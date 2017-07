Schwarz muss ein Team formen

Die Vereine des Fußball-Kreises ER/PEG bastelten bis vor wenigen Tagen am Kader für die neue Saison. Die Planungen bei der SpVgg Heßdorf sind abgeschlossen. Bevor sich das Wechselfenster am vergangenen Freitag schloss, standen auf dem Zettel der Verantwortlichen acht neue Spieler. Dem stehen drei Abgänge gegenüber.

Klar war schon länger, dass sich nach der Saison in Heßdorf auf der Trainerposition etwas tun wird. Michael Green hat den Verein in Richtung Veitsbronn verlassen, sein Nachfolger wird der bei der SpVgg bekannte Joachim Schwarz. Der 36-Jährige war schon von 2011 bis 2014 Cheftrainer der Schwarz-Roten, die damals in der Bezirksliga spielten. Zuvor hat der Übungsleiter schon von F- bis A-Junioren, von Kreisgruppe bis Bayernliga alles trainiert und war unter anderem beim FSV Erlangen Bruck, beim 1. SC Feucht und auch drei Jahre als Jugendtrainer und Techniktrainer im Nachwuchsleistungszentrum des 1. FC Nürnberg aktiv.



Kampf um die Nummer 1

Der neue Mann bekommt für seine Aufgabe in der Kreisliga im nächsten Jahr acht Neuzugänge. Zum einen wechselt Keeper Kevin Kosuchowski nach Heßdorf. Er soll die Lücke des nach Röttenbach abgewanderten Schlussmannes Christian Sellerer füllen. Zusammen mit Jan Allerdissen wird es einen offenen Kampf um den Platz zwischen den Pfosten geben. Der 23-Jährige spielte bis Juli vergangenen Jahres in Buch, zuletzt war er beim TSV Sack aktiv. "Er hat dort die letzten drei, vier Monate gespielt. Er hat in der Jugend eine sehr gute Ausbildung genossen und er ist ein hervorragender Keeper. Er tut uns für die nächste Saison auf jeden Fall gut. Mit Jan wird es einen Kampf um die Nummer 1 geben. Das muss dann der Trainer entscheiden", sagt Heßdorfs Abteilungsleiter Jusuf Alijaj. Mit Carsten Zöllner (ASV Weisendorf) wechselt ein weiterer Keeper nach Heßdorf, aber er ist für die Reserve eingeplant.

Desweiteren konnten die Heßdorfer Petros Sinelis zu sich locken. Der 20-Jährige lief in der vergangenen Spielzeit für den FC Großdechsendorf auf, stieg dort aber in die Kreisklasse ab. Er gehörte zum Stammpersonal von Trainer Sven Berthold, stand 25-mal auf dem Rasen und erzielte dabei einen Treffer. "Er ist ein junger Mittelfeldspieler, der bei uns die Herausforderung sucht", sagt Alijaj. Von Nachbar Großenseebach kommt zudem Marcel Eisenbeiß nach Heßdorf. Der 26-Jährige spielte beim FSV in den vergangenen Jahren nur in der zweiten Mannschaft.



Torjäger will sich beweisen

Der fünfte Neuzugang von einem anderen Verein ist Marius Meyer. Er war in den vergangenen Jahren Leistungsträger bei der DJK Erlangen. Der Mittelfeldmann wurde von den Trainern der Liga dreimal in Folge in die Top-Elf der Saison gewählt. Der Blick auf seine Statistik verät schnell warum. Der 25-Jährige kam in den vergangenen drei Spielzeiten auf 48 Treffer und 33 Torvorlagen. "Er ist ein hochkarätiger Neuzugang und will sich in der ersten Mannschaft beweisen", so der Heßdorfer Abteilungsleiter.

Außerdem verstärken drei Heßdorfer, die zuletzt in der Weisendorfer A-Jugend spielten, ihren Heimatverein. Christopher Nagel, Markus Seeberger und Michael Süß wollen sich bei den Senioren beweisen. "Es sind alle drei sehr gute Perspektivspieler und wir freuen uns auf sie", sagt Alijaj.



Keine konkreten Ziele

Diesen Neuzugängen stehen aktuell drei Abgänge gegenüber: Christian Sellerer (TSV Röttenbach), Tobias Gumbrech (SpVgg Zeckern) und Edgar Wildeis (TSV Abtswind) werden den Verein verlassen. Nach einem vierten Platz im vergangenen Jahr werden die Heßdorfer dann unter dem neuen Trainer Schwarz wieder angreifen. "Wir wollen schon oben mitspielen und erfolgreich sein. Der Aufstieg ist aber kein Thema. Es wird sich im Laufe der Saison zeigen, was für uns drin ist", erklärt Alijaj.