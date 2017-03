TSH: Fehlpass-Festival gegen Fichtelgebirge

Nach dem grandiosen Pokalsieg an selber Stelle eine Woche zuvor und einer gefühlten Ewigkeit an der Spitze der Handball-Bayernliga sind die Fans der TS Herzogenaurach, aber auch Trainer Hans-Jürgen Kästl und die Spielerinnen selbst verwöhnt. Zurück im Liga-Alltag war deshalb niemand mit dem klaren 32:18-Sieg gegen die HSG Fichtelgebirge zufrieden. Im Gegenteil: "Das Festival an technischen Unzulänglichkeiten" konnten später weder Kästl noch Spielgestalterin Nina Bestle erklären.



War es die Tatsache, dass der Gegner nur mit acht Akteurinnen angereist war, die stärkste HSGlerin Wölfel fehlte und die Favoritenrolle so klar wie noch nie bei den Begegnungen beider Teams verteilt war? Waren die Gastgeberinnen noch ein wenig vom Pokaltriumph benebelt?



TS Herzogenaurach - HSG Fichtelgebirge 32:18

Auf jeden Fall ließ die TSH speziell in der Anfangsphase alles vermissen, was sie in dieser Spielzeit erfolgreich macht. Stattdessen gab es wenig motivierte Abwehrarbeit, unerklärliche Stockfehler bei den Angriffsbemühungen und einfachste Ballverluste. Kurzum: Die Herzogenauracherinnen wussten lange nichts mit den zahlreichen Vorteilen anzufangen, erst in der siebten Minute gelang ihnen der zweite Treffer zum Ausgleich.

Ahnlich zäh ging es weiter, die Kästl-Sieben bekam die einsatzfreudigen, aber doch durchsichtig agierenden Gäste nicht auf Distanz. Da es diese lange Zeit schafften, die Zahl der Tempogegenstöße des Tabellenführers durch extrem lange Ballpassagen zu minimieren und die Unaufmerksamkeit in der Herzogenauracher Abwehr immer wieder zu nutzen, wurde die Begegnung zu einem aufreibenden Stellungskampf.



In den ersten 17 Minuten waren die Kontrahenten jeweils nur viermal erfolgreich, allerdings auch, weil die Deckung der Gastgeberinnen mit der Zeit etwas engagierter wirkte. Doch auch dies beflügelte die Offensive nicht. "Die hohe Fehlerquote am Anfang war extrem, worunter natürlich die Zuspielqualität enorm gelitten hat", bemängelte Kästl, der seinen Abschied zum Ende der Saison angekündigt hat ( siehe unten ).



TSH findet den Rhythmus

Erst als die Kräfte der HSG etwas nachließen, fand die TSH wieder in den Sprintrhythmus. Schnell schaffte sie einen Sechs-Tore-Puffer (11:5/27.), und es klar, dass sie die Begegnung gewinnen würde, denn so einen Rückstand kann ein personell derart gebeutelter Gegner kaum aufholen. "Später haben wir die Begegnung zumindest über das bewehrte Tempospiel dominiert. Nach der Pause plätscherte die Begegnung auf mäßigem Bayernliganiveau vor sich hin", anlysierte der 55-Jährige.



Allmählich durften die knapp 100 Zuschauer sogar an ihren Jubel vom Pokaltag anknüpfen, zum Beispiel, als Tanja Küffner aus der Ecke in den Wurfkreis springend einen herrlichen Pass zurück an die Kreismitte spielte, den Kreisläuferin Kerstin Lang ebenso elegant verwertete. Mit weiteren gelungenen Angriffen hielten die Mittelfränkinnen ihren bislang größten Vorsprung bis zur Pause (14:8).



Nach dem Seitenwechsel wirkten Bestle und Co. etwas konzentrierter, schon in der 36. Minute lautete der Spielstand 19:9 für die Heimmannschaft, die fortan nichts mehr anbrennen ließ und den Vorsprung problemlos verwaltete. Zwar fehlten Kästl mit Stefanie Mittasch, Corinna Merz, Carole Mittelheisser und Janka Kräck gleich vier Spielerinnen sowie eine zweite Torfrau, dennoch konnte er ständig aus zehn Verbliebenen wählen und hatte dabei zunehmend ein "gutes Händchen".



Rückraumtreffer machen Mut

Besonders zeichneten sich diesmal Küffner und erneut Alina Erdmann aus. Ihre Treffer aus dem Rückraum machen für die folgenden schweren Aufgaben ebenso Mut wie die aus der Distanz stabil werfende Laura Wedrich. Doch es warten demnächst weitaus größere Brocken, die offensiv seriös mit dem Spielgerät umgehen können und der TSH somit wohl weniger Chancen für ihre erfolgreichen Gegenstöße lassen werden. Und darauf zu hoffen, dass der ärgste Verfolger Bergtheim Richtung Meisterschaft Punkte liegen lässt, wird sich kaum erfüllen, wenngleich die Unterfränkinnen zum dritten Mal mit nur einem Tor Unterschied gewannen.



"Wir sind anfangs einfach nicht ins Spiel gekommen, irgendwie fehlte es lange an der nötigen Spannung. Letztlich geht der Sieg aber in Ordnung", resümierte Bestle, die mit ihren Kameradinnen am Samstag nach Ottobeuren muss.

TSH: Ebersberger - Stephan (4), Egle (1), Wedrich (5), Bestle (2), Probst (6), Mergner (1), Erdmann (4), Lang (2), Theobald (1), Küffner (6)





Kästl geht zurück in die Oberpfalz

Angedeutet hatte er es gegenüber den Verantwortlichen bereits im Dezember, nun ist es offiziell: Hans-Jürgen Kästl wird in der kommenden Spielzeit nicht mehr Trainer der TSH-Handballerinnen sein. Der 55-Jährige, der 2015/2016 als Nachfolger von Udo Hermannstädter übernahm, gab seinen Rücktritt Ende vergangener Woche gegenüber der Bayernliga-Mannschaft bekannt. Er begründete diesen angesichts des anhaltenden Erfolgs ungewöhnlichen Schritt mit dem enormen Zeitaufwand.



Schließlich pendelt der Coach seit fast zwei Jahren mehrmals pro Woche von seinem Wohnort Sulzbach ins etwa 80 Kilometer entfernte Herzogenaurach. Dies könne er nicht auf Dauer mit seinen beruflichen Verpflichtungen als Unternehmer in Einklang bringen. Zumal der selbsternannte Autodidakt sein Amt bei der Turnerschaft akribisch erfüllt. "Es waren zwei äußerst intensive Jahre, die viel Energie kosteten. Es ist daher der richtige Zeitpunkt", sagte Kästl.



Schon jetzt - zwei Monate vor seinem Abschied und dem möglichen Aufstieg in die Regionalliga - ist festzustellen, dass Kästl Außergewöhnliches vollbracht hat: Als er Abteilungsleiterin Christine Odemer sein "Ja-Wort" gab, standen ihm gerade einmal zehn Akteurinnen zur Verfügung, dennoch führte er ein wettbewerbsfähiges Team in seine Premierensaison. Zwar hatte der langjährige Vorgänger Hermannstädter in seinen letzten zwei Jahren ähnliche Personalengpässe, allerdings jeweils genug Zeit, aktiv zu werden.



Kästl schaffte mit dem Minikader einen soliden achten Platz. Als es Odemer vor einem Jahr gelang, Hermannstädter wieder in die Abteilung einzubinden, schickte das "Dreigestirn" im Sommer eine qualitativ und quantitativ hochwertige Mannschaft an den Start. Der Oberpfälzer formte mit seiner ruhigen, kompetenten und engagierten Art eine Truppe, die die Erwartungen weit übertraf. Der Titel im bayerischen Pokal und die seit Monaten dauernde Tabellenführung in der höchsten Spielklasse des Freistaats belegen die hervorragende Arbeit von Team, Trainer und Verantwortlichen der TSH.



Zwar kann die Bekanntgabe einer solch wichtigen Personalie den Ligaendspurt trüben, wer aber die Spielerinnen und Kästl kennt, der weiß, dass sich alle Protagonisten keine Blöße geben, sondern unverändert engagiert den Platz an der Sonne verteidigen werden. Unabhängig davon hat sich Kästl um den Frauenhandball in Herzogenaurach wie zuvor Hermannstädter verdient gemacht. Mit den Erfolgen der vergangenen Monate sollte es den Verantwortlichen gelingen, zeitnah einen Nachfolger zu präsentieren. Erste Gespräche wurden bereits geführt.



Stimmen zu Kästls Abschied

Christine Odemer, Abteilungsleiterin: "Es kam nicht überraschend, dennoch bedaure ich es sehr. Unsere Zusammenarbeit war stets vertrauensvoll. Er hat sich voll für die Mannschaft eingesetzt, war immer für neue Ideen offen. Mir tut es leid, dass er geht, kann es aber gut verstehen. Ich hoffe, dass der Spruch zutrifft, wonach man sich immer zweimal begegnet, und dies im positiven Sinn."



Lena Mergner, Spielführerin: "Natürlich bedauern wir es, dass Hans-Jürgen aufhört, respektieren aber seine Entscheidung."



Hans-Jürgen Kästl, Noch-Trainer: "Ich schließe eine Rückkehr in den Leistungssport nicht aus, aber sicherlich nicht im Frauenhandball. Ein Amt in der Bayern- oder Regionalliga kommt für mich nicht in Frage, da ich eine vergleichbar attraktive Aufgabe wie in Herzogenaurach nicht finden werde."