"Bixn" erobern den Spitzenplatz

Die Fußballerinnen des SC Gremsdorf nutzten die Gunst der Stunde und verdrängten den spielfreien ASV Weisendorf von Platz 1 der Kreisklasse 1 ER/PEG. Auf Bezirksebene macht der TSV Lonnerstadt weiter eine gute Figur, genau wie der FC Herzogenaurach und der Aufsteiger aus Oberreichenbach in der Kreisliga ER/PEG



Landesliga Nord: SpVgg Erlangen - SV Frensdorf 0:6

Nachdem Frensdorf einige Tormöglichkeiten sträflich vergeben hatte, brachte ausgerechnet ein Freistoß (24.) der Erlangerinnen den Weckruf. Torhüterin Lena Amon lenkte den satten Schuss an die Latte. Beinahe im Gegenzug steckte Denise Müller schön auf Lilith Knauf durch, die das ersehnte 1:0 (26.) erzielte. Vor der Pause sorgte ein Doppelschlag für die Entscheidung. Zunächst erzielte Denise Müller nach einer Ecke per Kopf (41.) das 0:2, drei Minuten später fand eine weitere Ecke den Kopf von Verena Lechner (44.). Nach dem Seitenwechsel zeigte sich Frensdorf gewillt, die gute Spielanlage in weitere Tore umzumünzen. In einer kurzen Drangphase der Heimelf bediente Flügelflitzerin Katharina Kupfer die besser postierte Denise Müller, die noch zwei Gegnerinnen stehen ließ und das Leder zum 4:0 (60.) ins lange Eck bugsierte. In der 76. Minute schnürte Denise Müller mit einem überlegten Abschluss ihren Dreierpack, Kapitänin Nadine Janousch setzte mit einem wuchtigen 35-Meter-Freistoß den Schlusspunkt (81.).



Bezirksoberliga Mittelfranken: TSV Lonnerstadt - SG Nürnberg/Fürth 3:0

Die Heimelf, die in dieser Partie nicht als Favorit anzusehen war, brachte der SG auf überzeugende Art und Weise die zweite Saisonniederlage bei. Die Gäste mussten auf drei, vier Leistungsträgerinnen verzichten, was dem TSV in die Karten spielte. Lonnerstadt stand im 4-4-2 defensiv sicher und war vor allem über die Flügel immer wieder gefährlich. Aileen Decke (5.) und Kathrin Litz (10.) prüften die Gästekeeperin früh und spielten beim 1:0 perfekt zusammen: Litz nahm eine flache Hereingabe von Decke direkt und traf zur verdienten Führung (31.). Nach der Pause gaben die Gastgeberinnen den Ton an und sorgten mit einem Doppelschlag für die Entscheidung: Kim Kißlers hohe Pässe setzten die Gästeabwehr matt und fanden erst in Decke (63.) und zwei Minuten später in Luca Peter dankbare Abnehmerinnen, die auf 3:0 erhöhten. Danach ließ der TSV bei spätsommerlichen Temperaturen die Uhr herunterlaufen. "Mit etwas mehr Zielstrebigkeit hätten wir hinten raus vielleicht noch das eine oder andere Tor machen können. Aber ich bin sehr zufrieden, wir haben uns den Sieg durch eine geschlossene Mannschaftsleistung verdient", sagte TSV-Trainer Dieter Brodmerkel hinterher.



Bezirksoberliga Mittelfranken: TSV Brand - SV Mosbach 4:1

Weil der Schiedsrichter nicht auftauchte, musste Ersatz beschafft werden. Doch obwohl es erst mit einer halben Stunde Verspätung losging, hatte die Konzentration beim TSV nicht gelitten. Nach feinem Pass von von Neubig erzielte Lietz die frühe Führung (2.). Brand blieb am Drücker, erspielte sich weitere hochkarätige Möglichkeiten und belohnte sich in der 18. Minute, als Schreiber mit einem sehenswerten Fernschuss das 2:0 markierte. Sieben Minuten später legte Puscha das 3:0 nach, und Lietz sorgte im inzwischen völlig einseitigen Kick noch vor der Pause für die Entscheidung (40.). Auch danach waren die Kräfteverhältnisse klar verteilt. Brand drückte zwar nicht mehr so sehr aufs Gaspedal, hatte aber weitere gute Möglichkeiten, die allesamt ungenutzt blieben. Das blieb jedoch ohne Auswirkung. Mehr als der Ehrentreffer durch Beck (81.) war für die Gäste Mosbach nicht drin.



Bezirksliga Mittelfranken Nord: TSV Frauenaurach - 1. FC Nürnberg III 1:0

In der Anfangsphase stand der TSV hinten sicher und stoppte den Gegner früh. Nach elf Minuten ergab sich die erste Chance für die Gäste, der Freistoß krachte an den Pfosten. Auf der anderen Seite scheiterten Nilüfer Kaya (14.) und Vicky Szewczykowski (17.) jeweils an der Torhüterin, wenig später bugsierte Laura Vogel und Szewczykowski den Ball knapp übers Tor. Eine Großchance ergab sich in der 29. Minute, als Kayas Schuss nach Vorlage von Lisa Mandt gerade noch zur Ecke geklärt wurde. Auch in der zweiten Halbzeit erarbeitete sich Frauenaurach eine Vielzahl guter Gelegenheiten, die aber erst in der 81. Minute zum Erfolg führten: Charlotte Szewczykowski und Alina Mahr setzten Vicky Szewczykowsk ins Szene, die den Ball aus 16 Metern links unten in die Maschen setzte. Den knappen Vorsprung rettete der TSV dann ins Ziel.



Bezirksliga Mittelfranken Nord: SC Adelsdorf - DJK Nürnberg-Eibach 0:6

Zur Kirchweih hatten sich die Gastgeberinnen mehr vorgenommen, doch gegen den Tabellenzweiten standen sie auf verlorenem Posten und ließen sich die Feierstimmung trotz der deutlichen Pleite nicht nehmen. In der ersten Halbzeit hielt der SCA noch gut mit, lag nur mit 0:2 hinten (14., 33.). Kurz nach dem Seitenwechsel sorgte ein Doppelschlag (48., 54.) für die Entscheidung, in der 62. und 71. Minute machten die Gäste das halbe Dutzend voll.



Kreisliga ER/PEG: SC Oberreichenbach - DJK Eggolsheim 6:2

Obwohl die Heimelf fünf Stammspielerinnen ersetzen musste, begann sie stark und konnte sich auf Nadja Noghreh verlassen, die einen 2:0-Vorspung herausschoss (21., 31.). Wie aus dem Nichts gelang Anna Bastian zwar der Anschlusstreffer (34.), doch noch vor der Pause setzte sich Annalena Todt über rechts gegen zwei Gegenspielerinnen durch und stellte den Zwei-Tore-Abstand wieder her (44.). Nach dem Wechsel versäumte es die Heimelf, das Spiel frühzeitig zu entscheiden. Stattdessen wurde es spannend, weil Larissa Grimm auf 3:2 verkürzte (52.). Danach schwamm die Oberreichenbacher Abwehr gewaltig, Eggolsheim schlug aber kein Kapital daraus. Mitte der zweiten Halbzeit fing sich der SCO wieder, nach einer Ecke traf Noghreh zum wichtigen 4:2 (65.). Jetzt hatten die Gastgeberinnen alles im Griff, Elisabeth Erbel (73.) und Noghreh (80.) nutzten zwei von einer ganzen Reihe guter Chancen zum 6:2-Endstand.



Kreisliga ER/PEG: SV Offenhausen - FC Herzogenaurach 1:2

Das Spiel verlagerte sich früh in die Hälfte der Heimelf, und der FCH belohnte sein Pressing in der 11. Minute, als Nina einen Pass abfing und in die Mitte paste, wo Carina lauerte und den Ball zum 0:1 versenkte. In der Folge verpassten es die Gäste nachzulegen, vergaben hundertprozentige Chancen So dauerte es bis zur 40. Minute, ehe Michi den Ball nach schönem Kurzpassspiel zu Carina durchsteckte, die zum erlösenden 0:2 traf.

Nach der Pause machte Herzogenaurach den Fehler, sich auf der Führung auszuruhen und ungenau zu agieren, was Offenhausen zusätzlich Auftrieb verlieh. Der SV drängte auf den Anschluss, der in der 79. Minute gelang und Auftakt zu einer hektischen Schlussphase war. Die Gastgeberinnen warfen alles nach vorn, doch die Puma-Ladys retteten sich ins Ziel.



Kreisklasse 1 ER/PEG: SpVgg Reuth - SG Etzelskirchen 0:5

Schon in der ersten Halbzeit sorgten die Gäste für klare Verhältnisse, Lisa Dellermann (32.), Nathalie Geyer (34.) und Julia Müller (39.) schossen einen 3:0-Vorsprung heraus. Christina Spörl zog der Heimelf kurz nach dem Seitenwechsel endgültig den Zahn (49.), den fünften Treffer steuerte Vernea Bogner in der 83. Minute bei.



Kreisklasse 1 ER/PEG: SG Poxdorf/Eltersdorf - SpVgg Heßdorf 0:4

Die Heimelf, die bis dato zumindest schon einen Punkt gesammelt hatte, konnte dem Schlusslicht nicht das Wasser reichen und übernahm die rote Laterne vom neu gegründeten Heßdorfer Team. Gut eine Stunde lang begegneten sich die Kontrahenten auf Augenhöhe, wobei Heßdorf vor dem Tor etwas mehr Gefahr ausstrahlte und durch Jeannine Jahn in Führung ging (18.). Mitte der zweiten Halbzeit schwanden die Kräfte der SG, Franziska Viktorin (63.) und Anja Schorr (65.) sorgten für die Entscheidung. Den 0:4-Endstand stellte Viktorin in der 85. Minute her.



Kreisklasse 1 ER/PEG: SpVgg Heßdorf - SG Etzelskirchen 0:16

Zwei Tage nach dem ersten Saisonsieg landeten die Heßdorferinnen, die ohne Wechselspielerin auskommen mussten, schmerzhaft wieder auf dem Boden der Tatsachen. Die Gäste, die etwas Verstärkung aus dem Bezirksoberliga-Team bekamen, feuerten aus allen Rohren und kannten keine Gnade. Die Tore erzielten Christina Berthold (1., 9., 38., 60., 69.), Christina Spörl (17., 19., 39.), Nathalie Geyer (21. FE, 71.), Jacqueline Bär (49., 90.), und Julia Müller (72., 77., 81., 87.).



Kreisklasse 1 ER/PEG: SC Gremsdorf - TSV Drügendorf 4:0

Durch einen insgesamt ungefährdeten Erfolg übernahmen die "Bixn" die Tabellenführung. Die Gastgeberinnen übernahmen vom Start weg die Kontrolle, das 1:0 von Alina Erban (25.) blieb in der ersten Halbzeit jedoch die einzige Ausbeute. Nach dem Seitenwechsel wurden die Aktionen zielstrebiger, Janina Knoll (62.), Vanessa Herberger (77.) und abermals Erban (84.) machten den Sack zu.



Kreisklasse Bamberg Süd: DJK Schnaid/Rothensand - DJK Teuchatz II 3:2

70 Minuten lang hatten die Gastgeberinnen das Spiel im Griff und ging mit der ersten gelungenen Aktion in Führung: Tanja Fritsch setzte sich auf der Außenbahn durch und brachte den Ball in die Mitte, wo Anna-Lena Schuberth aus acht Metern einnetzte (11.). Danach waren die Pässe zu ungenau, Chancen blieben Mangelware: bis zur 32. Minute, als Schuberth in die Schnittstelle startete und eiskalt auf 2:0 erhöhte. Nach der Pause plätscherte das Spiel vor sich hin, die Defensivreihen standen sicher. Teuchatz musste das Risiko erhöhen und fing sich prompt einen Konter ein, den Schuberth zum 3:0 nutzte (72.). Wenn Eva-Maria Weiß nicht im direkten Gegenzug eine Unachtsamkeit zum 1:3 genutzt hätte, wäre der Drops wohl gelutscht gewesen. Doch die Gäste witterten Morgenluft, und als Melanie Dorn nach einem verunglückten Ball zum 3:2 einschob (77.), roch es nach einer Überraschung. Doch Rothensand ließ sich nicht nervös machen und verwaltete den Vorsprung routiniert.