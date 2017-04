Den Hebel rechtzeitig umgelegt

Trotz einer lange Zeit zerfahrenen Vorstellung bezwangen die Bayernliga-Handballerinnen der Turnerschaft Herzogenaurach die HSG Dietmannsried/Altusried letztlich verdient mit 33:28 und festigten damit ihre Spitzenposition. Bis dahin jedoch vergossen nicht nur die Protagonisten, sondern auch die Fans einige zusätzliche Schweißtropfen. Es sah so aus, als könnte die von TSH-Coach Hans-Jürgen Kästl befürchtete Falle tatsächlich zuschnappen.



TS Herzogenaurach - HSG Dietmannsried/Altusried 33:28

Einer so jungen Mannschaft wie der Herzogenauracher ist es kaum möglich, Woche für Woche immer wieder ans Limit zu gehen. So gesehen verdient das Team auch für diese Energieleistung volle Anerkennung. Dennoch war es schwer nachzuvollziehen, wie man nach meist herrlichen Aktionen und einer 11:4-Führung (14.) schlagartig alle Tugenden wie Spieldisziplin, seriöse Torwürfe oder auch kompaktes Abwehrverhalten ablegen konnte. Die Leichtigkeit, mit welcher Nina Bestle und Co. bis dahin ihre Bahnen zogen, war so dominant, dass der plötzliche Bruch kaum zu erklären schien. Überheblichkeit war dem Team nicht zu unterstellen.



Die Folge war, dass der Gegner mit Einsatz und Zielstrebigkeit das Spiel komplett umdrehte, die TSH von einer Verlegenheit in die nächste brachte und nun zur Pause wieder herankam (15:15). Hätte Torfrau Martina Ebersberger nicht erneut einige schwere Bälle gehalten, wäre Lena Mergner am Kreis nicht mehrfach unnachahmlich durchgebrochen und hätte Saskia Probst nicht neuerlich ihre exzellenten Qualitäten eingebracht, hätte der gegen den Abstieg kämpfende Gegner zu diesem Zeitpunkt noch mehr Morgenluft gewittert.



Der Funke springt wieder über

Doch es kam anders, auch weil sich die Gastgeberinnen nach dem Seitenwechsel über ein nun wieder besser organisiertes Abwehrverhalten selber aus der Falle befreiten und der Funke auf alle Akteure übersprang. Über 18:17 (35. Minute), 27:21 (45.) und 31:23 (50.) konnten die Gastgeberinnen zumindest phasenweise jene herzerfrischenden Handball zeigen, mit welchem sie heuer so positiv von sich reden machen.



Dabei kam ihnen auch zugute, dass die nun etwas rustikal eingreifenden Gäste zuerst in der 41. Minute innerhalb von drei Sekunden gleich zwei Spielerinnen mit Zwei-Minuten-Strafen verloren, die die wieselflinke Probst nur regelwiedrig stoppen konnten. Wenig später sah die auffälligste HSG-Akteurin, Marianna Marzak, für ein überhartes Eingreifen die Rote Karte, eine deutliche Schwächung für die Allgäuerinnen. Ganz aber hatte sich die Heimmannschaft die Verunsicherung doch noch nicht von der Haut gewaschen, denn in der Schlussphase gab sie der HSG wieder mehr Spielräume und Freiheiten, was die unentwegt kämpfenden Gäste zur Ergebnisverbesserung zu nutzen verstanden.



Dodan ersetzt Mittelheisser

Bei der TSH ist allen klar, dass ihnen bis zum letzten Spieltag nichts geschenkt wird. Den großen Wurf, also den Gewinn der Meisterschaft, muss die Mannschaft ganz allein schaffen. So gewann der ärgste Verfolger aus Bergtheim bei der HSG Würm-Mitte durch einen Siebenmeter mit 27:26 und hat weiter fünf Punkte Rückstand auf den Tabellenführer. Als eine gute Maßnahme auf den personellen Notstand erwies sich die Entscheidung von Trainer Kästl, erstmals in dieser Saison Alexa Dodan in die Mannschaft zu berufen. Die Rumänin, die auf der halbrechten Position die so wichtige aber verletzte Carole Mittelheisser vertrat und sich bei der zweiten Mannschaft fitgehalten hatte, fand natürlich nicht gleich in das aktuelle Spielsystem. Doch weil sie in Bayern immer noch einen guten Ruf besitzt, erfreute sie sich entsprechend liebevoller Bewachung durch die HSG, wodurch ihre Nebenleute mehr Platz bekamen. Wichtig für die Endphase der Saison ist auch, dass Viktoria Egle nun fast wieder bei 100 Prozent ihres Leistungsvermögens angelangt ist.



"Es war psychologisch in der Tat eine der schwersten Aufgaben in der ganzen Saison. Dabei hätten wir es uns nach dem starken Auftakt weitaus leichter machen können", sagte Kästl nach der Partie. Die vielen technischen Fehler und falschen Wurfansätze hätten zu unnötiger Hektik geführt. "Da war es wichtig, dass wir im zweiten Abschnitt den Faden wieder gefunden haben. Die Hauptsache waren aber die beiden Punkte."

TSH: Ebersberger -Kräck, Dodan, Stephan (4), Egle (4), Wedrich (6/2), Bestle (1), Probst (9), Mergner (5), Erdmann 3 und Lang 1