Der SC Adelsdorf hat Effeltrich erwischt

Die SpVgg Erlangen hat das Kellerduell in Karsbach verloren und ist auf den Abstiegsrelegationsplatz der Landesliga gerutscht. In der BOL fuhr Aufsteiger Lonnerstadt einen Pflichtsieg ein, Brand kassierte die erste Niederlage der Rückrunde. Mit dem Selbstvertrauen aus einem halben Dutzend Toren gegen die Club-Reserve in der Bezirksliga drehte Frauenaurach zwei Tage später einen Rückstand im Bezirkspokalviertelfinale und buchte das Ticket für die Vorschlussrunde, wo der TSV am 1. Mai auf den letztjährigen Ligarivalen TSV Brand trifft. Der BOL-Vertreter kam nach einem Freilos auch gegen die SG Kalbensteinberg kampflos weiter. Der Spitzenreiter der Kreisklasse 1, Langensendelbach, ist Oberreichenbach nach zwei Siegen am Osterwochenende enteilt. Der SCO kam lediglich zu einem Remis gegen Etzelskirchen.



Landesliga Nord: SpVgg Erlangen - FC Karsbach 0:1

In den ersten 45 Minuten versuchte der FC, die SpVgg früh unter Druck zu setzen. Doch weder das Pressing noch das eigene Angriffsspiel klappten. Erlangen agierte aggressiver und schaltete nach Ballgewinn schnell um. Spätestens bei der Torfrau war aber Endstation. Nach dem Wechsel diktierte Karsbach das Spielgeschehen. Die Gastgeberinnen stemmten sich dagegen, hatten allerdings nur wenige Konter. Nach einer Ecke gelang Daniela Siedler zehn Minuten vor Schluss das spielentscheidende Tor. Die "Spieli" warf nochmal alles nach vorne, doch der FC unterband sämtliche Bemühungen. "Ein etwas glücklicher, aber nicht unverdienter Sieg", sagte Karsbachs Trainer Jens Fischer. jf



Bezirksoberliga Mittelfranken: TSV Lonnerstadt - FV Dittenheim 3:1

Aileen Decke brachte die Gastgeber im Neulingsduell auf Vorarbeit von Nadine Geinzer in Führung (12.), nach knapp einer halben Stunde glich der FV aus. Es dauerte bis zur 81. Minute, ehe Geinzer den TSV auf Zuspiel von Julia Müller erneut nach vorne brachte. Mit einem an Decke verursachten Elfmeter sorgte Kim Kißler für die Entscheidung (83.). rup



FC Altdorf - TSV Brand 1:0

Der TSV ging mit einer Serie von vier gewonnen Spielen in Folge in die Partie. In den Anfangsminuten tasteten sich beide Teams ab, dann forcierte Brand das Offensivspiel, war aber zu ungenau im Abschluss. Der erste Torschuss des FC erfolgte erst in der 37. Minute. Brand war nach dem Seitenwechsel die bessere Mannschaft. Altdorf hingegen kämpfte verbissen. In den folgenden Minuten fand das Spiel weitgehend im Mittelfeld statt. Kurz vor Ende der Partie kassierte Brand den Nackenschlag: Nach einer katastrophalen Abwehr ging der Schuss von Altdorfs Stürmerin in die Maschen (86.). So kam es zur ersten Niederlage der Rückrunde. red



Bezirksliga Mittelfranken 1: FC Nürnberg III - TSV Frauenaurach 0:6

Bereits in der dritten Minute ging der TSV auf ungewohntem Kunstrasen durch Katharina Gumbrecht in Führung. Danach machten die Gäste Druck, jedoch wurden viele Angriffe nicht konsequent zu Ende gespielt. Nach einem schönen Pass von Stefanie Seeberger verfehlte Gumbrecht das Tor. In der 18. Minute musste Keeperin Johanna Hertwich zum einzigen Mal eingreifen, ansonsten ließ die Frauenauracher Abwehr nicht viel zu.



Auf der anderen Seite scheiterten Julia Kraus (23.) und Laura Vogel per Freistoß (27.). Kurz vor dem Seitenwechsel bescherte Nilüfer Kaya ihrem Team nach einer Ecke per Kopf doch noch eine komfortablere Pausenführung. Nach Wiederanpfiff erhöhten Gumbrecht (53./75.), Klara Feile per Abstauber (85.) und Alina Mahr per Kopf (87.).

TSV: Hertwich - Öhring, Joost, Schlegel, Ilgner, Mandt (62. Feile), Vogel, Kraus, Kaya, Gumbrecht (14. Link), Seeberger (66. Mahr)



Bezirkspokal, Viertelfinale: TSV Wolfstein - TSV Frauenaurach 1:3

In den ersten Minuten herrschte Hektik in der Frauenauracher Hälfte, was der Gegner mit dem 1:0 bestrafte (15.). Pauline Link scheiterte erst an Wolfsteins Torfrau (20.), dann verhinderte sie nach einer Ecke das 0:2. Kurz vor der Pause hatte Feile Pech, als sie nach einem Abpraller nur das Aluminium traf. Nach der Kabinenansprache waren die Gäste mit einer anderen Körpersprache auf dem Platz.



In der 70. Minute wurde Frauenaurach belohnt, als Gumbrecht eine schöne Kombination zum 1:1 veredelte. Ein paar Minuten später flankte Kaya aus der eigenen Hälfte auf Mahr, die das Ergebnis drehte. Kurz vor Ende machte Kraus auf Flanke von Lisa Mandt alles klar. "Nach schwacher erster Halbzeit, in der gar nichts funktionieren wollte, haben wir das Spiel immer mehr in den Griff bekommen und verdient gewonnen", lobte TSV-Trainer Steven Cyrson. kb

TSV: Hertwich, Vogel, Walz, Ilgner, Mandt, Feile, Kraus, Gumbrecht, Link (28. Szewczykowski), Kaya, Seeberger (63. Mahr)



Kreisliga ER/PEG: SC Adelsdorf - SpVgg Effeltrich 3:2

Schlechter kann ein Spiel gegen den Tabellenführer eigentlich nicht beginnen. Schon vor Ablauf der ersten 60 Sekunden traf Christine Schrott zur Effeltricher Führung, die der Primus mit in die Kabine nahm. Zu einem guten Zeitpunkt - kurz nach dem Seitenwechsel - erzielte SC-Spielführerin Verena Mönius den Ausgleich, doch die SpVgg hatte in Person von Gina Obert prompt eine Antwort (51.). In den letzten 20 Minuten drehten die Aischgründer aber auf. Alexandra Riedelmeier (72.) und Marie Mönius (88.) sorgten für die erste Saisonniederlage des Spitzenreiters.



FC Herzogenaurach - SC Gremsdorf 3:2

Der FC ist auf den Geschmack gekommen. Knapp eine Woche nach dem ersten Saisonsieg und den ersten Punkten überhaupt legte das Schlusslicht nach und darf wieder auf den Klassenerhalt hoffen. Die Führungstreffer von Sylvia Körber (22./60.) glichen Marina Bäuml (51.) und Verena Oeser (66.) aus, doch dem 3:2 von Elena Dehmer hatten die erfahrenen "Bixn" nichts mehr entgegenzusetzen.



Kreisklasse 1 ER/PEG: SC Eltersdorf - SG Poxdorf/Möhrendorf 2:1

Ein Doppelschlag innerhalb von einer Minute von Lena Röthel (67.) und Luisa Scheuerbrand (68.) bescherte dem SCE den Sieg. Für die SG reichte es nur noch zum Anschluss (82.).



ASV Weisendorf - SpVgg Reuth 5:0

Ein Eigentor brachte den ASV früh auf die Siegerstraße (2.). Michelle Schein (20.), Annelies Maier (41.), Carmen Vogel (81.) und Laura Mönch (90.) schraubten das Ergebnis in die Höhe.



SC Oberreichenbach - SG Etzelskirchen/Lonnerstadt II 1:1

Den Rückstand durch Nathalie Geyer kurz vor der Pause glich Nadja Noghreh zwar gleich nach Wiederbeginn aus, doch zu mehr reichte es für Oberreichenbach nicht. rup