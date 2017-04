SCA-Männer brauchen nur noch einen Punkt

Die Adelsdorfer Tischtennis-Herren haben sich ein Remis beim direkten Konkurrenten Hilpoltstein erkämpft und mit dem überraschend deutlichen Erfolg gegen den Tabellenzweiten am Tag darauf einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt in der 1. Bezirksliga gemacht. In der 3. Bezirksliga musste Zeckern einen Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt hinnehmen.



Volle vier Punkte aus zwei Spielen ist die Bilanz der Zeckerner Frauen. Die SpVgg hat die Verteidigung des dadurch errungenen Aufstiegsrelegationsplatzes in der 1. Bezirksliga aber nicht in der eigenen Hand. Die Reserve hat den Titel in der 3. Bezirksliga derweil eingetütet. Die Adelsdorfer Damen holten die Punkte gegen die TS Herzogenaurach II kampflos.



1. Bezirksliga, Herren: TV Hilpoltstein III - SC Adelsdorf 8:8

Zunächst ging es zum Abstiegskracher. Aus den Doppeln ging nur ein Sieg an die Gastgeber, da Porsch/Peter im Entscheidungssatz unterlagen. Besser lief es für Ondrejicka/Zöbelein, die mit Mulack/Tempelmeier kurzen Prozess machten (3:0). Zwar verloren Krumbeck/Sussmann den ersten Satz mit 4:11, rissen das Ruder aber herum (3:1).



Simon Porsch fand kein Mittel gegen Seitz (0:3). Igor Ondrejicka traf auf den jungen Alexander Christoph. Schon in der Hinrunde lieferten sich die beiden ein heißes Fünf-Satz-Match. Die Akteure enttäuschten nicht und boten den Zuschauern tolle Ballwechsel, wobei Ondrejicka am Ende der Sätze immer die Nase vorn hatte. Anschließend hagelte es drei Niederlagen von Jürgen Zöbelein, Volker Krumbeck und Jörg Peter, die Hilpoltsteiner zogen auf 5:3 davon. Jörg Sussmann zeigte gegen Tempelmeier, dass man sich auf ihn und seine Noppen verlassen kann (3:0). Ondrejicka sicherte Adelsdorf den Ausgleich. Von da an ging es hin und her. Ein enges Spiel von Simon Porsch gegen Christoph endete zugunsten der Heimmannschaft. In der Mitte lieferten sich Zöbelein und Mulack ein heißes Gefecht, nach fünf knappen Sätzen triumphierte der SCAler.



Krumbeck traf in seinem zweiten Einzel auf den stark aufspielenden Haubner und musste passen, ebenso wie Peter, der nichts gegen Tempelmeier ausrichten konnte (0:3). Sussmann ließ den jungen Danzer vier Sätze lang auf seine Noppen beißen und punktete zum 7:8. So musste das Schlussdoppel der Aischgründer die Kastanien aus dem Feuer holen. Ondrejicka/Zöbelein entführten mit 11:5, 11:3 und 11:8 einen verdienten Zähler aus Hilpoltstein.



SC Adelsdorf - SpVgg Erlangen II 9:1

Am Tag darauf begrüßte der SCA die ersatzgeschwächte "Spieli" in der Aischgrundhalle, die es dem Heimteam leicht machte. Den einzigen Punkt erspielten die Erlanger im Doppel. Porsch/Peter wurden von Fürst/Bergmann auf dem falschen Fuß erwischt (1:3). Ondrejicka/Zöbelein und Krumbeck/Sussmann gewannen ohne Probleme (3:0). Der Rest war im Prinzip Formsache.



Ondrejicka punktete beinahe mühelos gegen Bergmann. Porsch gewann nach verschlafenem ersten Satz mit 3:1 gegen Fürst. Eichner klaute Zöbelein zwar den zweiten Satz, verlor die Anschlussdurchgänge aber klar. Keine Mühe hatte Krumbeck gegen Blank, auch Sussmann, der nach einer 2:0-Satzführung eine kleine Konzentrationsschwäche hatte, zeigte mit dem 11:3 seinen Formanstieg.



Peter startete gut in den ersten Abschnitt. Im zweiten und dritten Satz hatten beide Akteure Probleme mit der Sonneneinstrahlung. Zum Schluss hatte wieder der Adelsdorfer die Nase vorne und gewann mit 3:2. Unter den Augen von Bürgermeister Karsten Fischkal holte Ondrejicka den neunten Punkt. ng



1. Bezirksliga, Damen: TSV Winkelhaid - SpVgg Zeckern 4:8

Der Abstieg des TSV stand bereits fest, dennoch ergab sich das Schlusslicht nicht kampflos. Mit zwei Doppeln und den Einzeln des vorderen Paarkreuzes ging Zeckern in Führung. Dann holte Winkelhaid mit der Noppenspielerin Böhm gegen Frauke Langer und Hirschmann gegen Janine Krebs auf.



Ingrid Straub bewies sich erneut als Punktegarant, während Karoline Holmer überraschend gegen Rau den Kürzeren zog. Pechvogel Krebs musste sich erneut im fünften Satz geschlagen geben, bevor Langer und erneut Straub nachsetzten. Zumindest den letzten Punkt gegen Spitzenspielerin Susanne Häberlein steuerte Krebs bei.



SpVgg Zeckern - SV Weiherhof II 8:6

Dreieinhalb Stunden dauerte das Duell um die vorderen Ränge, in dem die Gastgeberinnen dank einer überzeugenden Leistung von Straub die Oberhand behielten. Die Zeckerner Spitzenspielerin holte nicht nur den Doppelsieg mit Langer, sondern auch drei Einzel - ohne Satzverlust. Fast gleich tat es ihr Langer, die zwar ein Einzel abgab, jedoch den überraschenden Punkt gegen Weiherhofs Nummer 2 holte.



Holmer führte im Doppel mit Krebs 2:0, doch das Gäste-Spitzenduo drehte das Ergebnis. Holmers Einzel gingen immer über fünf Sätze, zwei davon holte sie nach Hause, nur Baier blieb für sie unschlagbar. Krebs ging komplett leer aus. Doch durch den Sieg von Holmer über Weiherhofs Nummer 4 und den Erfolg von Langer über die Nummer 2 holte sich die SpVgg den Aufstiegsrelegationsplatz. jk



3. Bezirksliga, Herren: FC Eschenau II - SpVgg Zeckern 9:4

Nach den Doppeln (2:1) und der ersten Einzelrunde (5:4) war das Duell völlig offen, dann unterlagen nach der Reihe Tobias Miemitz, Andreas Ruppert, Heiko Hildel und Ralf Hellmann, so dass Benno Weis und Alexander Körner kein zweites Mal an die Platte durften. rup



3. Bezirksliga, Frauen: SpVgg Zeckern II - SC Obermichelbach 8:1

Aufgrund des Patzers der TSH stand Zeckern bereits vor der Partie als Meister fest, dennoch gab sich die Reserve keine Blöße. Lediglich das Einser-Doppel ging an Obermichelbach. rup