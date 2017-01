HSG gibt erneut ein Nachbarduell verloren

Die HSG Erlangen/Niederlindach hat auch ihr zweites Spiel 2017 in der Handball-Bezirksoberliga verloren und bleibt Vorletzter. Anders als im Kellerduell zum Jahresauftakt in Winkelhaid war die Angelegenheit gegen die bislang punktgleiche zweite Mannschaft des HC Sulzbach-Rosenberg äußerst knapp. Zwischenzeitlich lag die Mannschaft von Trainer Walter Anheuer sogar mit fünf Toren vorne.



HSG Erlangen/Niederlindach - HC Sulzbach-Rosenberg II 34:35

Die HSG stand gegen den Tabellennachbarn unter Zugzwang. Nach der unterirdischen Vorstellung beim TSV Winkelhaid nahm Anheuer bei seiner Ansprache in der Kabine zum ersten Mal das Wort Abstiegskampf in den Mund. Neben den beiden Halblinken Marco Jonas und Marco Loncar fiel kurzfristig Innenblockspieler Lars Boolzen krankheitsbedingt aus. Deswegen rückte Timon Kolbe aus der zweiten Mannschaft in den erweiterten Kader.



Die Anforderungen vom Trainer waren geduldiges Spielen im Angriff und durch Stoßen in die Tiefe mehr Räume zu ermöglichen. Die HSG startete konzentriert, legte eine ordentliche Abwehrarbeit an den Tag und zeigte deutlich mehr Moral und Zusammenhalt als in der Woche zuvor. Man merkte jedem Spieler an, dass alles gegeben wurde.



Durch eine gute Absprache zwischen Defensive und Torhüter erzielte Niederlindach viele schnelle Tore. Vor allem die zweite Welle über Stübinger und Erhardt klappte hervorragend und wurde häufig durch Anspiele an den Kreis verwertet. Bis zur 15. Minute setzte sich die HSG auf 9:4 ab und zwang die Gäste zu ihrer ersten Auszeit.



Anscheinend fand HC-Trainer Christian Rohrbach die richtigen Worte. Schnelle Spielabläufe brachten die Erlanger Abwehr zu oft in Verlegenheit. Im Angriff fanden zu viele freie Würfe nicht ihren Weg ins Tor. Anschließen konnten die Oberpfälzer in der ersten Halbzeit jedoch nicht mehr. Die Hausherren gingen mit einem 15:13 in die Pause, in der Anheuer seine Jungs zu mehr Konzentration im Abschluss aufforderte und an eine Abwehrarbeit wie in den ersten 15 Minuten appellierte, um anschließend im Angriff erneut schnelle Tore zu erzielen.



Die Ansprache trug schnell Früchte. Die HSG kam deutlich besser aus der Kabine. Robin Schmieding zeigte seine Klasse von linksaußen und steuerte 14 Treffer bei. Jedoch fand der Gästetrainer erneut die richtigen taktischen Mittel. Beim Stand von 22:18 stellte Sulzbach eine doppelte Manndeckung auf die beiden Halbspieler der HSG, was diese zu unüberlegten und überhasteten Abschlüssen zwang.



Erstmalige Sulzbacher Führung

Durch schnelle Angriffe und eine schwache HSG-Abwehr gingen die Gäste beim 25:26 zum ersten Mal in Führung. Bis zum Abpfiff gab es einen offenen Schlagabtausch, der seinen Höhepunkt in einer chaotischen Schlussminute fand, als Rosenberg das 34:35 erzielte. Trotz guter Leistung und stärkerem Willen musste Niederlindach wieder eine bittere Niederlage einstecken. Der Schlüssel der Partie lag weniger in den vergebenen Chancen, als vielmehr an den beiden Phasen, in denen die HSG in Führung lag, den Sack aber nicht zumachte.



Langsam wird es eng für den Tabellenvorletzten. "Wir haben ganz gut angefangen. Leider wurden anschließend einige 100-prozentige Chancen ausgelassen. Wir haben ein bis zwei zu leichte Gegentore bekommen und die Schiedsrichter pfiffen drei Mal unseren Vorteil zurück" erklärte Anheuer. "In der zweiten Halbzeit passierte das, was uns schon die ganze Saison verfolgt: keine Gegenwehr mehr in der Abwehr."



Die Angriffsleistung sei mit 34 Toren okay, damit müsse man ein Heimspiel gewinnen, findet der Coach. "Die offene Deckung der Gäste hatte uns kurzzeitig aus dem Konzept gebracht. Aber die Mannschaft hat Moral bewiesen und nie aufgegeben. Wir hatten 30 Sekunden vor Schluss den Siegtreffer in der Hand. Zu der Schlussphase hätte es nicht kommen müssen und der letzte Pass auf außen darf niemals ankommen", bemängelte Anheuer. Nicht zuletzt habe sich das Fehlen von Lars Boolzen und Marco Loncar in der Abwehr bemerkbar gemacht.



Dennoch zog er auch etwas Positives aus der Partie: "Die zweite Welle funktionierte so gut wie selten und Timon Kolbe integrierte sich mit zwei Treffern super in die erste Mannschaft." Am kommenden Wochenende muss die HSG beim Sechsten in Neutraubling ran. me

HSG: Hückel, Rödel - Erhardt (1), Gumbert (1), Gilg (4/3), Hauer (1), Kolbe(2), Sackmann (1), Schmieding (14/3), J. Stübinger, L. Stübinger (2), Rühl (3), Willert (5)