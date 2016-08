Der HC Erlangen marschiert ins Achtelfinale

Der HC Erlangen hat den Einzug ins Achtelfinale des DHB-Poklas geschafft. Nachdem der Aufsteiger in die Handball-Bundesliga am Samstag die Hürde Dormagen locker übersprungen hatte, gewannen die Franken auch das Spiel am Sonntag gegen den Erstliga-Absteiger ThSV Eisenach mit sieben Toren Vorsprung. Die Thüringer hatten sich vor der Erlanger Partie in der Karl-Heinz-Hiersemann-Halle gegen Drittligist SG Nußloch klar mit 34:22 behauptet.



HC Erlangen - TSV Bayer Dormagen 33:26

HC-Coach Robert Andersson hatte vor einem unangenehmen Team aus dem Rheinland gewarnt und der 47-jährige Schwede behielt Recht: Der in die 3. Liga abgestiegene TSV ging in der Anfangsphase sogar einmal in Führung und verlangte dem HCE, bei dem Michael Haaß nach kleineren Oberschenkelproblemen in der Anfangsformation stand, Einiges ab. Die Gastgeber ließen aber nie wirklich Zweifel aufkommen, dass es einen anderen Sieger geben könnte als den Favoriten.



Vor allem Martin Stranovsky zeigte in den ersten 30 Minuten, dass er zu den besten Linksaußen des Erdballs gehört. Immer wieder begeisterte der Slowake die Zuschauer mit technisch schwierigen Abschlüssen und brachte sein Team schon früh auf die Siegerstraße. Aufgrund einer nicht ganz überzeugenden Chancenverwertung trennten die beiden Kontrahenten zur Pause nur vier Tore (16:12).



Sieben Tore in vier Minuten

Nach dem Wechsel zog der Aufsteiger die Zügel merklich an. Sieben Tore in vier Minuten nahmen den Gästen den noch vorhandenen Wind aus dem Segel. In der Folgezeit kontrollierte der HCE das Tempo, schaltete einen Gang nach unten, um jenen zwischen der 47. und 51. Minuten wieder einzulegen. Dieser Zwischenspurt reichte, um nach einer Stunde als klarer Sieger vom Parkett zu gehen.



"Es war das erwartete schwere Spiel gegen ein Team, dass uns viel abverlangt hat. In der zweiten Halbzeit haben wir ein anderes Gesicht gezeigt", analysierte Andersson.

HC: Huhnstock, Katsigiannis - Theilinger (3), Jonas Link (1), Guardiola, Herbst (1), Haaß (3), Bissel (1), Rahmel (5), Stranovsky (9/2), Horak, Nikolai Link (5), Thümmler (5/2), Sabljic



HC Erlangen - ThSV Eisenach 30:23

Die Gäste gingen zwar mit einem sehenswerten Treffer in Führung, doch Martin Stranovsky und Nikolai Link bügelten den Erlanger Fehlstart schnell aus. Über 7:4 und 8:5 zog der Favorit davon. Die Thüringer versuchten mehrmals die neue Variante mit dem siebten Feldspieler, hatten damit jedoch wenig Erfolg. Zum Seitenwechsel war das Finale um den Einzug ins Achtelfinale des Pokalturniers des Deutschen Handball-Bunds (DHB) im Prinzip entschieden - 14:9.



Zwar kam Eisenach in der 39. Minute nochmal auf 14:16 heran, doch die Mannschaft von Trainer Andersson wusste, wann sie das Tempo erhöhen musste. Beim 20:15 von Nikolai Link war der Pausen-Abstand wiederhergestellt. Daran änderte auch die Rote Karte und Zwei-Minuten-Strafe gegen Erlangens Jonas Thümmler nichts (46.). Spätestens, als Ole Rahmel drei Treffer in Folge zum 26:19 gelangen, waren bei den heimischen Anhängern in der Karl-Heinz-Hiersemann-Halle alle Zweifel am Einzug ihrer Mannschaft in die nächste Runde beseitigt. Auch Torwart Nikolas Katsigiannis, der sich die Position zwischen den Pfosten mit Mario Huhnstock teilte, durfte sich über einen Treffer ins wieder einmal verwaiste ThSV-Gehäuse freuen (55.) .



Ebenfalls im Achtelfinale stehen der Bergische HC, die Rhein-Neckar-Löwen, die TSG Ludwigsburg-Friesenheim, DHfK Leipzig, MT Meldungen, Erlangens erster Liga-Gegner Flensburg-Handewitt, die Füchse Berlin, Hannover-Burgdorf, GWD Minden, SC Magdeburg, SG BBM Bietigheim, HBW Balingen, Frisch-Auf Göppingen und der THW Kiel. Gescheitert sind unter anderem Gummersbach, Nordhorn und Lemgo. Für den fränkischen Zweitligisten aus Rimpar war nach einem 24:22 gegen Saarlouis Göppingen Endstation. red