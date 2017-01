"Seid ihr auch alle schön brav gewesen?"

Seit 40 Jahren gibt es eine traditionelle Kick-Off-Veranstaltung für alle professionellen Nikoläuse. In der Region ist es der Forchheimer Nikolauslauf. Heuer schon zum 40. Mal. Und die Gespräche drehen sich natürlich darum, was dieses Jahr "in" ist. Welche Stiefelfüllung ist die beste? Was hat sich in der Vergangenheit bewährt? Oder: Wie soll die Aufteilung der Postleitzahl-Zustellgebiete dieses Jahr verlaufen? Wieder per Losentscheid oder nach Erfolgsquote des Vorjahres?



Von Knecht Ruprecht ist weit und breit nichts zu sehen. Die Nikoläuse stehen in Gruppen zum Posing beieinander. Selfies werden gemacht. Dazwischen hat sich ein Osterhase verirrt. Wahrscheinlich spielt sein Outlook-Kalender verrückt. Es dominieren die Farben rot und weiß. Aufgeregtes Gemurmel, hier und da klingelt ein Glöckchen. Alles wartet auf die abschließende Teambuildingmaßnahme: den obligatorischen Zehn-Kilometer-Lauf.



Nach dem Lauf werden die Sieger geehrt, danach geht es nach Hause. An die vielen Helfer und Orga-Team-Mitglieder - ob Zeitnahme oder an der Strecke - wird nur am Rande gedacht. Das muss anders werden, dachte sich der Querläufer und überreichte dem Team der ausrichtenden Leichtathletik-Gemeinschaft Forchheim als Dank einen gefüllten Stiefel.



Nebenan in der Startaufstellung hört man schon die typischen Gespräche: "Was ist, wenn der Wind stärker wird? Eigentlich bin ich gar nicht in Form", sagt einer. "Mein Wetter ist das heute auch nicht", antwortet ein anderer. Das typische Understatement am Start. Seit gestern habe ich dieses Kratzen im Hals. Soll ich tatsächlich für den Nikolauslauf eine Lungenentzündung riskieren? "Viel zu kalt." Sein Gesprächspartner bejaht mit der Bemerkung, dass sich die Abnahme der Außentemperatur diametral zum Verletzungsrisiko verhalte.



Wer sich bei dieser Konversation an ein Wartezimmer oder die Notaufnahme eines Krankenhauses erinnert, liegt gar nicht so falsch. Läufergequatsche am Start. Ein Druck in der Leistengegend hier, ein Stechen im Knie da oder ein Ziehen in der Achillessehne. Eigentlich dürfte über die Hälfte aller Läufer aus gesundheitlichen Gründen nicht an den Start gehen. Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Die Nikoläuse stört das nicht. Gemütlich traben sie los. Hier ein Plätzchen an die Zuschauer verteilend, dort einen Schokoladenlebkuchen. Bei den Nikoläusen geht es heute nur darum, dass ihre Taschen vor dem Ziel leer sind. Im Ziel wartet eine heiße Tasse Tee.



Eiskalte Temperaturen an der Sportinsel, dagegen hilft das rote Filzgewand des Querläufers. Der weiße Bart fuselt etwas. Bei jedem Atemzug wedelt der Schnauzer vor dem Mund. Den letzten Lebkuchen habe ich an einen kleinen Knirps vor dem Zieleinlauf abgegeben. Locker trabe ich dem Ziel entgegen. Vor mir zwei Läufer im Gespräch. Seine Wade zieht. Fühlt sich gar nicht gut an. "Das ist nicht nur eine Muskelverhärtung", meint er. "Das ist mehr. Eine unglückliche Bewegung. Und zack. Schon reißt eine Sehne." Ich sag's ja, die Läufer sind alles Hypochonder.



Die Nikoläuse jedoch sind hochzufrieden. Sie verbuchten die Nikolaustagung als vollen Erfolg. Das große Stiefelverteilen kann beginnen. Zum Abschluss stellen sich die Nikoläuse im Kreis auf, recken ihre Hände in die Luft und rufen: "Seid Ihr auch immer schön brav gewesen?"



Run happy and smile!

Euer Querläufer