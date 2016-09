Besser hätte es nicht laufen können

Nach drei souveränen Aufstiegen in Folge stellten sich die Fußballfrauen des TSV Lonnerstadt darauf ein, dass es in der Bezirksoberliga auch einmal wieder Niederlagen setzen könnte. Doch der laut Trainer Andreas Uebler "bärenstarke" Auftritt am ersten Spieltag lässt vermuten, dass der Neuling kein Kanonenfutter sein wird. Der TSV Frauenaurach hatte nach dem Abstieg in die Bezirksliga endlich einmal wieder ein Erfolgserlebnis, während sich der SC Gremsdorf sich beim Duell der Kreisliga-Aufsteiger in Effeltrich geschlagen geben musste.



Bezirksoberliga Mittelfranken: TSV Lonnerstadt - SV Segringen 5:1

Die Gastgeberinnen begannen verhalten, Segringen störte früh und verengte die Räume, sodass der TSV eine Viertelstunde brauchte, um seinen Rhythmus zu finden. Dann jedoch nutzte das Team von Trainer Andreas Uebler gleich die erste Großchance zur Führung: Verena Haberkamm setzte sich auf der rechten Seite durch und bediente mit einer gut getimten Flanke die am zweiten Pfosten lauernde Christina Spörl, die nur noch den Fuß hinhalten musste (17.). Mit dem 1:0 im Rücken gewann Lonnerstadt immer mehr Selbstvertrauen, und nur vier Minuten später schlug Torjägerin Kathrin Litz zu, die den Ball von Nadine Geinzer bekam, zwei Abwehrspielerinnen aussteigen ließ und zum 2:0 einschob (21.).

In dieser Phase hatten die Gäste nicht viel entgegenzusetzen und fingen sich folgerichtig auch noch den dritten Treffer ein. Geinzer eroberte den Ball in der gegnerischen Hälfte, tauchte dann allein vor Torhüterin Leyh auf und hatte keine Mühe, zu vollstrecken (41.). Kurz vor der Pause schöpfte Segringen dann noch einmal Hoffnung, als Muschler einen schmeichelhaften Elfmeter zum 3:1 nutzte (45.). Diesen Schwung nahm der SV mit in die zweite Halbzeit und übernahm im Mittelfeld das Kommando. Doch Lonnerstadt nahm den Gästen den Wind aus den Segeln, als Maj-Britt Groppe nach einem abgewehrten Litz-Schuss per Kopf zum 4:1 abstaubte (61.). Drei Minuten später scheiterte Litz abermals an der Gästetorfrau, doch wieder blieb der Ball in den Reihen des TSV, Kapitänin Verena Haberkamm beseitigte im Nachschuss mit dem Treffer zum 5:1 die letzten Zweifel. "Das war eine richtig gute Leistung. Meine Mannschaft hat sich nie verunsichern lassen, und ihren Stil durchgezogen", freute sich TSV-Coach Uebler hinterher.



Bezirksliga Mittelfranken 1: SpVgg Erlangen II - TSV Frauenaurach 1:3

Die Partie begann ausgeglichen, wobei der Gastgeber etwas mehr Druck machte. Nach einer Viertelstunde wurde der TSV aber mutiger, und nachdem Pauline Link (17.) und Stephanie Seeberger (18.) noch verpasst hatten, erzielte Lisa Mandt, die die Torfrau mit einem langen Ball überwand, das 0:1 (20.). Die "Spieli" war fünf Minuten später nah dran am Ausgleich, doch ein Kopfball verfehlte das Ziel um Haaresbreite. Ansonsten blieb Frauenaurach am Drücker und baute den Vorsprung kurz vor der Pause durch Alina Mahr aus (45.), die einen Abwehrfehler nutzte.

Nach dem Seitenwechsel hatten beide Teams Möglichkeiten, wobei die Gäste erst zweimal Glück (62., 70.) hatten, es dann aber durch ein Eigentor (71.) noch einmal spannend machten.Allerdings fand Laura Vogel nur fünf Minuten später die richtige Antwort, als sie einen Freistoß aus 20 Metern zum 1:3 in den Winkel setzte. Die Heimelf stemmte sich zwar gegen die Niederlage, brachte in der Schlussphase aber nichts Zählbares mehr zustande.



Kreisliga ER/PEG: SpVgg Effeltrich - SC Gremsdorf 4:2

Die Heimelf begann stark und ging durch Gina Obert in Führung, die in die Schnittstelle startete und SC-Torfrau Pflügner ausspielte (14.). Als Effeltrichs Spielführerin Sandra Lorenz mit einer schweren Knieverletzung vom Feld musste, ging bei der SpVgg der Faden verloren, und Alina Erban nutzte die Unordnung zum Ausgleich (36.). Nach einer deftigen Pausenpredigt nahmen die Gastgeberinnen wieder Fahrt auf. Nicole Güthlein schloss einen Querpass zum 2:1 ab (48.), und auch der neuerliche Ausgleich durch Christina Scholz (66.), die nach einer zu kurz abgewehrten Ecke erfolgreich war, warf Effeltrich nicht mehr aus der Bahn. Kristina Himmel legte schnell das 3:2 nach (69.), und mit einem Lupfer in der Schlussminute besiegelte Marie Gelder die Niederlage der nie aufsteckenden "Bixn" aus Gremsdorf.



Kreisliga ER/PEG: Hammerbacher SV - ASV Herpersdorf 5:2

Nach dem personellen Umbruch im Sommer hatte HSV-Trainer Christian Seibert Zeit gefordert, in der sich sein Team finden kann. Der Saisonauftakt zeigt jedoch, dass die Hammerbacher Frauen schon gut harmonieren. In einer kampfbetonten Partie übernahmen jedoch zunächst die Gäste das Ruder und gingen durch einen Distanzschuss in Führung. Doch Herpersdorf konnte den Druck nicht aufrecht erhalten, nach und nach erarbeitete sich die Heimelf Feldvorteile, Jennifer Faltin mit einem Doppelpack und Hanna Studtrucker drehten das Ergebnis bis zur Pause von 0:1 auf 3:1. Nach dem Seitenwechsel blieb der HSV am Drücker, und zwei weitere Treffer von Faltin sorgten für klare Verhältnisse. Danach plätscherte die Partie vor sich hin, den Gästen gelang mit dem zweiten Treffer in der Schlussphase noch etwas Ergebniskosmetik.



Kreisklasse 1 ER/PEG: SC Oberreichenbach - DJK Schnaid/Rothensand 3:2

Der gastgebende Absteiger, der keinen Hehl daraus macht, möglichst schnell in die Kreisliga zurückkehren zu wollen, übernahm schnell das Kommando und hatte in Spielführerin Nadja Noghreh einen ständigen Unruheherd, der von den Gästen kaum zu bändigen war. Folgerichtig brachte sie ihre Farben nach einer Viertelstunde in Front und legte in der 30. Minute das 2:0 nach. Zwar gelang Liane Schwarzmann noch vor der Pause der Anschlusstreffer (36.), doch der SC blieb spielbestimmend und baute den Vorsprung nach der Pause wieder auf zwei Tore aus - wieder war Noghreh zur Stelle (55.). Danach passierte lange nichts, der erneute Anschlusstreffer durch Anna-Lena Schuberth (87.) kam zu spät, um den Oberreichenbacher Sieg noch ernsthaft in Gefahr zu bringen.