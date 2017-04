Entscheidung fällt erst im Saisonfinale

Zwei Teams, das gleiche Problem: Sowohl die Bezirksoberliga-Handballer der Turnerschaft Herzogenaurach, die zum ersten Mal in dieser Saison in eigener Halle den Kürzeren zog, als auch die der HSG Erlangen/Niederlindach konnten nicht an die gute Leistung aus den vorangegangenen Spielen anknüpfen. Während die Pleite für die TSH keine Auswirkung hat, bangen die Seebachgründer noch um den Klassenerhalt.



ESV Regensburg - HSG Erlangen/Niederlindach 34:31

Mit Max Erhardt und Dennis Gilg musste die HSG auf beide Mittelmänner verzichten, Trainer Walter Anheuer rekrutierte als Ersatz Timon Kolbe aus der zweiten Mannschaft. Außerdem musste Toregarant Robin Schmieding berufsbedingt passen. Trotzdem wäre ein Sieg möglich gewesen, wenn die HSG einen besseren Tag erwischt hätte. Die Gäste agierten in der Abwehr etwas zahnlos und in der Offensive holprig: Schlechtes Timing bei den Pässen machte es schwierig, eine klare Struktur herzustellen. Lediglich über Einzelaktionen hielt sich Niederlindach über Wasser, legte beim Stand von 8:5 (10.) aber endlich einen Schippe drauf. In der stärksten Phase des ganzen Spiels gingen die Gäste nach einem 5:0-Lauf erstmals in Führung. Doch dieser Zwei-ToreVorsprung hielt nicht lange, denn das Chaos kehrte zurück, was der ESV zur 15:14-Pausenführung nutzte.

Dieses Bild änderte sich auch im zweiten Abschnitt nicht. Riesige Lücken in der Abwehr machten Torhüter Hückel das Leben schwer. Der Angriff war weiterhin von Einzelaktionen und Rückraumwürfen geprägt, die zwar überraschend häufig den Weg ins Netz fanden, jedoch nicht reichten, um einen Fünf-Tore-Rückstand aufzuholen. Die mitgereisten Fans der HSG sahen ein chaotisches, hektisches Spiel, in dem Niederlindach meilenweit von der starken Leistung der vorangegangenen Partien entfernt war. Zwar konnte der Abstand noch auf drei Tore verringert werden, zu mehr reichte es jedoch nicht.

"Im Nachhinein ärgerlich, denn wir hätten mit einem Erfolg den entscheidenden Schritt in Richtung Klassenerhalt tun können. So werden die Entscheidungen im Abstiegskampf erst am letzten Spieltag fallen. Leider konnten wir nicht das umsetzen, was wir uns vorgenommen hatten, vor allem in der Abwehr fehlten der Biss und die Aggressivität", sagte Niederlindachs Trainer Walter Anheuer hinterher. Die nächsten zwei Wochen sind für die HSG spielfrei. Diese sollten optimal genutzt werden, um die mangelhafte Leistung in der Abwehr in den Griff zu bekommen und um erneut den Angriff zu strukturieren. Weiter geht es am Sonntag, 23. April, um 15.45 Uhr gegen den TSV Winkelhaid in der Emmy-Noether Halle in Erlangen.

HSG: Hückel - Boolzen (3), Gumbert (3), Hauer (2), Jonas (7), Kolbe, Loncar (4), Rühl (2), Sackmann, J. Stübinger (3/3), L. Stübinger (4), Willert (3)



TS Herzogenaurach - SG Regensburg II 27:31

Die Partie der direkten Tabellennachbarn versprach einiges an Spannung. Allerdings erwischten die Gäste den besseren Start, gingen in Führung und blieben stets am Drücker. Den Herzogenaurachern fehlte es etwas an Leidenschaft, dem Gegner gelangen zu viele einfache Tore, da der Abwehrverbund zu langsam verschob und den Spielfluss oft nicht unterbrechen konnte. Zudem wurden zu viele eigene Chancen nicht genutzt, der gegnerische Torhüter quasi warmgeworfen. Die Regensburger erspielten sich durch die bessere Einstellung und vollen Einsatz schnell einen Vier-Tore-Vorsprung (5:9), der bis zur Pause Bestand hatte (9:13). In der zweiten Hälfte packten die Schuhstädter - nach einer intensiven Kabinenansprache - im Kollektiv eine Schippe drauf.

Im Angriff lief es nun etwas runder, allerdings fand der Rückraum der Gäste im Gegenzug meist direkt die passende Antwort. Die Gastgeber belohnten sich nicht für ihren Kampf, der Abstand wuchs eher als dass er schrumpfte (16:22). Insgesamt machten die TSH-Handballer zu viele technische Fehler oder hatten unglückliche Aktionen. Auch der erneut sehr starke Jürgen Wonner schaffte es nicht, sein Team wieder in Schlagdistanz zu bringen. Am verdienten Sieg der Gäste war nicht zu rütteln. Erwähnenswert: Das Schiedsrichtergespann Lell/ Meier aus Hemau leitete die Partie unaufgeregt und hatte jederzeit volle Kontrolle. In den letzten beiden Partien bedarf es unbedingt wieder einer Leistungssteigerung, damit die Saison bestmöglichst abgeschlossen werden kann.

TSH: Kammerer, Mayer - Theiss (1), Hirning (5/1), Wayand (2), Sieber (2), Wonner (10), Auer (1), Marks (3), Hettchen, Kundmüller (3)