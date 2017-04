In schlechten wie in guten Zeiten

von JOHANNES HÖLLEIN

Die vergangene Saison reflektieren, die Ziele für die anstehende definieren, in entspannter Runde über die Fallstricke, Herausforderungen und Anforderungen des Spitzensports sprechen. Es ist in den vergangenen acht Jahren zu einer schönen Tradition geworden, dass die Führung der Sparkasse Höchstadt das Top-Team des LSC Höchstadt zu einem offiziellen Treffen bittet, um den Sponsoring-Vertrag um ein weiteres Jahr zu verlängern.

Eine Tradition, mit der gestern nicht gebrochen wurde. "Diese Partnerschaft ist eine tolle Geschichte mit tollen Begegnungen und tollen Erfolgen. Aber auch Rückschlägen, nach denen wir zusammenstehen", sagte Sparkassen-Chef Reinhard Lugschi in Anspielung auf die verpasste Olympia-Qualifikation von Martin Grau im vergangenen Jahr, der im Anschluss ein mentales und körperliches Tal zu durchschreiten hatte. "Es ist nicht selbstverständlich, dass ein kleiner Verein wie der LSC Höchstadt so viele Talente fördern und an die Region binden kann. Es macht uns froh, wenn wir unseren Teil dazu beitragen können. Wir wollen und werden unser Engagement fortführen", bekräftige Lugschi. Vielmehr noch könne die anstehende Fusion mit der Stadtsparkasse Erlangen sogar weiteres Geld in die Fördertöpfe spülen.

LSC-Cheftrainer Markus Mönius nahm den Ball auf und sprach die Hoffnung aus, dass die Partnerschaft ihr zehntes Jubiläum überdauern möge. Die Finanzspritze der Sparkasse sei eine große Hilfe im Sportbetrieb, ein wichtiger Bestandteil beim Decken von Kosten für Reisen, Hotels und Ausrüstung.

Doch obwohl heuer kein Jubiläum gefeiert wird, war schon das gestrige Treffen ein besonderes: Im Top-Team des LSC Höchstadt stehen die Zeichen nämlich auf Umbruch. Alexander Barth (25), Christian Amon und Urgestein Marco Kürzdörfer (25), der seit 15 Jahren unter Mönius trainiert, stecken in der Schlussphase ihres Studiums und werden mit dem Wechsel ins Berufsleben ihren Sport wohl nicht mehr auf dem hohen Level betreiben können. Auch deshalb will es das Trio in der anstehenden Saison noch einmal wissen, herausfinden, was es aus seinen Körpern herauskitzeln kann.

Sie alle fühlen sich wohl beim LSC, loben das freundschaftliche Miteinander und das gegenseitige Anstacheln zu Bestleistungen, die viel harte Arbeit bedeuten. "Es ist nicht mehr so wie in Jugendzeiten, als Leistungssprünge mit der körperlichen Entwicklung einhergingen. Das geht nur mit viel Training", erklärte Kürzdörfer. Dieser Fleiß nötigt auch Trainer Mönius viel Respekt ab. "Es ist überragend, wie die Jungs das durchziehen, mit wie viel Feuer sie bei der Sache sind."



Der Schnellste in Deutschland

Feuer hat auch Aushängeschild Martin Grau gefangen, dessen nach der verpassten Olympia-Qualifikation rebellierender Körper ihm zeitweise den Spaß am Sport genommen hatte. Diese Phase hat der 25-jährige Sportfördersoldat überwunden und giert auch im Hinblick auf die 2018 anstehenden Großereignisse in Nürnberg (DM) und Berlin (EM) auf neue Erfolge. "Ich denke, ich bin auf dem richtigen Weg, auch international wieder bestehen zu können. Ich peile über 3000 Meter Hindernis wieder eine Zeit zwischen 8:30 und 8:25 Minuten an und will deutscher Meister werden", sagte Grau kämpferisch. Sein Zwillingsbruder Bastian schwimmt indes schon auf der Erfolgswelle, sorgt als Stipendiat im Laufteam der University of Southern Indiana in den USA über 1600 Meter (eine Meile), 3000 oder 5000 Meter für Furore.

Derweil stellt sich das Top-Team für die Zukunft auf. Neben einem jungen Augsburger, der in Erlangen studiert, hat sich den Höchstadtern ein Belgier angeschlossen, der bei Adidas arbeitet. Derzeit umfasst das Top-Team elf Sportler. Neben den Genannten sind dies Florian Lang, Theodor Schell, Zacharias Wedel, Thomas Himmer, Niklas Bühner und Tobias Budde.