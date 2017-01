Höchstadter Damen bezwingen den Spitzenreiter

Am zweiten Spieltag im neuen Jahr lieferten die Volleyball-Damen des TC Höchstadt gegen den Tabellenführer der Kreisliga-Nord in eigener Halle ein starke Vorstellung ab, mussten aber zu viele Körner lassen, als dass es im direkt anschließenden Duell mit Neumarkt zu einem weiteren Punktgewinn gereicht hätte. Weil die Konkurrenz punktete, rutschte das Team wieder auf Rang 7 ab.



Frauen, Kreisliga-Nord: TC Höchstadt - SV Schwaig II 3:2

Mit dem Publikum im Rücken wollten die konzentrierten TC-Damen dem Tabellenführer die vierte Saisonniederlage beibringen. So entwickelte sich eine spannende Partie auf Augenhöhe. Im ersten Satz schlug das Pendel beim Stand von 9:9 zugunsten des SV aus, da Julia Dresel mit Schmerzen vom Feld musste. Der TC verlor seinen Rhythmus, fiel bis auf 16:21 zurück. Zwar fingen sich die Gastgeberinnen, doch es reichte nicht mehr für eine Wende (21:25).



Im zweiten Satz ging es wieder spannend zu, auch weil Dresel auf die Zähne biss. Höchstadt ging im Angriff konsequenter zu Werke und schaffte den Ausgleich (25:20). Auch in der Folge wurde um jeden Ball gekämpft. Beim Stand von 12:12 im dritten Durchgang sorgte Sonja Jonas mit sechs Aufschlägen in Folge für einen beruhigenden Vorsprung. Schwaig kämpfte sich zurück, musste dem TCH beim 23:25 aber den Vortritt lassen.



Die Gäste waren gefordert und lieferten: Höchstadt versuchte, mit Auszeiten und Spielerwechseln gegenzusteuern, musste sich jedoch mit 19:25 beugen. So musste der Tiebreak die Entscheidung bringen. Und auch dieser war an Dramatik kaum zu überbieten: Einen Zwei Punkte-Vorsprung des TCH drehten die Gäste bis zum Seitenwechsel in eine 8:7-Führung. Dann zeigte Höchstadt den größeren Siegeswillen, zog bis auf 13:10 davon.



Die Hausherrinnen hielten die Konzentration hoch und holten mit 15:13 den Sieg. Bemerkenswert war die Leistung der Nachwuchsspielerinnen Fiona Geier, Randi Haus, Paula Lukaszewicz und Alisia Schell, die in den meisten Situationen die Nerven behielten und einen wichtigen Beitrag zum Erfolg lieferten. Einen starken Auftritt hatte auch Kristina Bechmann, die als Stellerin viel Laufarbeit verrichten musste.



TC Höchstadt - ASV Neumarkt 1:3

Beide Teams brauchten etwas, um ihren Rhythmus zu finden. Und gerade als es den Anschein hatte, dass es besser würde, riss beim TCH der Faden, Neumarkt entschied den ersten Satz mit 25:14 für sich. Das war der Weckruf für die Gastgeberinnen, die in der Folge deutlich wacher agierten. Eine gute Annahme machte es Bechmann leichter, die Angreifer wieder variabler einzusetzen. Bis zum Stand von 18:18 klappte das sehr gut, doch dann verzettelte sich der TCH erneut (19:25).



Im dritten Durchgang blies Höchstadt mit Biss und Kampfgeist zur Aufholjagd und holte sich mit einem 25:19 das nötige Selbstvertrauen. Doch es zeigte sich, dass das erste Spiel zu viel Kraft gekostet hatte. Zusehends schwand die Konzentration, während die Neumarkter - noch relativ frisch - ihr Spiel durchzogen und den Sieg mit 25:17 unter Dach und Fach brachten. ed

TCH: Kristina Bechmann, Elisabeth Dresel, Julia Dresel, Jana Ganzmann, Fiona Geier, Gabi Haus, Randi Haus, Sonja Jonas, Paula Lukaszewicz und Alisia Schell



U18-Mädchen, mittelfränkische Meisterschaft

Zum Saisonabschluss traten die U18-Mädchen des TCH bei der Bezirksmeisterschaft in Erlangen an. In der Gruppen-Auslosung hatten sie kein Glück, denn die Teams des TV Altdorf und des TSV Ansbach waren einfach zu stark, als dass die Höchstadterinnen ernsthaft Paroli hätten bieten können. Zwar stellten sie immer wieder schöne Angriffe, doch die Gegner parierten diese gekonnt und antworteten oft mit flachen, scharfen Aufschlägen und präzisen Aktionen, die ihre Wirkung nicht verfehlten. Höchstadt gelangen gegen Altdorf nur sieben und zwölf Punkte, gegen Ansbach waren es vier und 13.



Als Gruppendritter blieb dem TCH nur das Spiel um Platz 5, wo der FC Dombühl wartete: Die Aischgründerinnen überzeugten mit einem durchweg schönen Spielaufbau und holten durch druckvolle Angriffe Punkt für Punkt. Auch die Aufschläge kamen sicher und gut, so dass Dombühl früh in Bedrängnis kam. Die TC-Mädchen hatten immer mehrere Punkte Vorsprung, den sie sich nicht nehmen ließen (25:17, 25:16).



Mit Rang 5 kann der TCH zufrieden sein, immerhin hat er damit 14 Mannschaften im Bezirk Mittelfranken hinter sich gelassen. Turniersieger wurde der TV Altdorf der genauso zur nordbayerischen Meisterschaft fährt wie der TSV Altdorf als Zweiter. Die Plätze 3 und 4 belegten der gastgebende TV 48 Erlangen und der TV Fürth.

TCH: Katharina Eckert, Fiona Geier, Randi Haus, Nicola Holzapfel, Theresa Köberlein, Marie und Paula Lukaszewicz, Tanja Merkel



U14-Mädchen, Qualifikations-Turnier

Bei einem Qualifikationsturnier in Schwaig hatten die U14-Mädchen des TC Höchstadt die Chance, den Sprung zur mittelfränkischen Meisterschaft zu schaffen. Gegen den VC Katzwang/Schwabach hatten die Aischgründerinnen einen guten Start (25:13), konnten das Niveau im zweiten Satz aber nicht halten (12:25) und hatten im Teibreak etwas unglücklich das Nachsehen (11:15).



Das zweite Spiel war hochdramatisch. Gegen den TV Fürth holte sich Höchstadt den ersten Satz (25:23), gab den zweiten knapp ab (22:25) und hatte im Tiebreak abermals kein Glück (14:16). Im Duell mit dem gastgebenden SV Schwaig wollten sich die Höchstadterinnen endlich belohnen, brachten im ersten Satz jedoch nicht viel zu Stande (12:25).



Danach war der Ehrgeiz geweckt: Der TCH spielte schöne Punkte heraus, konnte sich wieder auf die Aufschläge verlassen und hatte mit 25:16 die Nase vorn. Erneut ging es also in den Tiebreak und wieder ging Höchstadt leer aus. So blieb nur Rang 4 hinter Fürth, Katzwang/Schwabach und Schwaig. Mit etwas weniger Pech und etwas mehr Cleverness wäre durchaus mehr drin gewesen. Beim Bezirkspokal Ende März will der TCH aber eine bessere Rolle spielen. ed

TCH: Carolin Holzapfel, Thea Mann, Annika Schleicher, Katharina Wittmann, Gizem Yigitoglu und Doreen Zschöckner