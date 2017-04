Relegation: Hoffen und Bangen

Während die erste Herrenmannschaft aufgrund des bereits gesicherten Klassenerhalts in der 1. Tischtennis-Bezirksliga entspannt ins letzte Saisonspiel ging, kämpfte die "Zweite" vergeblich darum, den direkten Abstieg aus der 3. Bezirksliga zu vermeiden. Aus dem Schneider sind auch die Herren der SpVgg Zeckern noch nicht, die in die Relegation müssen. Genauso wie die Damen der Turnerschaft Herzogenaurach, die in einem umkämpften letzten Saisonspiel den SC Adelsdorf in die Schranken wiesen.



Herren, 1. Bezirksliga: SC Adelsdorf - TTC Büttelbronn 6:9

Da vor dem Spiel der Klassenerhalt für den SC Adelsdorf bereits gesichert war, konnten die Aischgründer es sich leisten, mit zwei Ersatzspielern anzutreten. Die Doppel starteten wie gewohnt mit dem Punktgewinn von Ondrejicka/Zöbelein gegen Hutzel/Schleussinger. Sussmann/Nagel verloren gegen das Einserdoppel der Gäste knapp im fünften Satz und Peter/Schleicher gegen das Materialdoppel Sattich/Tritz in drei engen Sätzen.

Etwas Leichtsinn schlich sich bei Igor Ondrejicka nach einer 2:0-Führung ein, doch im Entscheidungssatz spielte er wieder wie gewohnt auf und punktete gegen Werner. Jürgen Zöbelein hatte keine Chance gegen Huzel (1:3), Jörg Sussmann ging über die volle Distanz, hatte gegen Sattlich aber ebenfalls das Nachsehen. Die Luft raus war auch bei Jörg Peter in seinen Einzeln gegen Schleussinger und Sattich, die er jeweils mit 0:3 abgab. In Höchstform präsentierte sich jedoch Joker Markus Nagel der sowohl Tritz mit knallharten Vorhandtopspins triezte und auch Ramspeck mit 11:5 und 11:2 förmlich deklassierte. Tizian spielte zwar gut, doch gegen Rampseck und Tritz wollte ihm nichts gelingen.

Ungeschlagen in der Rückrunde und damit der beste Spieler der Liga blieb Igor Ondreijka, der seine Klasse gegen Huzel zeigte. Spannung pur war im Match von Zöbelein gegen Werner angesagt, wobei beide am Limit spielten und Zöbelein sogar eine 10:5-Führung in der Verlängerung noch aus den Händen gab.



Herren, 3. Bezirksliga: CVJM Unterasbach - SC Adelsdorf II 9:4

Überraschend ging der SC aus Eingangsdoppeln mit Siegen von Nagel/Schleicher gegen Jarosch/Kisslinger und Willert/Feulner gegen Welsch/Jahn in Front. Udo Willert war nur ein Satzgewinn gegen Welsch vergönnt. Anschließend zeigte Markus Nagel gegen Jahn herrliches Angriffsspiel und die besseren Nerven im Entscheidungssatz gegen Jahn. Auch eine 2:0-Führung reichte Tizian Schleicher gegen Jarosch nicht, denn im fünften legte der Asbacher noch einen Gang zu. Dieter Feulner war verletzungsbedingt nicht zu 100 Prozent fit und hatte somit keine Chance gegen Kisslinger und Jarosch. Die ersten beiden Sätze musste Jannis Porsch etwas unglücklich Kosiba überlassen und resignierte dadurch im dritten Satz. Ersatzmann Norbert Geier verlor zwar einen Satz hoch mit 11:2, stellte aber sein Spiel um, hielt seinen jungen Gegner Merkel in Schach und verkürzte auf den 5:4.

Im vorderen Paarkreuz gab es im Topspiel zwischen Welsch und Markus Nagel einen offenen Schlagabtausch zu bestaunen. Die beiden hauten sich die Bälle um die Ohren, wobei der Unterasbacher sich im fünften Satz denkbar knapp mit 11:9 behauptete. Danach konnten Willert, Feulner und Porsch gegen die motivierten Gäste nichts mehr ausrichten, der Abstieg der Adelsdorfer war damit besiegelt.



Herren, 3. Bezirksliga: SpVgg Zeckern II - TSV Ammerndorf 7:9

Aus den Doppeln kamen die Gastgeber mit einem 1:2-Rückstand, und als Philipp Nüßlein und Tobias Miemietz im vorderen Paarkreuz gegen Kramer und Fläschner den Kürzeren zogen, sah es nicht gut aus für die SpVgg. Doch dank der Energieleistungen von Heiko Hildel, Ralf Hellmann und Alexander Körner glich Zeckern aus, und es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, bei dem Helmann und Körner im hinteren Paarkreuz mit zwei Drei-Satz-Siegen die Chance auf ein Remis wahrten. Dass Ruppert und Hildel dort den Kürzeren zogen, fiel nicht ins Gewicht, denn der direkte Klassenerhalt wäre für die SpVgg sowieso nicht mehr möglich gewesen. In der Relegation hat Zeckern zunächst ein Freilos und erwartet am Freitag, 28. April, den Sieger des Duells der Kreisliga-Vizemeister SC Uttenreuth II und SpVgg Greuther Fürth II. Bei einem Sieg könnten die Zeckerner sicher für ein weiteres Jahr in der 3. Bezirksliga planen.



Damen, 1. Bezirksliga: SpVgg Zeckern -TV 48 Schwabach 3:8

Ein Punkt und das bessere Spielverhältnis fehlten den Zeckernerinnen vor dem letzten Spieltag, um doch noch Relegationsrang 2 zu erreichen. Doch gegen den Tabellenersten aus Schwabach war nichts zu holen. Der TV 48 geht ungeschlagen in die Landesliga, daran änderte auch die SpVgg nichts mehr.

Nur drei Punkte landeten am Ende auf dem Konto der Gastgeberinnen, die mit Ersatzspielerin Lea Meirich angetreten waren. Bereits die Doppel gingen klar in drei Sätzen an die Gäste, die in Bestbesetzung antraten. Danach war nicht mehr viel für die SpVgg drin. Ingrid Straub, die beste Spielerin der Saison wurde, sorgte erneut für einen Zeckerner Punkt. Gemeinsam mit Frauke Langer, die zwei Zähler beisteuerte, waren die beiden die einzigen Punktelieferanten. Lea Meirich sammelte erneut Erfahrung in der 1. Bezirksliga, und Karoline Holmer musste sich diesmal gegen beide vorderen Spielerinnen geschlagen geben.



Damen, 3. Bezirksliga: TS Herzogenaurach - SC Adelsdorf 8:6

Obwohl sie keine Chance mehr hatten, die TSH noch von Relegationsrang 2 zu verdrängen, gaben die Adelsdorferinnen noch einmal alles. Sieben Einzelspiele gingen über die volle Distanz, von denen die Gäste sogar vier für sich entscheiden konnte. Am Ende fehlte dem SCA jedoch das Glück: Claudia Porsch kämpfte sich gegen Angela Bleistein nach 0:2-Rückstand in den fünften Satz, verlor dort aber mit 5:11. Sabine Fiedler übernahm nach einer Energieleistung gegen Kerstin Zollhöfer im dritten Satz (18:16) die Führung, hatte dann aber nicht mehr die Kraft, um noch das verdiente Unentschieden zu sichern. Herzogenaurach steht damit als Vizemeister fest und spielt nun in der Relegation um den Aufstieg: Die TSH muss sich zunächst mit dem Zweitplatzierten der 3. Bezirksliga West, dem ASV Wilhelmsdorf, messen und - im Falle eines Sieges - mit dem SV Tennenlohe, der in der Abschlusstabelle der 2. Bezirksliga Nord/West Rang 8 belegte.