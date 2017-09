Die SG hat einen großen "Stepp" gemacht

Bei der personell angeschlagenen DJK Kersbach peilt der TSV Hemhofen seinen ersten Sieg in der Kreisliga 1 ER/PEG an. Der ATSV Erlangen (Landesliga) und der FC Herzogenaurach (Bezirksliga) müssen ihren Platz an der Sonne gegen Nürnberger

Teams verteidigen.



Bayernliga Nord

Da der Trainer der Würzburger Kickers II Hochzeit feiert, wurde das Spiel gegen den FSV Erlangen-Bruck auf Mittwoch, 25. Oktober, verschoben. Die Mannschaft von Coach Normann Wagner ist deshalb erst am Dienstag gegen die SpVgg Bayern Hof wieder im Einsatz. Nicht spielfrei, aber mit dem Fokus ebenfalls schon auf dem Feiertags-Spieltag ist die SpVgg Jahn. Da die Forchheimer große Personalprobleme haben, rechnen sie sich für das Gastspiel beim Würzburger FV (2.) am Samstag um 15 Uhr wenig aus. Größeren Stellenwert habe für Jahn-Trainer Christian Springer das Heimspiel drei Tage später gegen die DJK Ammerthal.



Landesliga Nordost

ATSV Erlangen (1.) - TSV Nbg.-Buch (3.)

Der ATSV hat am Samstag um 15 Uhr die Gelegenheit, seine ohnehin schon komfortable Tabellenführung auf zwölf Punkte auszubauen und die Herbstmeisterschaft praktisch einzutüten, denn während Absteiger Feucht an diesem Wochenende pausiert, empfängt Erlangen den mit dem SC punktgleichen TSV Buch. Als Neuling zahlte die Mannschaft von Trainer Shqipran Skeraj in der vergangenen Saison gegen die Gäste reichlich Lehrgeld. Zu Hause unterlag der ATSV mit 1:3, im Nürnberger Stadtteil setzte es eine 1:4-Pleite. Sollte Erlangen auch im 14. Saisonspiel ungeschlagen bleiben, wäre das vermutlich der letzte Beweis, dass die Meisterschaft heuer nur über den aktuellen Spitzenreiter führt. rup



Bezirksliga Mittelfranken Nord

SG Nürnberg/Fürth (13.) - FC Herzogenaurach (1.)

Bei der in dieser Saison deutlich hinter ihren Erwartungen zurückbleibenden SG sind drei Punkte für den Spitzenreiter Pflicht. Am Samstag um 16 Uhr hängen die Trauben für den FC allerdings hoch. Vor drei Jahren verloren die "Pumas" 0:1. In der vergangenen Saison gab es beim späteren Teilnehmer an der Aufstiegsrelegation sogar ein 0:3. Jedoch haben die Gäste inzwischen gezeigt, dass sie auch ein Rückstand nicht aus dem Konzept bringt und die Spiele in Zirndorf und gegen Türkspor gedreht. Wenn Herzogenaurach an die guten Leistungen der vergangenen Wochen anknüpft, werden die mitfahrenden Zuschauer mehr Freude haben als zuletzt. uz



SV Schwaig (5.) - ASV Weisendorf (11.)

Einen "Anti-Lauf" hat der immer noch beste Aufsteiger, denn Weisendorf verließ den Platz in den vergangenen drei Spielen als Verlierer und hat prompt nur noch drei Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz. Um wieder in ruhigere Gewässer zu steuern, braucht die Armin-Appelt-Elf am Samstag um 16 Uhr ein Erfolgserlebnis. Schwaig will nach zwei Spielen ohne Sieg aber den Kontakt zu den Spitzenplätzen halten. Dabei wird der SV auch auf Christoph Weber bauen, der mit bereits neun Treffern zu den torgefährlichsten Akteuren der Liga gehört. ffr



SpVgg Hüttenbach (2.) - SC Adelsdorf (16.)

Eine Serie von vier Siegen in Folge machte die SpVgg zum schärfsten Verfolger des FC Herzogenaurach. Genau wie der Spitzenreiter mussten die Hausherren erst eine Niederlage einstecken, verbuchten im Gegensatz zu den "Pumas" aber schon ein Remis. Unterschiedlicher könnten die Voraussetzungen für Adelsdorf vor der Partie am Sonntag um 15 Uhr kaum sein, denn die Gäste stecken im Tabellenkeller fest. Gelingt ausgerechnet bei der mit 35 Toren stärksten Offensive der Liga der zweite Saisonsieg? Andererseits muss der Neuling punkten, um den Anschluss ans rettende Ufer nicht zu verlieren. ffr



Kreisliga 1 ER/PEG

DJK Kersbach (13.) - TSV Hemhofen (15.)

Im Gegensatz zu den sieglosen Gästen hat Kersbach zumindest schon einen Saisonerfolg und sechs Zähler auf dem Konto - drei Mal so viele wie der TSV. Der Trend zeigt nach oben. Seit drei Spielen sind die Jungs von Trainer Oliver Wurzbacher ungeschlagen. Der 35-Jährige fällt seit Saisonbeginn wegen Rückenproblemen aus, vielleicht ist deswegen die Ausbeute mit nur sieben Treffern in acht Partien nicht gerade üppig.



Vor dem Sechs-Punkte-Spiel am Sonntag um 15 Uhr stehen zusätzlich zu den länger fehlenden Frank Hoffmann, Tobias Freimuth und Tolga Dogan auch Markus Zametzer, Udo Freund, Tobias Hoffmann und Philipp Fischer auf der Kippe. "Wir sind zwar personell angeschlagen, sehen das aber als eine Herausforderung", sagt Wurzbacher. "Hemhofen ist eine Mannschaft, die gut verteidigen kann und immer in der Lage ist, Nadelstiche zu setzen. Darauf müssen wir uns einstellen", warnt der Ex-Lonnerstadter. uwke



Kreisklasse 1 ER/PEG

SpVgg Etzelskirchen (4.) - SpVgg Erlangen II (3.)

Beide Spielvereinigungen haben vor dem Verfolgerduell eines gemeinsam. Sowohl Etzelskirchen als auch Erlangen überraschten bisher positiv. "Wir haben mit einem derart guten Start natürlich nicht gerechnet, immerhin haben wir einen riesigen Umbruch hinter uns", erklärt Gästetrainer Jan-Frederik Gnichwitz. "Die Mannschaft hat noch keine schlechten Zeiten durchgemacht, bisher lief alles nach Plan. Das birgt immer eine gewisse Gefahr", warnt der 37-Jährige. In Etzelskirchen sieht der Übungsleiter einen Gegner auf Augenhöhe, es komme auf die Tagesform an. "Ich denke, wer am Sonntag den Sieg fünf Prozent mehr will als der Gegner, wird siegen. Es wird wohl auf die Anfangsphase und die Einstellung ankommen." mho



Kreisklasse Bamberg 3

SpVgg Mühlhausen (4.) - SG Sambach/Steppach (2.)

Die SG hat ihre letzten drei Partien gewonnen, ist seit 190 Minuten ohne Gegentor. "Es sind einige Verletzte zurück, die Sambacher und Steppacher sind inzwischen ein zusammengeschweißter Haufen", sagt Spielertrainer Manuel Meyer, der das Team im Premierenjahr mit Vater Alfred und 15 erzielten Toren auf Rang 8 geführt hatte. Zwar fällt der 28-Jährige seit Rundenbeginn und voraussichtlich bis Mitte Oktober aus, für das Derby am Samstag um 16 Uhr vertraut er auf die Erfahrung seiner Teamkollegen - im Gegensatz zu Mühlhausen. "Wenn Sebastian Schleicher mal ausfällt oder sich die Gegner besser auf ihn einstellen, wird es schwer für die SpVgg", vermutet Meyer. Einen Akteur will er trotzdem nicht für den zwölffachen Torschützen abstellen. "Der kocht auch nur mit Wasser", sagt Meyer. zme



A-Klasse Bamberg 1

FV Elsendorf (6.) - FC Trailsdorf (7.)

Wer den Anschluss an die Aufstiegsränge hält, soll im Vorfolgerduell am Sonntag (15 Uhr) geklärt werden. Beide Mannschaften sind vielversprechend gestartet, mussten jüngst aber Körner lassen. Der frühere Landesligist Trailsdorf kassierte zuletzt zwei Niederlagen, Spielertrainer Tim Stärk führt das auch auf personelle Engpässe zurück. "Aktuell ist unser Kader aufgrund von Verletzungen und aus weiteren Gründen dünn besetzt", sagt der Defensivmann. "Wir müssen von der ersten Sekunde an hellwach sein, damit uns so ein Fehler nicht mehr passiert", erklärt Stärk mit Blick auf den frühen Rückstand gegen Ampferbach. Weil der FC zudem nach einer Viertelstunde eine rote Karte kassierte, konnte er das Spiel trotz guter Chancen nicht mehr umbiegen.

Gegen Elsendorf liege der Fokus auf der Defensive. Die Mannschaft von Trainer Bernd Rijnbeek stellt die viertbeste Offensive der Liga und hat mit Can Culha eine echte Geheimwaffe in ihren Reihen. Der 19-Jährige hat bereits neun Mal getroffen. Doch auch Wacker stellt mit Thomas Gräf (7) und Sebastian Kupfer (8) eine starke Offensive. Deshalb sagt Tim Stärk: "Nichtsdestotrotz wollen wir erneut angreifen." Beim FV müsse sein Team aber eine andere Körpersprache zeigen. Rijnbeek sieht beide Kontrahenten auf Augenhöhe: "Wer den ersten Fehler macht oder das erste Tor schießt, verliert oder gewinnt das Spiel. Wir sind jedenfalls daheim richtig stark. Die Mannschaft ist heiß." neu