Neulinge wollen die Chance ergreifen

Der FSV Erlangen-Bruck freut sich auf das Stadtderby in der Bayernliga, Bezirksliga-Schlusslicht Adelsdorf ist ebenfalls in Erlangen gefordert, Möhrendorf tritt beim Tabellenzweiten der Kreisliga 1 ER/PEG an und Absteiger Uehlfeld muss beim Letzten der Kreisklasse 1 seine Pflicht erfüllen. In der Kreisklasse Bamberg 3 sind die Aufsteiger unter sich. Im Bamberger Kreisoberhaus hat Neuling Reichmannsdorf in Schlüsselfeld sogar die Favoritenrolle inne.



Bayernliga Nord



FSV Erlangen-Bruck (8.) - SC Eltersdorf (2.)

Zum Auftakt der Rückrunde sinnt der gastgebende Aufsteiger auf Revanche, denn im ersten Saisonspiel ging der SCE mit 3:2 als Sieger vom Platz. Oliver Seybold, der damals das erste Bayernliga-Tor der Brucker nach mehr als zwei Jahren erzielte, erinnert sich vor dem Aufeinandertreffen am Sonntag (15 Uhr) an das Derby des Jahres 2011, als er noch für Eltersdorf traf und später mit den "Quecken" den Aufstieg in die Regionalliga feierte.



Auch diesmal ist Bruck in der Rolle des Herausforderers, wenngleich der FSV auf eigenem Platz genauso stark ist wie Spitzenreiter Würzburger FV. "Wir haben daheim sieben Mal in Serie gewonnen. Es wird ein schmutziges 2:1 für uns", sagt Seybold mit einem Schmunzeln. Auf der anderen Seite sitzt einer auf dem Trainerstuhl, der einst das Brucker Trikot trug. Bernd Eigner hatte mit dem SCE einen richtig guten Saisonstart, brach zuletzt aber etwas ein, gab Tabellenführung und Herbstmeisterschaft aus der Hand.



Vor dem Derby hat der 45-Jährige eine besondere Stimmung in seiner Mannschaft ausgemacht. "Man merkt die höhere Erwartungshaltung." Dieser wolle Eltersdorf nach nur einem Sieg aus den vergangenen vier Partien endlich wieder gerecht werden. BB



Landesliga Nordost

16 Spieltage ist der ATSV Erlangen in der Landesliga Nordost schon ungeschlagen. Behält der Herbstmeister auch zum Abschluss der Hinrunde seine weiße Weste? Nach zwei Pleiten unter dem neuen alten Trainer Bernd Fuchsbauer muss die "Spieli" gewinnen.



ATSV Erlangen (1.) - SG Quelle Fürth (5.)

"Um Erlangen zu schlagen, brauchen wir einen sehr guten Tag. Letztlich können wir nur gewinnen", sagt Quelle-Coach Patrick Frühwald. Aus den vergangenen sechs Partien gingen die Fürther nur zwei Mal als Sieger hervor. Zuletzt reichte es gegen Kellerkind Frohnlach nur zu einem 2:2. Aber auch der Spitzenreiter teilte sich in Neudrossenfeld (0:0) nur die Punkte. "Die SG wird auch 120 Prozent geben", warnt ATSV-Coach Shqipran Skeraj, der auf ein lauf- und kampfbetontes Duell vorbereitet sei. "Für viele spielen die Erlanger schon in einer anderen Liga. Aber noch sind sie nicht aufgestiegen", gibt sich der Gästecoach kämpferisch. thn



SpVgg Selbitz (11.) - SpVgg Erlangen (16.)

Der Aufsteiger muss dringend kaltschnäuziger werden und darf sich nach einer Führung nicht derart auskontern lassen wie zuletzt von der SpVgg Bayreuth II. Selbitz steckt ebenfalls in der Bredouille, hat seit fünf Spielen nicht mehr gewonnen. Deshalb sagt Fuchsbauer: "Ein dreckiger Sieg wäre es jetzt. Wir wussten, dass wir auch mal auf die Fresse kriegen. Wir müssen jetzt zusammenstehen." red



Bezirksliga Mittelfranken 1



TV 48 Erlangen (11.) - SC Adelsdorf (18.)

Die "Turner" wackelten in letzter Zeit, holten sich beim 4:1 in Weisendorf aber viel Selbstvertrauen für das Duell mit dem Schlusslicht, für das jedes der verbleibenden sieben Spiele bis zur Winterpause ein Endspiel ist. Der Aufsteiger hofft darauf, dass sich die Personalsituation in der spielfreien Zeit bessert und in der Rückrunde zur Aufholjagd geblasen werden kann. Um bis dahin nicht auf verlorenem Posten zu stehen, müssen irgendwie Punkte her - vor allem gegen Teams aus der unteren Tabellenhälfte. Und das sind Stand heute sechs der kommenden sieben Gegner. Ein gutes Omen gibt es für die Adelsdorfer: Bei den Erlangern wechselten sich in den vergangenen sechs Partien Sieg und Niederlage ab. red



Kreisliga 1 ER/PEG



SpVgg Zeckern (2.) - ASV Möhrendorf (5.)

Zwei Dinge haben die Kontrahenten vor dem Duell am Sonntag (15 Uhr) gemein: Sie haben erst zweimal in dieser Saison verloren und zuletzt nur mit einem Tor Unterschied gewonnen. Der Aufsteiger, der sich in der Kreisliga bestens zurechtfindet, hat sich in den vergangenen sechs Wochen auf knappe Ergebnisse spezialisiert, auch in Zeckern ist ein Duell auf Augenhöhe zu erwarten, in dem Kleinigkeiten den Unterschied machen können. Leicht favorisiert in die Begegnung geht trotz allem die Heimelf, die nach dem verlorenen Spitzenspiel in Buckenhofen einen kleinen Wackler hatte, sich aber wieder gefangen hat und Relegationsrang 2 verteidigen will. red



Kreisliga Bamberg



TSV Schlüsselfeld (11.) - SC Reichmannsdorf (6.)

Für die Heimelf, die in den vergangenen Jahren immer recht lange oben in der Kreisliga mitmischte, läuft es heuer nicht rund. Seit vier Partien wartet der TSV auf einen Sieg und geht deshalb nicht als Favorit ins Derby gegen den Aufsteiger. Der SC wiederum hat die vergangenen sieben Spiele nicht verloren, dadurch sein Punktekonto verdreifacht. Brandgefährlich ist Stürmer Sven Wenzel, der an 20 von 26 Reichmannsdorfer Saisontoren direkt beteiligt war. "Es ist toll, dass es bei uns momentan so gut läuft. Bei uns ist etwas am Zusammenwachsen und Entstehen, daran haben unsere Trainer Klaus Grütze und Bernd Baier großen Anteil", erklärt das Kraftpaket.



Den Schlüsselfeldern sind im Sommer Stützen weggebrochen, der TSV ist noch dabei, die jungen Nachrücker ans Kreisliga-Niveau zu gewöhnen. "Wir machen das insgesamt gut, aktuell aber zu viele Fehler in der Abwehr. Wenn wir diese abstellen, ist mir vor keinem Gegner bange", sagt Spielertrainer Dominik Dempert. johö



Kreisklasse 1 ER/PEG



TSV Vestenbergsgreuth (16.) - SpVgg Uehlfeld (7.)

Die Misere des TSV lässt sich auf einen einfachen Nenner bringen: Nachdem im Sommer wichtige Spieler wegfielen, entschloss sich der Verein, die Lücken mit Nachwuchskräften aus den eigenen Reihen zu füllen. Schon da war allen Beteiligten klar, dass es nur um den Klassenerhalt gehen würde. Was danach jedoch folgte, war höhere Gewalt. Führungsspieler wie Johannes Hack und Alexander Wunsch sind verletzt, Steffen Hack, Christian Lottes und Christian Fürstenhöfer sind beruflich verhindert, Thanasi Chiarelli (Neuhaus) und Thomas Roth (Adelsdorf) sind weg. Um überhaupt spielen zu können, kommt Hilfe von Alten Herren und Spielern, die seit zwei, drei Jahren nicht aktiv waren. Gegen zuletzt stabile Uehlfelder kann es erneut nur darum gehen, sich achtbar aus der Affäre zu ziehen, Nadelstiche zu setzen und auf eine Überraschung zu hoffen.



Obwohl Vestenbergsgreuth auf dem letzten Platz steht, gibt Trainer Gezim Feta nicht auf, obwohl heute um 15.30 Uhr auch noch Leistungsträger wie Heiko Geyer mit einem Muskelfaserriss passen. Von den Gegenspielern, die Feta fast alle persönlich kennt, erwartet er eine spielerisch und kämpferisch gute Leistung. Doch auch die SpVgg geht mit Respekt in die Partie. Trainer Antonio Jelec warnt vor "gut verteidigenden" Vestenbergsgreuthern. johö/pf



Kreisklasse Bamberg 3



SV Wachenroth (6.) - SpVgg Mühlhausen (4.)

Nach acht Spielen ohne Niederlage bekam die Wachenrother Bilanz einen Knick, die vergangenen fünf Partien wurden nicht gewonnen. Für Trainer Alfred Bauer kein Grund zur Panik, schließlich sei es nie um mehr als den Klassenerhalt gegangen. Und die Einstellung in seiner Truppe stimme, was die Tatsache beweise, dass sie am vergangenen Wochenende beim 4:4 gegen Burghaslach einen Drei-Tore-Rückstand aufholte und nur die Latte dem Siegtreffer im Weg stand. "Das war ein ganz wichtiger Punktgewinn, für die Moral aber auch in Hinblick auf das Derby", sagt Bauer, der mit Jonas Breun und Pascal Hofmann weiter auf zwei wichtige Stützen verzichten muss.



Trotzdem ist der Trainer zuversichtlich für das Duell mit dem ebenfalls sehr gut dastehenden Mitaufsteiger: "Vergangene Saison haben wir gute Leistungen gegen Mühlhausen gezeigt und zweimal zu null gewonnen. Wir standen defensiv sicher. Das versuchen wir zu wiederholen." Aufpassen muss der SVW in der Abwehr auf Sebastian Schleicher, der zwar seit 3. Oktober nicht mehr auf dem Platz stand, das Toreschießen aber nicht verlernt haben dürfte. johö/kow