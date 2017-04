Herzogenauracher Machtdemonstration beim HSV

Mit einem Paukenschlag signalisierten die Handballerinnen der Turnerschaft Herzogenaurach, dass sie völlig zurecht die Tabelle der Bayernliga anführen: Mit einem in dieser Deutlichkeit nie erwarteten Sieg entführten sie beide Punkte vom Tabellenzweiten und ärgsten Verfolger. Rund 50 mitgereiste Schlachtenbummler sorgten in Bergtheim für Heimspielatmosphäre, während die 300 Anhänger der Gastgeberinnen bald nicht mehr wussten, wie ihnen geschah.



HSV Bergtheim - TS Herzogenaurach 19:30

Eine in jeder Hinsicht glänzend auf die Unterfränkinnen eingestellte TSH war von der ersten Minute an hellwach und erwarb den Erfolg über eine rundum funktionierende Abwehrarbeit, hinter der die sowieso schon sehr starke Torfrau Martina Ebersberger ihre bislang beste Leistung im Herzogenauracher Trikot ablieferte. Dermaßen selbstsicher gingen die Gäste schnell in Führung und schafften in der 17. Spielminute erstmals einen Fünf-Tore-Vorsprung (10:5).



Der HSV suchte verzweifelt nach Mitteln und Wegen, Elan und Spielfreude der TSH zu unterbinden. Qualität und Erfahrung dafür hat Bergtheim eigentlich, doch an diesem Tag hatte das Gästeteam von Trainer Hans-Jürgen Kästl ein deutliches Übergewicht - gerade in taktischer Hinsicht - und zwang Bergtheim oft, sein Wurfglück über den kompakten Innenblock zu versuchen.



Was dann noch durchkam, war eine Beute von Ebersberger, die zahlreiche abgefangene Würfe direkt zu Saskia Probst oder Sarah Stephan weiterleitete, die von einem Tempogegenstoß in den nächsten sprinteten. Doch noch eine taktische Maßnahme war für diesen Sieg entscheidend. In früheren Begegnungen hatten die TSHlerinnen bemerkt, dass die 6-0-Abwehrformation des HSV immer wieder gezielt geöffnet wird, indem aus dem Mittelblock eine Akteurin herausspringt, um die gegnerischen Mittelangreiferin zu irritieren. An dieser Stelle setzte Kästl den Hebel an, so dass die beiden Kreisläuferinnen Lena Mergner und Kristin Lang im Wechsel zu "Türöffnern" für die torhungrigen Nebenleute wurden (13:8).



Im zweiten Spielabschnitt hoffte der HSV zwar, dass die schon im Hinspiel zwischenzeitlich mit zehn Toren führenden Mittelfränkinnen ausgepowert sein würden. Doch anders als damals, als die TSH nur einen knappen Vorsprung ins Ziel rettete, zeigte diesmal eine weitere taktische Maßnahme Wirkung: Die auch physisch überzeugenden Gäste hielten das Tempo extrem hoch, so dass diesmal die überforderten Gastgeberinnen klein beigeben mussten. Schon in der 47. Minute hatte das Kästl-Team seinen Vorsprung auf 25:15 ausgebaut und schaffte es - gestützt auf die begeisternde Unterstützung seines Anhangs - die eigene Spielfreude über die Ziellinie zu tragen.



TSH gibt die passende Antwort

Hatten einige Experten nach der Niederlage in Ottobeuren noch geunkt, dass die "jungen Wilden von der Aurach" einbrechen würden, gaben diese nicht nur im Derby gegen den HC Erlangen die passende Antwort, sondern traten in Bergtheim auch den Beweis an, dass die Meisterschaft spätestens jetzt greifbar nahe ist. Natürlich stehen noch vier Spiele aus, unter anderem gegen die stark einzuschätzenden Teams aus Rimpar und Dachau, doch die TSH-Mannschaft ist heuer in sich so gefestigt, dass sie sich nur noch selbst um den Titel bringen kann.



"Wie konsequent die Mannschaft heute agierte, sieht man allein schon an den zahlreichen Gewinnen von Abprallern, was gegen diese erfahrene Truppe nicht selbstverständlich ist", sagte Kästl. Von Martina Ebersberger mit ihrer Superleistung im Tor bis zur nach ihrer langen Verletzungspause erstmals wieder mitwirkenden Corinna Merz seien alle Spielerinnen mit dem Anpfiff voll fokussiert gewesen. "Es war bemerkenswert zu erleben, wie stabil wir mit diesem Vier-Punkte-Spiel umgegangen sind, während der Gegner mit dem Druck nicht zurecht kam. Wir haben nun die besten Perspektiven, aber noch vier Spieltage, an denen uns keine Laufkundschaft erwartet", erklärte Kästl abschließend.

TSH: Ebersberger - Kräck, Mittelheisser (2), Stephan (6), Egle (2), Wedrich (3/3), Bestle (1), Probst (6/1), Mergner (6), Erdmann (1), Lang (3), Merz