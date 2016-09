FCH: Schmerzhafte Heimpleite

Der FSV Erlangen-Bruck kam gegen den TSV Nürnberg-Buch zu einem glücklichen Punktgewinn, verliert in der Landesliga Nordost aber die Tuchfühlung zur Tabellenspitze, wo der Baiersdorfer SV und der ATSV Erlangen dank ihrer (ebenfalls glücklichen) Siege weiter munter mitmischen. In der Bezirksliga Mittelfranken 1 bleibt der FC Herzogenaurach trotz einer unglücklichen Heimpleite gegen Zirndorf Tabellenführer.



Landesliga Nordost: ASV Pegnitz - ATSV Erlangen 1:2

Der ASV Pegnitz war nah dran an einem Punktgewinn, musste sich aber buchstäblich in letzter Sekunde geschlagen geben. Nach einer guten, aber vergebenen Chance für den ASV verlagerte sich das Spielgeschehen schnell in die Pegnitzer Hälfte. Erlangen hatte mehr Ballbesitz, doch außer ein paar harmlosen Distanzschüssen gelang nichts.

Nach dem Seitenwechsel war die Partie ausgeglichen, Chancen gab es hüben wie drüben, doch es musste ein Elfmeter als Dosenöffner her: Nach Foul an Hakim Graine vollstreckte Vignon Amegan sicher zum 0:1 (60.). Nachdem Gästespieler Marko Zagorcic eine gute Chance ausgelassen hatte und wenig später mit "Gelb-Rot" vom Platz geschickt wurde, warf Pegnitz alles nach vorn und ließ sich auch von der Ampelkarte gegen den eingewechselten Mike Hofmann (86.) nicht beirren. Nach einer gut getimten Flanke war Stephan Otto per Kopf zum 1:1 zur Stelle (90.+1). Doch die Freude währte nur Sekunden, denn im Gegenzug schob Zoran Maksimovic zum glücklichen 1:2 ein, als die Zuordnung in der ASV- Abwehr nicht stimmte.



Landesliga Nordost:SpVgg Selbitz - Baiersdorfer SV 2:3

Baiersdorf trat als geschlossene Einheit auf, die die sich bietenden Möglichkeiten eiskalt nutzte und am Ende mit dem Glück des Tüchtigen als Sieger vom Feld ging. Die Heimelf machte auch dank der beiden rumänischen Neuverpflichtungen, Patriche und Pavel, eine starke Partie. Sebastian Schott zirkelte einen Freistoß zum 1:0 in die Maschen (10.), zehn Minuten später tat es ihm Artan Selmani auf der anderen Seite gleich. Selbitz spielte mutig nach vorn, doch BSV-Schlussmann Tino Stahl verhinderte einen Rückstand. Nach der Pause hatte der Gast seine stärkste Phase: Jens Wartenfelser tankte sich durch und vollendete zum 1:2 (60.), doch nur eine Minute später war Schott abermals per Freistoß erfolgreich. Es ging nun hin und her, und auch das 2:3 von Damir Hasaj nach Vorarbeit von Wartenfelser (70.) brachte keine Ruhe. Die SpVgg warf alles nach vorn, doch mit Glück und Geschick rettete sich der BSV ins Ziel.



Landesliga Nordost: FSV Erlangen-Bruck - TSV Nürnberg-Buch 2:2

Nach dem frühen Führungstreffer von Oliver Seybold in der 4. Spielminute vergab Bruck weitere gute Gelegenheiten durch Foth (12.) und Fischer (14.). Danach kamen die Gäste besser ins Spiel und hatten mehrere Gelegenheiten zum Ausgleich. Dieser fiel kurz vor Halbzeit (40.) durch einen Querpass in den Strafraum, den der freistehende Fabian Botzel aus kurzer Distanz problemlos einschob. Nach der Pause waren die Gäste die torgefährlichere Mannschaft und hatten teils hochkarätige Chancen. Dabei zeichnete sich Brucks Keeper Axel Hofmann mehrfach aus und hielt sein Team im Spiel. Den Führungstreffer der Bucher erzielte Philipp Schindler in der 71. Minute, als seine scharfe Hereingabe ins FSV-Tor abgefälscht wurde. Danach versuchte Bruck nochmal alles, um den Ausgleich zu erzielen und wurde in der letzten Minute der Nachspielzeit belohnt: Nach einer Aktion im Gästestrafraum zeigte Schiedsrichter Felix Meding auf den Punkt, und Bastian Lunz verwandelte den Elfmeter zum glücklichen Punktgewinn.



Bezirksliga Mittelfranken 1: FC Herzogenaurach - ASV Zirndorf 0:2

Es gibt Tage, da läuft nichts zusammen. Und so einen erwischten die Pumas gestern. Sie waren zwar bemüht, trafen aber das Tor nicht. Dazu mussten alle Auswechslungen aufgrund von Verletzungen (30., 46., 46.) vorgenommen werden, und ein paar Angeschlagene quälten sich durch die Partie. So war es nicht verwunderlich, dass das Spiel schon in der 2. Minute quasi verloren war. Der erste Angriff der Gäste mündete in einer Flanke in den Strafraum, wo Verteidiger Reinhardt ausrutschte und Schmitt den Ball unbedrängt zum 0:1 versenkte. Die Pumas spielten mutig nach vorn, waren jedoch zu ungenau. Dazu liefen sie in einige Konter, die einen höheren Rückstand hätten bedeuten können. Die zweite Halbzeit begann wie die erste: Eine Flanke verwerte ein Zirndorfer (diesmal Egerer) unbedrängt zum 0:2 (48.). Die Pumas versuchten alles, um eine Aufholjagd zu starten, doch es klappte nicht: Maschke vergab freistehend vor dem ASV-Keeper. Zudem musste Eric Stübing mit einer Platzwunde vom Feld (73.), und in Unterzahl fehlte die Kraft für eine Wende.