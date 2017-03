Lonnerstadter im Terminpech

von DANIEL RUPPERT

Der höchstklassige Frauenfußballverein aus dem Spielkreis ER/PEG hat sein Punktspieldebüt 2017 bereits hinter sich. Aufsteiger SpVgg Erlangen startete in der Landesliga-Nord mit einem 2:0 gegen Reitsch. An diesem Wochenende greift unter anderem der Bezirksoberliga-Neuling TSV Lonnerstadt gegen Greuther Fürth II ins Geschehen ein. Die Kreisligisten SC Gremsdorf und Hammerbacher SV bekommen es zum Auftakt mit demselben Gegner zu tun.

Vor einer hohen Hürde steht der SC Adelsdorf, der Spitzenreiter Effeltrich empfängt. Der SC Oberreichenbach kann mit einem Sieg am Sonntag beim SC Eltersdorf Druck auf den noch pausierenden und dann punktgleichen Primus der Kreisklasse 1, dem SV Langensendelbach, ausüben. Bezirksliga-Absteiger Frauenaurach startet erst heute in einer Woche bei der SG Nürnberg-Fürth.



Bezirksoberliga Mittelfranken

Im Hinspiel ging Lonnerstadt mit 0:4 unter. "Wir hatten die Partie auf Wunsch der Gäste auf unter der Woche verlegt. Dann kam Fürth mit reichlich Verstärkung aus der Ersten", erklärt TSV-Co-Trainer Hannes Schatz. Da der Tabellenführer der Bayernliga am Wochenende spielfrei ist, droht dem Aufsteiger erneut eine Mischung aus Fürth I und II. Laut Schatz gehe es für sein Team ohnehin nur um den Klassenerhalt, der vierte Aufstieg in Folge sei trotz Platz 3 zur Winterpause kein Thema. Nach vier Erfolgen in vier Testspielen ist der 24-Jährige dennoch optimistisch.



Bezirksliga Mittelfranken 1

Nach dem Abstieg strebt Frauenaurach die schnelle Rückkehr in die BOL an, muss sich aber noch gedulden. Gleich zweimal ist dagegen die DJK Nürnberg-Eibach an diesem Wochenende gefordert, die der TSV im letzten Spiel 2016 mit 4:0 bezwang. Dennoch könnten die Nürnbergerinnen mit zwei Siegen am zweitplatzierten Team von Trainer Steven Cyrson vorbeiziehen, das am 24. März (19 Uhr) mit der Begegnung beim Spitzenreiter in die Rückrunde einsteigt.



Kreisliga ER/PEG

Der SV Hetzles ist nur mit einer Mannschaft im Kreisoberhaus vertreten, dennoch treten sowohl der SC Gremsdorf als auch der Hammerbacher SV an diesem Wochenende gegen den Tabellenvierten an. Am Samstag gastieren um 14.15 Uhr die "Bixn" bei den "Hunnen". Der SC stimmte dem Tausch des Heimrechts zu, da Hetzles Starkbierfest feiert. Der Aufsteiger will den Gastgebern kein weiteres Geschenk machen, sondern Punkte für den Klassenerhalt holen.

Gute Gründe für einen Erfolg gegen Hetzles hat auch der HSV am Sonntag um 17 Uhr. In den vergangenen drei Kreispokalendspielen unterlagen die Hammerbacherinnen diesem Gegner, lediglich in der Vorsaison entschieden die Gastgeberinnen ein Duell für sich. Schwer dürfte es auch der SC Adelsdorf haben, der am Samstag (15.30 Uhr) den ungeschlagenen Primus aus Effeltrich zu Gast hat.



Kreisklasse 1 ER/PEG

Mit einem Sieg beim SC Eltersdorf würde Oberreichenbach mit Tabellenführer Langensendelbach gleichziehen. Die einzigen Punktverluste der beiden Teams stammen aus dem 1:1 im direkten Duell unmittelbar vor der Winterpause. Um den SV an der Spitze abzulösen, bräuchte der SCO aber einen Sieg mit 26 Toren Unterschied. Die SG Poxdorf/Möhrendorf empfängt die SpVgg Reuth und hofft im neuen Jahr auf den ersten Punkt.