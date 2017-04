Der Countdown für Wien läuft

Die Feiertage sind vorbei. Gewichtstechnisch hat der Querläufer sie bestens überstanden. Ich habe sogar ein Kilo abgenommen. Und das, obwohl Ostern dieses Jahr taktisch ganz schlecht lag. Eine Woche vor dem Zielmarathon, also mitten in der Tapering-Phase. Das bedeutet, der Wettkampf steht unmittelbar bevor. Jedes Gramm zu viel drückt meine Laufzeit nach oben. Gewichtszunahme lässt sich auch nicht mit mehr Training ausgleichen, weil in der Tapering-Phase eben weniger trainiert werden soll. Das Nichtstun wird zum allumfassenden Leitsatz ausgerufen.



Mal ehrlich: Würdet Ihr so ohne Weiteres zugeben, den ganzen Tag nichts getan zu haben? Im Job geht das schon einmal gar nicht. Daheim legt die Läuferfrau ihr Veto ein. Sie hält schon wieder eine Liste für mich bereit. Womöglich noch in der Freizeit, als Läufer? Eben. Da geht es dem Querläufer nicht anders. Das wäre dann wie bei Loriot. Sie fragt: "Was machst du da?" Der Querläufer antwortet: "Nichts!" Nicht auszudenken, wenn meine Läuferkollegen so ein freimütiges Bekenntnis von mir hören würden. Was für eine schlimme Aussage: "Ich bin die ganze Woche keinen einzigen Kilometer gelaufen." Nichts Schlimmeres, als in Läuferkreisen in den Ruf des Nichtstuns zu kommen. Oder gar, als chronisch lauffaul zu gelten.



Aber was soll's? Ihr werdet es mir nicht glauben, aber Nichtstun gehört zu den Sachen, die ich am besten kann. Sicher werdet Ihr aus Höflichkeit sagen, dass ich noch andere Vorteile hätte. Danke für die Blumen. Nein, ich steh' dazu. Im Nichtstun bin ich perfekt. Ich kann stundenlang in einem Straßencafé sitzen und den vorbeihetzenden Menschen zusehen. Auf einer Alm verfalle ich durch den herabplätschernden Gebirgsbach in Meditation. Zu Hause versinke ich bei einem guten Buch in eine andere Welt und bin nicht mehr ansprechbar.



Genau diese Eigenschaft kommt mir immer am Ende einer Marathonvorbereitung zugute. Wie oft habe ich schon perfekt vorbereitete Läufer gesehen, die in den letzten zwei Wochen durch zu viel Training ihre guten Aussichten zunichtegemacht haben. Der Querläufer hat sich sogar Urlaub genommen, um nichts zu tun. Die Empörung der Läuferfrau ist ihm nach wie vor sicher. Unsere Beziehung ist wieder einmal auf eine echte Probe gestellt. Wie kann man nur? Hausarbeit, Reparaturen etc.



Was muss, das muss. Der Wien-Marathon geht vor. Lange schlafen, ausgiebig frühstücken (wegen der Kohlenhydrate), danach ein bisschen Radfahren, Spazierengehen oder Rollerfahren. Das war es schon. Mittags eine leicht bekömmliche Mahlzeit, nichts schwer Verdauliches. Hinterher ein Mittagsschlaf. Danach nach Forchheim ins Königsbad. Etwas schwimmen und anschließend in die Sauna. Vielleicht noch eine Massage hinterher.



Liebe Freunde der Laufkunst, jetzt muss ich aber Schluss machen. Das lange Sitzen strengt schon sehr an. Wir hören uns nach Wien. Servus, Bussi und Baba!





Run happy and smile!

Euer Querläufer