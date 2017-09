Ein glücklicher Punkt für Brand

Die Fußballerinnen des TSV Lonnerstadt schrammten beim Derby in Brand haarscharf am zweiten Saisonsieg vorbei, bleiben in der Bezirksoberliga Mittelfranken jedoch ungeschlagen. In der Kreisliga ER/PEG beendete der FC Herzogenaurach den Höhenflug des Aufsteigers aus Oberreichenbach, der allerdings auf Goalgetterin Nadja Noghreh verzichten musste.



Landesliga Nord: SpVgg Bayreuth - SpVgg Erlangen 1:0

Die Gäste standen zunächst kompakt, ließen nichts zu und wurden in der Offensive nach und nach mutiger. Doch entweder entschärfte Bayreuths Torhüterin Magdalena Holl die Versuche oder sie verfehlten das Ziel knapp. Auf beiden Seiten gab es vor der Pause je eine elfmeterreife Szene, doch der Pfiff des ansonsten souveränen Schiedsrichters Schreiner blieb aus. Nach dem Seitenwechsel erhöhte die Heimelf den Druck, doch dies besseren Chancen hatte zunächst die "Spieli": Sabrina Hüttersen brachte den Ball bei einer hochkarätigen Doppelchance zweimal nicht über die Linie. Das rächte sich, auch wenn Bayreuth zunächst der Pfosten im Weg stand (65.). Vier Minuten später gab es den ersten Jubelschrei auf den Jakobshöhen: Lena Ganster steckte den Ball durch zu Sophie Lang, die sich gegen zwei Verteidigerinnen durchsetze und das Leder zum 1:0 in die Maschen spitzelte. Die Gäste rannten in der Folge vergeblich an, Bayreuth blieb über Konter brandgefährlich. Weder hüben noch drüben sprang etwas Zählbares heraus, es blieb beim knappen, insgesamt aber verdienten Sieg der Oberfranken.



Bezirksoberliga Mittelfranken: TSV Brand - TSV Lonnerstadt 2:2

Eines haben die beiden Kontrahenten gemeinsam. Auch nach dem Derby sind beide noch ungeschlagen. Dabei sah es zunächst gar nicht gut aus für die Gastgeberinnen, denn Aileen Decke besorgte bereits nach neun Minuten die Führung für Lonnerstadt. In der Folge entwickelte sich das erwartet enge Duell auf Augenhöhe, bei dem sich die beiden Teams vor 90 Zuschauern weitgehend neutralisierten. Kurz vor der Pause kam es jedoch knüppeldick für die Heimelf. Evi Schlagenhaufer sah die Rote Karte (44.), eine Minute später erhöhte Katrin Litz auf 0:2. Alle Trümpfe lagen nun auf Seiten der Gäste, doch in der zweiten Halbzeit gab zunächst Brand den Ton an. Nach knapp einer Stunde wurde das belohnt: Lisa Schreiber erzielte den Anschlusstreffer, und es war angerichtet für eine intensive Schlussphase. Lonnerstadt verstand es nicht, den numerischen Vorteil für sich zu nutzen, während die Gastgeberinnen mit viel Einsatz für den Ausgleich kämpften. Und tatsächlich: In der Nachspielzeit wurde den Branderinnen ein Elfmeter zugesprochen, den abermals Schreiber zum insgesamt gerechten 2:2-Endstand nutzte (90.+2). "Wir haben eine richtig gute erste Halbzeit gespielt, hätten aber höher führen müssen. Dazu wurde uns ein klarer Elfmeter verwehrt", berichtete Gästetrainer Dieter Brodmerkel. Nach der Pause habe die Heimelf ihr System umgestellt, mehr kombiniert und mehr Risiko gewagt. "Brand hat das gut gemacht, aber wir haben nicht mehr genug investiert, haben läuferisch nicht mehr dagegengehalten. Trotzdem wären wir wohl als Sieger vom Platz gegangen, wenn es nicht noch diesen - sagen wir mal äußerst schmeichelhaften - Elfmeter für die Gastgeberinnen gegeben hätte", erklärte Brodmerkel weiter.

Brand: Auterhoff - Galla (46. Kolb), Horlamus, Keceli, Übel, Neubig, Schreiber, Puscha, Barabas (55. März), Lietz, Schlagenhaufer

Lonnerstadt: Hagen - Peter, Kißler, S. Litz, Utzmann, Haberkamm (84. Bär), Schwarm, Decke (82. Spörl), Geinzer, Groppe, K. Litz



Bezirksliga Mittelfranken 1: TSV Falkenheim - SC Adelsdorf 3:2

In Nürnberg bekam es der SCA mit dem bislang schwersten Gegner in der Bezirksliga zu tun und lag schnell mit 0:2 (9., 11.) hinten. Der Aufsteiger fand zwar eine schnelle Antwort, als Nicole Mönius nach einem Freistoß zum Anschlusstreffer abstaubte (12.). Doch die extrem bewegliche Offensive des TSV blieb gefährlich, Anna Kittelt erhöhte auf 3:1 (32.). Inzwischen bewegte sich der SCA aber auch Augenhöhe und belohnte sich nach mehreren vergebenen Chancen kurz vor dem Halbzeitpfiff: Ein Freistoß-Hammer von Kristina Kraus schlug zum 3:2 ein. In der zweiten Halbzeit lieferten sich die Kontrahenten einen offenen Schlagabtausch mit zahlreichen guten Gelegenheiten. Am Ende blieb es jedoch beim knappen Sieg der Heimelf, der auch verdient war, weil Adelsdorf nicht über die kompletten 90 Minuten hatte mithalten können. Der Aufsteiger macht defensiv einfach noch zu viele Fehler, und ist vorne nicht kaltschnäuzig genug, um sich für die insgesamt ansprechenden Leistungen zu belohnen.



Bezirksliga Mittelfranken 1: TSV Frauenaurach - STV Deutenbach 4:4

Die Gastgeberinnen waren sich ihrer Sache zunächst wohl zu sicher, überließen dem bislang sieglosen STV weitgehend das Feld. Das rächte sich schnell, Nadine Frank markierte nach acht Minuten das 0:1. Wenig später gelang Nülifer Kaya zwar der Ausgleich (13.), ansonsten diktierte aber weiter Deutenbach das Geschehen. Folgerichtig zogen die Gäste durch Stefanie Lipperer (27.) und Sarah Dirscherl (40.) bis zur Pause auf 1:3 davon. In der Kabine strafften sich die Frauenauracherinnen etwas, kamen mit viel Schwung zurück aufs Feld, und schafften durch Laura Vogel (56.) und abermals Kaya (60.) wieder heran. Doch die Gäste ließen sich nicht verunsichern, gingen durch Sabrina Seidl ein weiteres Mal in Führung. Für Frauenaurach sprach die gute Moral und so schlug der TSV erneut zurück. Zwei Minuten vor Schluss sorgte Alina Mahr mit dem Treffer zum 4:4 für eine gerechte Punkteteilung.



Kreisliga ER/PEG: FC Herzogenaurach - SC Oberreichenbach 3:0

Der Höhenflug des Aufsteigers aus Oberreichenbach wurde vorerst gestoppt. Nach drei Siegen in Folge blitzte das Team von Trainer Rainer Kufer im vierten Saisonspiel ab. Vielleicht auch, weil Torgarantin Nadja Noghreh nicht mitwirken konnte. So blieb die Offensive der Gäste diesmal blass. Anders der FCH, der den ersten Heimsieg der Saison bejubelte. Michaela Meier brachte die Puma-Ladies nach einer halben Stunde auf die Siegerstraße, zehn Minuten später traf Nadine Grosser zum 2:0. Im zweiten Abschnitt neutralisierten sich die Teams über weite Strecken, erst in der 90. Minute setzte Elena Dehmer mit dem 3:0 den Schlusspunkt.



Kreisklasse 1 ER/PEG: SF Großgründlach - SG Etzelskirchen 1:1

Auch im zweiten Saisonspiel gelang der SG ein Punktgewinn, wobei die Partie nur wenig Höhepunkte bot. Die Gastgeberinnen gingen durch Sarah Matuschke früh in Führung (5.), zehn Minuten später war Nathalie Geyer für den Ausgleich zu Stelle. Ansonsten passierte nicht viel. Mit einigen Spielerwechseln versuchten die Trainer zwar, für Belebung zu sorgen, letztendlich trennten sich die Kontrahenten jedoch mit einem gerechten Remis.



Kreisklasse 1 ER/PEG: ASV Weisendorf - SC Gremsdorf 2:2

Die Zuschauer bekamen ein unterhaltsames Duell zu sehen, bei dem die Gastgeberinnen zweimal die richtige Antwort fanden und sich so einen Punkt verdienten. Den besseren Start hatten die "Bixn", nach 19 Minuten war Verena Oeser zum 0:1 erfolgreich. Die Retourkutsche ließ nicht lange auf sich warten, in der 30. Minute traf Nadine Ebersberger zum 1:1-Pausenstand. Nach dem Seitenwechsel war abermals Gremsorf das gefährlichere Team, Lena Oppelt markierte die erneute Führung (60.). Doch auch diese hatte nur wenige Minuten Bestand, Lea Maschke war für den Treffer zum 2:2-Endstand verantwortlich (71.).



Kreisklasse 1 ER/PEG: SpVgg Effeltrich II - SG Poxd./Eltersd./Möhr. 4:0

Nach durchwachsener Anfangsphase spielten sich die Obert-Schwestern vors SG-Gehäuse, Josie hatte das Auge für Rebecca Hartmann, die zum 1:0 einschob (28.). Franziska Erlwein stellte die Weichen mit einem satten Schuss ins kurze Eck vor der Pause auf Heimsieg (41.). Die engagierten Gäste fanden gegen die konzentrierte Effeltricher Abwehr keine Mittel. Per Solo sorgte Gina Obert für die Entscheidung (56.). Zunächst vergab die Heimelf einen Foulelfmeter, dann brachte Franziska Erlwein einen Eckball scharf vors Tor, von einer SGlerin prallte die Kugel ins eigene Netz (79.).

Kreisklasse Bamberg Süd: DJK Schnaid/Rothensand - SpVgg Stegaurach II 5:2

Vier Spiele, zehn Punkte: Die DJK bleibt dem noch gegentorlosen Spitzenreiter SV Frensdorf II auf den Fersen. Gegen die Landesliga-Reserve aus Stegaurach lief es für die Truppe um Spielertrainerin Tanja Fritsch wie am Schnürchen: Anna-Lena Schubert (10.) und Silvia Ulbrich (20.) sorgten für eine schnelle Führung, nach dem Anschlusstreffer von Anna Güßregen (30.) markierte erneut Schuberth den 3:1-Halbzeitstand. Nach dem Seitenwechsel machte Schuberth mit ihrem dritten Treffer den Sack zu (50.). Zwar verkürzte Natalie Zeh noch einmal (80.), doch dann war wieder die DJK an der Reihe: Fritsch setzte den Schlusspunkt (86.).