krankheitsbedingt passen. Dafür stand erstmals nach seiner Verletzung zu Beginn der Saison wieder Linkshänder Hendrik Epp im Kader.



Forchheim begann halbwegs stabil in der Abwehr, geriet trotzdem mit 0:3 in Rückstand, da es im Angriff nicht lief. Erst in der achten Minute leuchtete der erste Gästetreffer auf der Anzeigetafel. Der HC kämpfte sich langsam heran, gestattete den Winkelhaider Angreifern wenig und Torwart Matthias Müller war ein sicherer Rückhalt. Über 5:5 erarbeiteten sich die Forchheimer eine 10:7-Führung, ohne zu überzeugen.



Die Gastgeber schafften den erneuten Ausgleich, mit einem mageren 11:10 für den HC ging es in die Pause. In der bis dahin schon recht hektischen und zerfahrenen Partie ließen die Forchheimer zu viele Chancen ungenutzt, schlugen aus zahlreichen Überzahlsituationen kein Kapital. Zu häufig wurde überhastet über die Mitte abgeschlossen, anstatt geduldig über die ganze Breite des Feldes eine Lücke zu suchen.



Das Niveau des Spiels ließ auch im zweiten Abschnitt zu wünschen übrig. Der HC baute die Führung auf 16:12 aus, so dass die Partie in die gewünschte Bahn zu laufen schien, aber Winkelhaid gab nicht auf und erreichte erneut den Ausgleich. Zudem erlaubte die HC-Abwehr den Gastgebern einfache Treffer. Die Qualität blieb auf der Strecke, die Hektik nahm weiter zu.



Die Schlüsselszene des Spiels ereignete sich in der 57. Minute: Andreas Mückusch erzielte ein Tor, plötzlich lag dann Dominic Hecht am Boden und wurde zum Entsetzen der Forchheimer nicht nur für zwei Minuten auf die Strafbank geschickt, sondern auch der Treffer wurde aus unerfindlichen Gründen aberkannt. Im Gegenzug gelang Winkelhaid gegen konsternierte Gäste das 25:23.



Dann der dramatische Schlussakt: Sieben Sekunden vor der Sirene lag der TSV 26:25 vorn. Ballbesitz und Freiwurf Forchheim bei doppelter Überzahl, Co-Trainer Matthias Gieck nahm die letzte Auszeit, um den Spielzug zu besprechen. Tatsächlich gelang der Mannschaft ein überraschender Pass auf Linksaußen Kilian Kiesel, der sich diese Gelegenheit nicht nehmen ließ und einen Auswärtspunkt festhielt.



"Im Angriff nicht clever genug"

Das 26:26 spiegelte den Spielverlauf wider, auch wenn unmittelbar nach dem Schlusspfiff kein Team glücklich wirkte. "Mit dem Punkt müssen wir zufrieden sein. Wir haben im Angriff einfach nicht clever genug gespielt und wollten zu oft mit dem Kopf durch die Wand", zog Gieck Bilanz. "Wir haben bis zum nächsten Spiel drei Wochen Zeit, um an den Schwachstellen, vor allem im Angriff, zu arbeiten." men

HC: Müller, Albrecht - Sekolec (2), Mückusch (3), Regelmann (3), Kiesel (3), Epp, Hallman (3/2), Engel, Schindler (2), Bauer (1), Klingert, Hecht (9), Fürch