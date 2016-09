Der SCA übernimmt die Tabellenführung

In der Kreisliga 1 gab es einen Führungswechsel denn der Spitzenreiter SpVgg Heßdorf musste in Hallerndorf die erste Saisonniederlage hinnehmen und den SC Adelsdorf, der in Großenseebach mit 6:3 gewann, vorbeiziehen lassen. In Schlagdistanz befindet sich der ASV Weisendorf nach dem 6:0 Erfolg in Großdechsendorf. Den ersten Saisonsieg landete der TSV Lonnerstadt im Heimspiel gegen den 1. FC Burk.



Bereits am Samstag geriet der Hammerbacher SV in der Kreisklasse 1 ER/PEG beim Baiersdorfer SV II mit 0:6 unter die Räder. Am Sonntag entführte Victoria Erlangen in einer turbulenten Partie drei Punkte von der "Spieli"-Reserve - auch weil Luis Herrera viermal traf. Möhrendorf holte nach einem 0:2-Rückstand einen Punkt in Vestenbergsgreuth, und der TKV Forchheim ging erneut als Verlierer vom Feld.



Weiter nichts anbrennen lässt der SC Reichmannsdorf in der Fußball-Kreisklasse Bamberg 3. Mit dem siebten Sieg im siebten Spiel untermauerte das Team von Spielertrainer Klaus Grütze seine Führungsansprüche, obwohl es sich bei der DJK Schnaid/Rothensand lange schwer tat. Weil der SC Prölsdorf patzte, beträgt der Vorsprung auf Rang 2 nun schon fünf Punkte.



Der Tabellenführer der A-Klasse Bamberg 1 , der FC Frimmersdorf, löste seine Pflichtaufgabe in Erlach trotz heftiger Gegenwehr und hat nach diesem Spieltag vorerst nur noch einen Verfolger, der ihm direkt im Nacken sitzt: Der SV Wachenroth setzte sich im Spitzenspiel in Bischberg knapp durch und hat nun ebenfalls 18 Zähler auf dem Konto.



Nachdem sich die Großenseebacher Reserve mit dem 2:1 gegen das Schlusslicht aus Aisch bereits am Donnerstag ein Kirchweih-Geschenk machte, durfte sich nun auch die zweite Garde des TSV Lonnerstadt freuen: Weil der SC Oberreichenbach gegen die SpVgg Etzelskirchen patzte, übernahm der Aufsteiger, der die SG Höchstadt/Gremsdorf im Derby mit 3:0 bezwang, die Tabellenführung. Niederlindach gelang der erste Dreier



Kreilsliga 1 ER/PEG: FSV Großenseebach - SC Adelsdorf 3:6

"Leider haben wir am Ende fünf Gänge zurückgeschaltet, das mag ich nicht, war heute aber hoffentlich eine Ausnahme", erklärte SC-Trainer Manfred Dedaj nach der Partie. "In den ersten Minuten hatten wir Schwierigkeiten, dann haben wir das Spiel beherrscht. Der Sieg war in meinen Augen daher völlig verdient." Großenseebach begann druckvoll, doch Adelsdorf traf. Johannes Markus drang in den Strafraum ein und wurde von Lewis Tosey gefoult. Den fälligen Elfmeter verwandelte Daniel Brenner sicher (21.). Bis zum Halbzeitpfiff präsentierten sich die Gäste effizient. Pascal Benes (28.) und Johannes Markus (37.) sorgten für eine komfortable Pausenführung. Im zweiten Abschnitt kam der FSV entschlossen aus der Kabine, doch Adelsdorf traf zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt. Erneut war es Pascal Benes (51.). Im weiteren Verlauf markierte Benes mit seinem dritten Treffer das 0:5 (58.), ehe Martin Seifert und Christian Müller (88.) per Strafstoß Ergebniskosmetik betrieben (88.). Im Gegenzug machte Tim Lausen das halbe Dutzend voll, Rene Rattmann sorgte mit dem 3:6 für den Schlusspunkt (91.).



Kreisklasse 1 ER/PEG: Baiersdorfer SV II - Hammerbacher SV 6:0

Nach dem 1:10 gegen die Eltersdorfer Reserve gab es für Hammerbach die nächste Klatsche. Aufgrund akuter personeller Probleme (Verletzungen, Urlaub, berufliche Verpflichtungen) musste Gästetrainer Thomas Lindenmayer abermals eine Notelf zusammenschustern, die der talentierten und spielfreudigen BSV-Reserve nicht viel entgegensetzen konnte. So war nach Treffern von Stefan Lechner (7.) und Kevin Günther bereits nach einer Viertelstunde eine Vorentscheidung gefallen, Christoph Lehmann (33.) und Timo Noppenberger (39.) machten noch vor der Pause alles klar. Kurz nach dem Seitenwechsel erhöhte Zawadi Mograbi auf 5:0 (52.), und zu allem Überfluss holte sich HSV-Kapitän Tobias Geinzer die Gelb-Rote Karte ab (61.). Da die Gastgeber zu diesem Zeitpunkt allerdings schon satt waren, hatte die Unterzahl der Gäste keine gravierenden Auswirkungen mehr. Kurz vor Schluss machte Günther mit seinem zweiten Treffer das halbe Dutzend voll (89.).



Kreisklasse Bamberg 3: DJK Schnaid/Rothensand - SC Reichmannsdorf 0:3

Die erste Halbzeit verlief ausgeglichen, mit Chancen auf beiden Seiten. Gästetrainer Klaus Grütze war aber nicht ganz zufrieden: "Wir haben ganz gut begonnen, es aber nicht geschafft, das Tempo hochzuhalten und waren in unseren Aktionen zu umständlich." Wenn die Heimelf in dieser Phase noch etwas mehr Gas gegeben oder im Abschluss mehr Glück gehabt hätte, wäre eine Überraschung eventuell möglich gewesen. Nach der Pause jedoch übernahm der Tabellenführer das Ruder, und schon zehn Minuten nach Wiederanpfiff rappelte es im Karton, als sich Sven Wenzel auf der linken Seite durchsetzte und gezielt zum 0:1 abschloss (56.). Der SCR blieb nun am Drücker und betrieb hohen Aufwand, um die Führung auszubauen. Dies gelang in der 77. Minute, als Patrick Stettner nach einem Eckball per Kopf zur Stelle war. Sechs Minuten später setzten die Gäste zu einem Konter an - ein langer Ball und ein Querpass genügten, damit Wenzel den 0:3-Endstand markieren konnte. "Mit der zweiten Halbzeit bin ich absolut zufrieden. Wir hatten mehr Tempo und bessere Laufwege, bauten viel Druck auf, waren dynamischer als noch vor der Pause", erklärte Grütze, dessen Team weiter voll auf Kurs bleibt.



A-Klasse Bamberg 1: FC Erlach - FC Frimmersdorf 0:3

"Wir haben unsere Pflichtaufgabe erfüllt. Aber es war nicht ganz einfach, weil Erlach mit viel Einsatz dagegengehalten hat", erklärte Gäste-Kapitän Matthias Neuhäuser hinterher. Tatsächlich präsentierte sich der Aufsteiger in der ersten Halbzeit auf Augenhöhe und hatte sogar die beste Chance zur Führung. Doch die Latte stand im Weg. Die Gäste aus Frimmersdorf hatten zwar mehr Spielanteile, fanden jedoch kaum ein Durchkommen in der dicht gestaffelten Erlacher Abwehr. So musste der Zufall her für die Pausenführung: Dem Erlacher Keeper versprang bei einem Befreiungsschlag der Ball, sodass dieser in die Mitte des Strafraums flog, wo Fabian Schöbel nur noch abzustauben brauchte (37.). Die Heimelf ging mit hängenden Köpfen in die Kabine, wurde aber von Trainer Christian Haas wieder aufgerichtet, der nach dem Spiel betonte: "Das war ein Schritt in die richtige Richtung, aber wir haben es nicht geschafft, uns für unsere gute Leistung zu belohnen." Was er meinte war, dass sein Team zwar spielerisch unterlegen blieb, die Partie aber lange offen hielt. Dann machte der Favorit alles klar: Schöbel staubte nach einem Freistoß zum 0:2 ab (67.), Fabian Neuhäuser setzte einem Konter mit dem Treffer zum 0:3 (77.) die Krone auf. Kurz vor Schluss wurde je ein Spieler beider Parteien mit "Gelb-Rot" des Feldes verwiesen.



A-Klasse 2 ER/PEG: SC Münchaurach - FC Niederlindach 1:3

"Vom spielerischen Aspekt her war der Sieg verdient, die beiden Roten Karten waren aber ein Witz", erklärte FCN-Abteilungsleiter Horst Biemel nach der Partie. "Die Entscheidungen des Schiedsrichters gegen uns waren schon sehr unglücklich." Die Gäste begannen die Partie druckvoll. Bereits nach drei Minuten hatten Ahmad Hamid-Hamad und Alexander Vuculescu Gelegenheiten zur Führung, zielten aber nicht genau genug. Münchaurach hielt kampfstark dagegen und profitierte von einem frühen Platzverweis gegen die Gäste. Roberto Acierno lieferte sich mit seinem Gegenspieler ein Wortgefecht und sah dafür den roten Karton (22.). Doch der kleine FCN bewies Moral. Baris Pehlivan staubte nach Torwartfehler ab und markierte das 0:1 (31.).

Im zweiten Abschnitt bot sich das gleiche Bild. Münchaurach drückte, Niederlindach schaltete schnell um und traf. Cosimo Acierno verwandelte einen an ihm verschuldeten Strafstoß (61.). Im direkten Gegenzug zeigte der Unparteiische binnen Sekunden erneut auf den Punkt. Diesmal blieb SC-Spielertrainer Julian King cool. (62.). In den verbleibenden Minuten wurde es ruppig. Julian King und Andre Ruschig gerieten aneinander, während Ersterer die Ampelkarte sah, musste Ruschig sogar mit "Rot" vom Feld. Fortan drängte der SC auf den Ausgleich, doch mit dem Schlusspfiff verwertete Stanislav Stefanovsky eine Hereingabe von Hamid-Hamad zum 1:3.