TSH glänzt in allen Altersklassen

von PETER MÜLLER

Sensationeller Auftritt der Herzogenauracher Turnerinnen beim Gauentscheid des Bayernpokals, der in Fürth in vier Altersklassen ausgetragen wurde. Jeweils die beiden besten Mannschaften qualifizierten sich für den Regionalentscheid. Mit zwei ersten und zwei zweiten Plätzen und damit der Qualifikation in allen vier Wettkampfklassen war die Turnerschaft an diesem Tag der erfolgreichste Verein im Gau.



Drei von elf Teams aus H'aurach

In der jüngsten Altersklasse der Jahrgänge 2006 und jünger traten elf Teams an, von denen drei aus Herzogenaurach kamen. Antonia Wurzschmitt, Lisa Schwarz, Amelie Roy, Klara Losdorfer und Emma Grumann überzeugten mit der besten Mannschaftsleistung am Boden und wussten auch an den anderen Geräten zu gefallen. Sie landeten punktgleich mit dem SC Eckenhaid auf Rang 2, nur 0,35 Zähler hinter dem erstplatzierten MTV Stadeln und schafften so den Einzug in die nächste Runde.

Auch die beiden anderen, deutlich jüngeren Herzogenauracher Mannschaften schlugen sich im starken Teilnehmerfeld wacker. Das Team mit Mattea Böhme, Lea Echtner, Marlene Winkler, Natalie Wotschadlo und Antonia Mehler erreichte den fünften Platz. Maelis Andreo, Anika Mahr, Clara und Emma Neumann sowie Sarah Prückel kamen auf den neunten Rang. Zudem turnte Antonia Wurzschmitt in dieser Wettkampfklasse die beste Sprung- und Barrenwertung und war damit die Drittbeste in der Einzelwertung.



Im Wettkampf der Zwölf- und 13-Jährigen holten Sania Berschneider, Lena Brauburger, Emilie Endlich, Fiona Joschko und Cecily Thomas den Sieg für die Turnerschaft. Trotz einiger Absteiger am Balken erreichten sie durch schwierigere Übungen und damit hohe Ausgangswerte das höchste Teamergebnis an diesem Gerät und auch am Stufenbarren glänzten die Aurachstädter mit Bestwert. Mit Brauburger (3.) und Berschneider (4.) gab es zudem gute Einzelplatzierungen.

Im Wettkampf der Jahrgänge 2000 bis 2003, der mit acht Mannschaften gut besetzt war, gewann die TS Silber. Vor allem am Sprung überzeugten die Herzogenauracherinnen mit dynamischen und sauberen Sprüngen. Melina Winkelmann (17,65) und Caroline Winkler (17,50) bekamen die höchsten Wertungen des Tages. Am Balken und Boden ließen sie durch kleinere Unsicherheiten einige Punkte liegen, nur Winkelmann fand zu alter Stärke zurück und holte mit schönen Übungen an diesen zwei Geräten wichtige Zähler. So durfte sich auch dieses TS-Team hinter Eckenhaid und vor Stadeln über die Qualifikation freuen.



Bei den Ältesten (1999 und älter) traten drei Mannschaften an. Chiara Ebner, Clara Müller, Alicia Madlangbayan und Miriam Müller lieferten sich einen packenden Zweikampf mit dem SC Eckenhaid. Während beide Vereine am Barren exakt dieselbe Punktzahl erreichten, waren die TS-Mädels am Sprung, die Turnerinnen aus Eckenhaid dafür am Boden etwas besser. So wurde der Sieg am Schwebebalken entschieden. Hier bewiesen die Herzogenauracherinnen Nervenstärke, erlaubten sich im Gegensatz zur Konkurrenz keinen Sturz und gewannen knapp.

Clara Müller turnte nach einer Fuß-OP zwar nur an zwei Geräten, brachte aber am Stufenbarren wichtige Punkte mit ein. Des Weiteren überraschte Madlangbayan mit konstant guten Übungen trotz kurzer Trainingsvorbereitung. Außerdem hervorzuheben sind die Tageshöchstwertung von Ebner am Stufenbarren und die beste Bodenwertung von Miriam Müller in dieser Altersklasse. Zudem holten die beiden einen Doppelsieg in der inoffiziellen Einzelwertung.



Von diesem sensationellen Ergebnis waren auch die Trainer Peter Müller, Astrid Winkelmann, Gunda Schäfer und Christine Endlich sowie die Kampfrichter André Zahl, Max Roth und Heike Ebner nebst anfeuernden Eltern begeistert. In den Herbstferien geht es wie jedes Jahr ins Trainingslager, in dem an neuen Teilen sowie an den Übungen für den kommenden Regionalentscheid gearbeitet wird, um dort ein ähnlich gutes Ergebnis zu erzielen.