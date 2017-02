Viele Spitzenläufer beim Maintal-Cross

Bei bestem Laufwetter fanden im oberfränkischen Kemmern die bayerischen Cross-Meisterschaften statt. Insgesamt wurden -- gestaffelt nach Alter, Geschlecht und Streckenlänge - zehn Meisterschaftsläufe und zwei Rahmenwettbewerbe (Schüler- und Hobbylauf) ausgetragen. Während die ersten Wettkämpfe bis zum Mittag noch unter einer Nebeldecke bei Temperaturen um den Gefrierpunkt stattfanden, erwärmte die langsam durchbrechende Sonne danach nicht nur die Luft, sondern auch den Boden, der dadurch weich und tief wurde.

Die Teilnehmerfelder waren in allen Läufen durchgehend stark besetzt. Die in Bayern herausragenden Vereine der LAC Quelle Fürth und LG Telis Finanz Regensburg waren mit vielen leistungsstarken Athleten vertreten. Hinzu kamen aber auch einzelne Starter von europäischem Spitzenniveau. Zum Beispiel Martin Grau vom LSC Höchstadt, der nach einem Jahr Pause das Mittelstrecken-Rennen der Männer über 3750 Meter in hervorragenden 11:06 Minuten für sich entschied.



Grau forciert das Tempo

Das Feld war gespickt mit namhaften Läufern aus Bayern, so die starken Regensburger Ramdane Cherif, Koller und Beinlich oder die Asse aus Zusam mit Gröbel und Estner. Auch die LAC-Quelle-Läufer waren nicht zu unterschätzen. Das 43 Mann starke Feld machte sich auf die dreimal zu laufende Runde im schönen Maintal. Der Veranstalter hatte mit viel Einsatz eine tolle abwechslungsreiche Strecke präpariert, die auch einer deutschen Meisterschaft würdig gewesen wäre. Nach einer lockeren Einführungsrunde in einer sechsköpfigen Führungsgruppe macht der Biengartner Ernst, forcierte kurz das Tempo und löste sich aus dem Feld. Einzig Ramdane Cherif konnte folgen, hatte aber eingangs der letzten Runde ebenfalls schon 50 Meter Rückstand. Kraftvoll flog Grau über jedes Hindernis und konnte es sich sogar leisten auf den letzten Metern nicht alles geben zu müssen. Am Ende hatte er elf Sekunden Vorsprung auf den Zweitplatzierten und holte den bayerischen Meistertitel zurück an die Aisch.

Tobias Budde lief ein solides Rennen und kam nach 11:58 Minuten auf Gesamtplatz 12 (Männer Platz 9) ins Ziel. Einziger Wermutstropfen: Weil die anderen Leistungsträger des Höchstadter Top-Teams entweder krank oder verletzt waren oder aufgrund von - Unistress geschuldetem - Trainingsrückstand auf einen Start verzichteten, konnte der LSC keinen dritten Läufer für die Mannschaftswertung aufbieten.



Schell findet keinen Rhythmus

Im Anschlussrennen ging es für U20-Läufer Theo Schell um eine Medaille. Doch bereits in der ersten Runde fiel LSC-Trainer Markus Mönius auf, dass sein Schützling an diesem Tag nicht in seinen Rhythmus finden würde. So musste er insgesamt vier Kontrahenten den Vortritt lassen und belegte Platz 5 in genau zwölf Minuten. Neun Sekunden fehlten Schell zu Bronze. Am kommenden Wochenende versucht er sein Glück über 3000 Meter bei den deutschen Hallenmeisterschaften der U20 in Sindelfingen. Dort wird auch eine Männerstaffel des LSC an den Start gehen.

Die Leistungen des TSV Burghaslach konnten sich ebenfalls sehen lassen: So erreichte Kerstin Lutz über 6250 Meter in einer Zeit von 26:21 Minuten Rang zwei in der Altersklasse W40. Über die gleiche Strecke erreichte Thomas Zeh mit einer Zeit von 23:14 Minuten in der M50 einen hervorragenden fünften Platz. In der M55 platzierte sich Andreas Wolfer-Heimann auf dem achten Rang, Reinhard Dölfel wurde Elfter. In dieser Altersklasse nicht zu halten war Hans Joachim Herrmann (LG Erlangen), der mit 22:18 Minuten 51 Sekunden Vorsprung auf Rang 2 hatte und zusammen mit Hans Freudenberger (3. M55) und Jörg Fiedler (14. M55) Platz 2 in der Teamwertung holte. Das Trio des TSV Burghaslach kam hier auf den fünften Rang.



Der Boden wird immer tiefer

Brigitte Bärnreuther (FSV Großenseebach) absolvierte die 6250 Meter in 31:52 Minuten, was Rang 4 in der W60 bedeutete. Der TSV Höchstadt hatte ein Quartett am Start: Werner Dengler (30:14 min), Karl-Heinz Schatz (30:23) und Rainer Scheckenbach (36:10) belegten in der M60 die Plätze 13, 14 und 19, Joachim Masatz wurde in der M65 in 29:40 Minuten Achter. Zusammen mit Dengler und Schatz holte er Rang 5 in der Mannschaftswertung.

Nach elf Wettbewerben war der Kurs in den Mainauen ausgetreten, tief, matschig oder rutschig, aber vor allem kraftraubend. Bei den Langstreckenläufern, die den Wettkampftag beschlossen, war über sieben Runden (8750 Meter) deshalb alles gefragt: Taktik, Technik, Kraft. Am besten kam damit der Regensburger Simon Boch zurecht, der in 27:37 Minuten vor Addisu Tulu Wodajo (TV 48 Coburg) und Tobias Schreindl (LG Passau siegte. Ein Trio des LAC Quelle Fürth schaffte es in die Top Ten. Patrick Weiler (8., 29:16), Zacharias Wedel (9., 29:27) und Dominik Mages (10., 29:34) wurden Dritter in der Mannschaftswertung. mam/red