Nachwuchs brachte Torhunger nach Etzelskirchen

Das Hallenmasters der Jugendfußball-Abteilung der SpVgg Etzelskirchen ist ein Mammut-Event: Unter Leitung von Werner Pesold und Frank Bertram wurden am vergangenen Wochenende die ersten fünf Turniere durchgezogen, bei denen vor allem ins Auge stach, dass für die Jüngsten ein Funiño-Festival ausgerichtet wurde und sich im Endspiel der F-Junioren die zwei Teams des Gastgebers gegenüberstanden. Der zweite Teil des Hallenmasters in der Höchstadter Aischtalhalle wird am 4. und 5. März über die Bühne gehen.



D-Junioren

Im Auftaktspiel legte der ASV Höchstadt los wie die Feierwehr (3:0 gegen Eltersdorf) und damit den Grundstein zu einer Siegesserie. Letztendlich schafften es hinter dem ASV aber auch die "Quecken" ins Halbfinale. In Gruppe B gelang der JFG Deichselbach-Regnitzau ebenfalls ein Durchmarsch. Die SG Vestenbergsgreuth/Frimmersdorf sah lange wie der zweite Halbfinalist aus. Doch dann traf der SC Gremdorf II im letzten Gruppenspiel sechs Sekunden vor Schluss zum 2:0 gegen Etzelskirchen II und wurde aufgrund der mehr erzielten Tore noch Zweiter.



In der Runde der letzten Vier war jedoch gegen den ASV Höchstadt Schluss (1:4), während die JFG Deichselbach nach einem 1:1 die Eltersdorfer erst im Neunmeterschießen bezwang. Die Quecken sicherten sich mit einem 2:0 gegen Gremsdorf Rang 3, im Endspiel war der ASV Höchstadt auch von der JFG Deichselbach nicht zu stoppen. Mit einem knappen 1:0 holten sich die Aischgründer den Titel.



E3-Junioren

Bei den E3-Junioren war in Gruppe A der TSV Lonnerstadt mit drei Siegen und 7:0 Toren das Maß der Dinge. Ins Halbfinale folgte der SV Buckenhofen, der den Dreier-Vergleich mit der SG Vestenbergsgreuth/Frimmersdorf und Etzelskirchen gewonnen hatte. In Gruppe B fiel eine Mannschaft aus, weshalb die drei verbliebenen Teams in einer Doppelrunde ums Weiterkommen kämpften. Letztendlich holte der TSV Röttenbach den Gruppensieg vor dem ASV Niederndorf. Diese beiden schafften es auch ins Endspiel, weil sich Niederndorf gegen Lonnerstadt noch einmal steigerte (2:0) und Röttenbach die "Buckis" mit 2:1 niederrang.



Bei den Platzierungsspielen war vor allem der Kampf um Platz 5 interessant. Nach einem 1:1 waren jeweils zehn Neunmeter-Schützen nötig, damit die SG Vestenbergsgreuth/Frimmersdorf mit 5:4 gegen Baiersdorf gewann. Lonnerstadt setzte sich vom Punkt gegen Buckenhofen durch (3:2) und wurde Dritter, im Endspiel hatte der TSV Röttenbach mit 1:0 die Nase vorn.



U17-Juniorinnen

Bei den B-Mädchen waren Tore in Gruppe A Mangelware. In sechs Spielen fielen nur acht Treffer, wobei der SC Adelsdorf mit fünf Toren (neun Punkte) den Löwenanteil beisteuerte. Eine Runde weiter schaffte es auch der FC Großdechsendorf mit vier Zählern. Da in Gruppe B nur drei Teams antraten, wurde auch hier eine Doppelrunde gespielt, wobei die SpVgg Reuth vor der SpVgg Erlangen den Sprung ins Halbfinale schaffte.



Reuth hatte dort wenig Mühe (3:0 gegen Dechsendorf), Adelsdorf musste sich gegen die "Spieli" zu einem 1:0 strecken. Die Erlanger entschädigten sich dafür mit einem 2:0 gegen den FC Großdechsendorf und Rang 3. In einem spannenden Endspiel deutete alles auf ein Neunmeterschießen hin, doch fünf Sekunden vor Schluss holte sich der SCA mit einem Glückstreffer den Turniersieg.



F1-Junioren

Zum Start in den zweiten Turniertag reichten den F1-Junioren aus Etzelskirchen in Gruppe A nur vier Treffer, um sich ungeschlagen und ohne Gegentor mit neun Punkten den ersten Platz im Halbfinale zu sichern. Dorthin folgte Eggolsheim nach einem knappen 3:2 gegen Thüngfeld. In Gruppe B holte die zweite Garde der gastgebenden SpVgg ebenfalls Platz 1, Mühlhausen reichten vier Punkte für den Sprung ins Halbfinale.



Dort gab es jedoch eine Packung, Etzelskirichen gewann mit 6:2. Und weil Team II Eggolsheim mit 3:0 bezwang, wartete ein vereinsinternes Endspiel auf die Zuschauer. Vorher jedoch sicherte sich Eggolsheim mit 2:0 gegegn etwas kraftlos wirkende Mühlhausener Rang 3. Im Endspiel sah die erste Mannschaft der Gastgeber durch eine 2:0-Führung wie der Sieger aus. Doch die F2 schaffte den Anschluss (7.) und 35 Sekunden vor Schluss sogar den Ausgleich. Weil es bei den E3-Junioren vorher so viele Fehlversuche gegeben hatte, wurde das Neumeter- zu einem Siebenmeterschießen umfunktioniert. Und hier leisteten sich die F1-Junioren zwei Fehlversuche, während Team II alle Siebenmeter souverän verwandelte und den Turniersieg bejubeln durfte.



G-Junioren

Bei den Jüngsten stand der Spaß im Vordergrund, weshalb ein Funiño-Festival ausgetragen wurde, an dem 65 Kinder teilnahmen. 16 G- und F3-Juniorenteams der sogenannten "Aischtalgruppe" (SpVgg Heroldsbach/Thurn, TSV Neunkirchen, Hemhofen/Zeckern, SpVgg Reuth, SpVgg Etzelskirchen) machten mit bei dieser Spielart des Fußballs, bei der im Modus "drei gegen drei" gespielt und nach jedem erzielten Treffer der Torschütze ausgewechselt wird.



An die Grundlinien des 25x30 Meter großen Felds werden jeweils zwei Tore gestellt, die zwei Meter breit und einen Meter hoch sind. Torhüter gibt es nicht, alle Kinder spielen sowohl im Angriff als auch in der Abwehr. Eine Partie in der Halle dauert in der Regel sechs Minuten. Tore dürfen nur in einer sechs Meter tiefen Schusszone erzielt werden. Nachdem auf diese Weise kein echter Sieger emittelt werden kann, wurden am Ende alle Spieler mit einer Hallenmasters-Medaille ausgezeichnet. fb