Sportlicher Abstieg ist besiegelt

Mit der 22. Niederlage im 26. und letzten Saisonspiel verabschiedeten sich die Regionalliga-Basketballer in die Sommerpause und - aller Voraussicht nach - in die Bayernliga. Mit dem 61:85 beim MTSV Schwabing beendeten die Longhorns eine Spielzeit, die kaum unglücklicher hätte verlaufen können: Zu Rundenbeginn sagten drei Centerspieler kurzfristig ab, die schon zugesagt hatten, wodurch die TSH über das gesamte Jahr ein Problem unter dem Korb hatte. Dazu kamen Unmengen an Verletzungen und knappen Niederlagen, welche den jungen Herzogenaurachern Wind aus den Segeln nahmen. Als Tabellenvorletzter sind die Longhorns aus sportlicher Sicht abgestiegen, jedoch bleibt die kleine Hoffnung erhalten, dass aufgrund der Abstiegs-/Lizenzsituation in den höheren Ligen doch noch der Klassenerhalt realisiert werden kann.



MTSV Schwabing - TS Herzogenaurach 85:61

Das erste Viertel konnten die Herzogenauracher noch ausgeglichen gestalten, da sie enorm intensiv verteidigten und den Schwabingern so kaum gute Würfe erlaubten. Dementsprechend niedrig war die Punkteausbeute der Gastgeber. Jedoch machte sich der hohe Energieverbrauch in der Defensive auch offensiv bemerkbar, denn auch die Longhorns taten sich in Sachen Punkteproduktion schwer. Allein der beste Herzogenauracher, Vedran Nakic, sorgte gelegentlich für Zählbares, sodass die Aurachstädter nach den ersten zehn Minuten mit 14:13 in Front lagen.

Im zweiten Viertel fanden die Landeshauptstädter besser ins Spiel und entwickelten Lösungsmöglichkeiten, den Herzogenauracher Verteidigungswall zu überwinden. Folglich kamen sie in der Offensive besser ins Rollen, was ihnen auch in der Defensive zusätzliche Motivation verlieh. Die TSHler hingegen konnten keine kontinuierliche Spielidee etablieren, um gegen die aggressive Ganzfeldverteidigung ihrer Kontrahenten konstant Punkte generieren. So setzten sich die Hausherren sukzessive ab und führten zur Halbzeit schon mit 36:26.



Auch im dritten Durchgang behielten die Münchner die Spielkontrolle, wobei nun die Longhorns deutlich besser in der Offensive agierten. Mike Kaiser und Ben Gahlert fanden Wege, ihre jeweiligen Gegenspieler zu überwinden und sorgten dafür, dass die TSH im Spiel blieb. Aber auch die Schwabinger punktete weiter fröhlich, da insbesondere Fynn Fischer mächtig aufdrehte und allein zehn seiner 14 Punkte in diesem Viertel auflegte. Dadurch entstand ein spektakuläres Regionalligaspiel, was auch den rund 150 Zuschauern beste Unterhaltung bot. Vor dem Schlussabschnitt stand es dann 62:46 für die Gastgeber und das Spiel war so gut wie gelaufen.



Zwar gaben die Longhorns nicht auf, aber sie glaubten auch nicht wirklich mehr an ein Comeback. Dementsprechend waberte das Spiel so vor sich hin, ohne dass sich eine Änderung am Ausgang des Spiels abzeichnete. Die Schwabinger agierten sehr souverän, trafen zu 90 Prozent die richtigen Entscheidungen und brachten damit schließlich das Spiel mit 85:61 nach Hause. Die TSH verlor somit auch das letzte Saisonspiel, bleibt aber aufgrund der gleichzeitigen Niederlage des Schlusslichts aus Bayreuth auf dem vorletzten Tabellenplatz.



Wichtige Erfahrungen gesammelt

"Wir sind froh, dass diese Saison jetzt vorbei ist. Es war eine Saison mit vielen Rückschlägen und vielen harten Niederlagen. Dennoch bin ich stolz, dass wir dieses Jahr trotzdem gut durchgezogen und niemals aufgegeben haben. Unsere jungen Spieler haben sich gut entwickelt und wichtige Erfahrungen mitnehmen können", sagte im Anschluss an die Partie Longhorns-Coach Benedikt Aumeier, dem zumindest ein erfahrener Centerspieler gefehlt hat, der gegen die großen Körper der Kontrahenten wirklich hätte mithalten können. "Aber es ist, wie es ist und wir werden nächste Saison wieder voll angreifen und den Wiederaufstieg anstreben. Wir haben jetzt einen Sommer vor uns, in dem wir unsere Talente weiterentwickeln werden. Nächste Saison werden wir noch stärker zurückkommen", erklärte Aumeier weiter.



TSH: Feuerpfeil (2), Ghotra (9), Nakic (22), Kaiser (15), Zankl (2), Gahlert (6), Übbing (5)