JFG Seebachgrund geht den Bach runter

von DANIEL RUPPERT

Der vierte von fünf Tagesordnungspunkten der Jahreshauptversammlung der JFG Seebachgrund lässt aufhorchen: "Abstimmung zur Vereinsauflösung". Zehn Jahre nach der Gründung der Jugendfördergemeinschaft zwischen SpVgg Heßdorf, FSV Großenseebach und FC Niederlindach soll die Nachwuchsarbeit der drei Stammvereine am Donnerstag ab 19 Uhr im Sportheim der SpVgg also beendet werden.



Zu wenig Kinder

"Niederlindach wollte nicht mehr", sagt 3. JFG-Vorsitzender Michael König. Der Zerfall hatte in den vergangenen Monaten allerdings schon eingesetzt. "Es gibt einfach immer weniger Kinder, die Fußball spielen", klagt König, der die C-Jugend, deren Trainer er war, in der laufenden Saison nach neun Spieltagen aus der Kreisklasse zurückziehen musste. Eine B-Jugend schickte die JFG heuer erst gar nicht ins Rennen. "Die betroffenen U17-Junioren haben wir in die A-Jugend hochgezogen", erklärt der 33-Jährige.



Zusammen mit der D-Jugend - eine JFG ist nur für Großfeldfußball ausgelegt - und den außer Konkurrenz antretenden U15-Juniorinnen bildete der älteste Nachwuchs zuletzt die einzige personelle Ressource des Vereins. Abgesehen von den Funktionären, allen voran des Vorstands. Die drei Vorsitzenden, Peter Falk, Karin Schmid und König, wollen bei der Versammlung am Donnerstag entlastet werden, um ihre Ämter niederlegen zu können. Falk ist bereits im Dezember aus persönlichen Gründen zurückgetreten.



Und was dann? Ist die JFG Seebachgrund dann nach nur einem Jahrzehnt Geschichte? Im Prinzip schon, "aber die Auflösung des Vereins muss noch notariell beglaubigt werden", erläutert König. Der letzte Eintrag auf der JFG-Homepage - abgesehen von der Ankündigung der Jahreshauptversammlung - datiert aus dem April 2014.

Was die künftige Jugendarbeit angeht, halten sich die drei beteiligten Vereine teilweise bedeckt. "Da müssen wir die Versammlung abwarten", sagt Niederlindachs Abteilungsleiter Horst Biemel um Verständnis bittend. Michael König deutet an, dass die SpVgg und der FSV als SG, also als Spielgemeinschaft weitermachen könnten. "Eventuell mit einem dritten Partner, zum Beispiel Möhrendorf", sagt der 33-Jährige. Der Vorsitzende der SpVgg Heßdorf wiederum ist optimistisch, dass auch der "kleine FCN" bei einer SG weiter im Boot wäre.



Zu wenig Ehrenamtliche

Biemel merkt an, dass nicht nur der Nachwuchs fehle, sondern auch die Ehrenamtlichen. "In einer JFG brauchst du drei Vorsitzende und aus jedem Verein einen Beauftragten für die Jugendfördergemeinschaft. Dazu Kassier, Schriftführer und so weiter", sagt der Abteilungsleiter. Darin liegt auch der Vorteil einer SG gegenüber einer JFG. Zudem ist diese flexibler. "Wir könnten in der B-Jugend mit Hammerbach kooperieren und in einer anderen Altersklasse mit einem anderen Verein", erklärt Hans Ort, Vorsitzender der SpVgg Heßdorf.



Warum dann überhaupt das Korsett mit dem sperrigen Namen? "Damals war eine SG nicht aufstiegsberechtigt", sagt Ort. Mittlerweile habe der Bayerische Fußball-Verband die Regularien geändert. Zudem sei vor zehn Jahren nicht an einen solch großen Kindermangel zu denken gewesen. "In manchen Altersklassen hatten wir sogar zwei Mannschaften", erinnert sich der Klubboss.



Die JFG Seebachgrund ist nicht die einzige Jugendfördergemeinschaft in der Region, die Schluss macht. So hat sich erst im März die JFG Auerbacher Land offiziell aufgelöst, wobei die Liquidation etwa ein Jahr dauern wird. Anschließend wollen der ASV Michelfeld, der FC Troschenreuth sowie der SV 08 und SC Glück-Auf Auerbach ebenfalls eine Spielgemeinschaft gründen. Bereits 2010 ging die Beziehung zwischen der SpVgg Jahn und dem VfB Forchheim namens JFG Franken Forchheim in die Brüche. Damals ging es aber eher um persönliche und finanzielle Meinungsverschiedenheiten.