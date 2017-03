Die "Bixn" ärgern den Spitzenreiter

Dank einer kämpferisch einwandfreien Leistung und einer überragenden Torhüterin trotzten die Fußballerinnen des SC Gremsdorf dem Kreisliga-Spitzenreiter aus Effeltrich einen Punkt ab, während der Mitaufsteiger aus Herzogenaurach erneut leer ausging. Genau wie der TSV Lonnerstadt, der in der Bezirksoberliga derzeit mit Ladehemmung zu kämpfen hat. Dafür hat der TSV Frauenaurach nach seinem Abstieg in der Bezirksliga wieder richtig Spaß am Fußball.



Landesliga-Nord: SV Reitsch - SpVgg Erlangen 1:3

Im Kellerduell beim Schlusslicht zeigte die "Spieli" die bessere Anlage und konnte sich auf Nina Felgendreher verlassen, die nicht nur die 1:0-Pausenführung besorgte, sondern nach dem Seitenwechsel mit ihren Saisontoren 4 und 5 (52., 61.) die Entscheidung herbeiführte. Für die Gastgeberinnen reichte es nur zum Ehrentreffer durch Linda Querfurth (84.). Ein wichtiger Sieg, mit dem Erlangen Kontakt zum hinteren Tabellenmittelfeld herstellt.



Bezirksoberliga Mittelfranken: SV Segringen - TSV Lonnerstadt 2:1

Jahresübergreifend warten die Lonnerstadterinnen seit fünf Spielen auf einen Sieg, denn auch in Segringen gingen sie leer aus. Anders als beim Hinspiel zum Saisonauftakt, als sich der TSV einen 3:0-Vorsprung nicht mehr nehmen ließ und am Ende mit 5:1 siegte, lief er diesmal erfolglos einem Rückstand hinterher. Zwar verkürzte Jacqueline Bär nach den Treffern von Barbara Fickel (11.) und Luisa Härtl (24.), schnell auf 2:1 (26.), danach fehlte dem Aufsteiger, bei dem Goalgetterin Katrin Litz schmerzlich vermisst wurde, die Durchschlagskraft, um die Wende zu schaffen.



Bezirksoberliga Mittelfranken: TSV Brand - Post-SV Nürnberg 3:1

In den ersten Minuten passierte wenig, man merkte die Nervosität beiden Mannschaften an, die vor dem Spiel punktgleich waren. Ab der 10. Minute erhöhte Brand den Druck. Die Gäste zogen sich ein wenig zurück, Brand kam dadurch zu Chancen, nutzte diese aber nicht. Und lag plötzlich in Rückstand: Per Knie traf eine Nürnbergerin zum 0:1-Pausenstand (36.). Nach dem Wechsel setzte Brand alles daran, das Spiel zu drehen: Es dauerte bis Minute 63, ehe Daniela Puscha einen Elfmeter zum 1:1 verwandelte. Von Nürnberg sah man so gut wie nichts mehr. In der 73. Minute besorgte Schreiber nach einer Ecke per Kopf die 2:1-Führung. Keinen Zweifel am TSV-Sieg gab es mehr, als Puscha eine Einzelleistung mit dem 3:1 krönte (78.).



Bezirksliga Mittelfranken 1: TSV Frauenaurach - SpVgg Erlangen II 4:0

Nachdem sie am Freitag bei der SG Nürnberg/Fürth durch zwei späte Tore mit 0:2 unterlegen gewesen waren, gestalteten die Frauenauracherinnen den Heimspielauftakt 2017 erfolgreich. In der 14. Minute scheiterte Vanessa Gumbrecht noch, wenig später war sie nach einer Vogel-Ecke per Kopf zum 1:0 erfolgreich (16.). In der Folge drückte der TSV auf das 2:0, das Mahr - ebenfalls nach einem Eckball - mit dem Kopf erzielte (18.). Dann war Kaya im Pech, als ihr Schuss an die Latte krachte und ein weiterer Versuch erst hinter der Linie geklärt, aber vom Schiedsrichter nicht als Tor anerkannt wurde. In der 45. Minute war es dann soweit: Nach einer weiteren Vogel-Ecke war Mahr abermals mit dem Kopf zur Stelle und markierte das vorentscheidende 3:0. Nach der Pause passierte nicht mehr viel. Frauenaurach hatte gegen harmlose Erlangerinnen wenig Mühe, den Vorsprung zu verwalten und kam selbst nur noch vereinzelt zu Chancen. Kurz vor Schluss belohnte sich Kaya. Ihr Schuss fand den Weg zum 4:0-Endstand ins Netz (87.).

"Wir haben die richtige Antwort auf die bittere Niederlage gegeben. Man hat gemerkt, dass die gesamte Vorbereitung und das Spiel in Nürnberg schwer in den Beinen steckten, dennoch haben wir unser Spiel sauber durchgezogen und verdient gewonnen", sagte TSV-Trainer Steven Cyrson zufrieden.



Kreisliga ER/PEG: SC Adelsdorf - SV Offenhausen 2:0

Anders als im Nachholspiel vor zwei Wochen standen die Adelsdorferinnen hinten sicher und agierten stark im Zweikampf. Passquote und Abschluss waren in der ersten Halbzeit noch zu bemängeln, doch nach dem Seitenwechsel klappte auch das besser und Katrin Seeberger brachte den Sieg mit einem Doppelschlag (71., 77.) unter Dach und Fach. Die Gäste hatten zwar auch die eine oder andere Möglichkeit, doch Torfrau Daniela Bauer war ein sicherer Rückhalt für den SC.



Kreisliga ER/PEG: ASV Herpersdorf - Hammerbacher SV 3:0

Beim abstiegsbedrohten Liga-Neuling sahen sich die Hammerbacherinnen vom Start weg in die Defensive gedrängt. Nach einer gut getimten Hereingabe traf Wenzel zum 1:0 (15.). Dabei blieb es bis zur Pause, weil Herpersdorf eine Reihe guter Chancen ausließ und der HSV zu wenig Zug zum Tor hatte. Nach der Pause wurden die Gäste stärker, bissen sich aber die Zähne aus. Beim ASV schwanden zusehends die Kräfte, doch Eckert bäumte sich auf, ließ zwei Gegenspielerinnen aussteigen und traf zum 2:0 ins lange Eck (77.). Damit war die Messe gelesen, Fürsattel nutzte einen Elfmeter zum 3:0-Endstand (83.).



Kreisliga ER/PEG: SC Gremsdorf - SpVgg Effeltrich 0:0

In einer kampfbetonten Partie kam der souveräne Spitzenreiter aus Effeltrich besser ins Spiel und hatte bereits in der 5. Spielminute die Chance, in Führung zu gehen. Stein scheiterte jedoch mit ihrem Schuss an der bravourös haltenden Torfrau Birgit Pflügner. Im weiteren Verlauf kämpfte sich die Heimmannschaft immer besser ins Spiel und hatte auch gute Chancen, die jedoch allesamt vergeben wurden. Auch in der zweiten Hälfte wogte das Spiel hin und her. Effeltrich hatte die besseren Einzelspieler, die Gremsdorfer "Bixn" hielten kämpferisch hart dagegen. So traf die Heimelf Pfosten und Latte, die Gästestürmerinnen schossen entweder knapp vorbei oder scheiterten an der überragend haltenden Pflügner. So bleib es beim alles in allem gerechten Unentschieden. Der Schiedsrichter hatte nicht seinen besten Tag, benachteiligte aber kein Team.



Kreisliga ER/PEG: FC Reichenschwand - FC Herzogenaurach 4:2

Die Gäste fanden auf die Treffer von Annika Litz (15., 35.) durch Elena Dehmer (18.) und Michaela Meier (50.) zwar die richtigen Antworten, doch dann schwanden die Kräfte, und ein Elfmeter brachte die Puma-Ladies auf die Verliererstraße: Litz verwandelte sicher (76.), vier Minuten später machte Anne Hartmann alles klar.



Kreisklasse 1 ER/PEG: DJK Schnaid/Rothensand - SC Oberreichenbach 0:7

Nach einer torlosen ersten Hälfte platzte bei den favorisierten Gästen der Knoten. Sophia Heilscher eröffnete den Torreigen in der 65. Minute, ehe Nadja Noghreh innerhalb von zehn Minuten gleich viermal zuschlug (70., 75., 76. FE, 80.). Marie Rader (82.) und abermals Heilscher (86.) machten den Kantersieg gegen die am Ende überforderte DJK perfekt.



Kreisklasse 1 ER/PEG: ASV Weisendorf - SG Etzelskirchen 3:5

Die beiden Kontrahenten lieferten sich einen offenen Schlagabtausch, den die Gäste erst in der Schlussphase endgültig zu ihren Gunsten entscheiden. / Tore: 0:1 Christina Berthold (18.), 0:2 Julia Müller (27.), 2:1 Michelle Schein (44.), 2:2 Jennifer Konnerth (52.), 2:3 Nathalie Geyer (76.), 2:4 Christina Berthold (85.), 3:4 Laura Mönch (88.), 3:5 Christina Berthold (90.)