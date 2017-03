Die Graus: vom Teich getrennt, im Erfolg vereint

Besser hätte das Sportwochenende für die Biengartener Grau-Zwillinge Martin und Bastian nicht laufen können. Bei den deutschen Crossmeisterschaften in Löningen sicherte sich der 3000-Meter-Hindernis-Spezialist Martin wie im Vorjahr die Bronzemedaille im Mittelstreckenrennen der Männer. Wenige Stunden später holte sich sein wie entfesselt laufender Bruder Bastian bei den US-Studentenmeisterschaften der Division II in Alabama den Titel über die Meile.



Bronze fehlte in der Vitrine

Mit lediglich zwei Läufern fuhr der LSC Höchstadt ins Münsterland, wo bereits 2011 und 2014 die deutschen Crossmeisterschaften stattfanden. 2011 gewann Martin Grau Silber in der U20, vor drei Jahren wurde er deutscher Meister der U23. So fehlte nur noch Bronze für den kompletten Medaillensatz. Mit dieser Platzierung war nach dem Saisonabbruch 2016 und dem langsamen Wiederaufbau über den Winter eigentlich nicht zu rechnen, auch wenn der Sportsoldat in den vergangenen Wochen deutlich aufsteigende Form zeigte.



Das Feld über die 4,37 Kilometer lange Mittelstrecke war mit knapp 100 Aktiven bestens besetzt. Vom Start weg gingen die Favoriten um Florian Orth (Regensburg) in die Spitzengruppe und legten ein flottes Tempo vor. Der Biengartener fand sich - für ihn ungewohnt - zunächst im Mittelfeld wieder. Meter für Meter kämpfte er sich jedoch an ein Regensburger Trio sowie den Schwarzwälder Timo Benitz (Siebter der Hallen-EM über 1500 m) heran.



In Runde 2 von 3 setzten sich Orth, Grau und Benitz vom Rest des Feldes ab. Der Regensburger wusste um die Spurtstärke von Benitz und versuchte, sich frühzeitig von seinen beiden Verfolgern zu lösen. Grau wollte nichts riskieren und ging das Tempo des Titelverteidigers nicht mit, versuchte aber, Benitz loszuwerden. Dieser konterte aber stets. So kam es wie 2016: Der 1500-Meter-Spezialist sicherte sich im Endspurt in 13:15 Minuten Platz 2 vor dem LSCler (13:18). Damit entsprach das Treppchen exakt dem des Vorjahres. Der 25-Jährige war mehr als zufrieden, den Cross-DM-Medaillensatz komplettiert und gezeigt zu haben, dass er wieder du den Besten Deutschlands gehört.



Theo Schell (U20) hatte nach seinem schwachen Auftritt bei den bayerischen Crossmeisterschaften etwas gutzumachen. So ging der Höchstadter in seinem Rennen mutig an die Spitze, büßte aber ein paar Positionen ein. Zur Halbzeit des Laufs war er etwas unkonzentriert und verschenkte weitere Plätze. Auf dem Weg zum Ziel drehte er aber auf und erreichte gerade noch die Vorgabe seines Trainers Markus Mönius, eine Top-Ten-Platzierung zu holen.



Bastian Grau überzeugt

Der in den USA studierende Bastian Grau wollte seinem Bruder nacheifern. In Birmingham (Alabama) fanden die US-NCAA-Division-II-Meisterschaften statt. Im Vorlauf der Drei-Tages-Veranstaltung qualifizierte sich der Student der Southern-Indiana-Universitiy eindrucksvoll als Zweitschnellster über die Meile (4:05,40 min.) für das Finale. Im Staffelrennen über 1200, 400, 800 und 1600 Meter übergab Startläufer Grau den Stab nach 2:54 Minuten als Führender. Sein Teamkollege verletzte sich bereits nach 100 Metern, quälte sich aber bis zur Übergabe, so dass das Quartett immerhin Platz 4 rettete.



Mit zwei Rennen in den Knochen stand der Biengartener an der Startlinie des Meilen-Finals. Zunächst hielt er sich zurück, dann beschleunigte er und übernahm 900 Meter vor dem Ziel die Führung. Von Runde zu Runde forcierte der 25-Jährige das Tempo, siegte in 4:05,70 Minuten und bescherte seiner Uni den NCAA-Titel. mam